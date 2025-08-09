আইএনইসি হিসাবে আনন্দ সংশোধন কেন্দ্রগুলিতে নতুন ব্রত করে

- আইএনইসি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সারাদেশের সংশোধন কেন্দ্রগুলিতে নাইজেরিয়ানদের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে
- আইএনইসি চেয়ারম্যান মাহমুদ ইয়াকুনু আবুজার কমিশনের সদর দফতরে এনসিও -র কমিশনের সদর দফতরে এনসিও -র নিয়ন্ত্রক জেনারেলকে হোস্টিংয়ের সময় এই অঙ্গীকার করেছিলেন
- আইএনইসি চেয়ারম্যান ব্যাখ্যা করেছিলেন যে চলমান নির্বাচনী পর্যালোচনা দেশটির জন্য সংশোধন কেন্দ্রের জনগণকে আগামী ২০২27 সালের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার একটি সুযোগ
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) নাইজেরিয়া সংশোধন পরিষেবা (এনসিও) এর সাথে কাজ করার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে যাতে বন্দীদের ভোটিং অধিকার পুনরুদ্ধার করা যায়।
নির্বাচনী সংস্থার চেয়ারম্যান মাহমুদ ইয়াকুবু শুক্রবার, ৮ ই আগস্ট আইএনইসি সদর দফতরে এনসিওএসের নিয়ন্ত্রক জেনারেল, সিলভেস্টার নওয়াকুচেকে পেয়েছিলেন।
সফরকালে ইয়াকুবু আপিল আদালতের রায়কে নিশ্চিত করেছিলেন, যা বন্দীদের যে কোনও নির্বাচনে নিবন্ধন ও ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কমিশন সচেতন ছিল যে ভোট দেওয়ার অধিকার একটি মানবাধিকার এবং সংশোধন সুবিধার লোকদের কাছ থেকে নেওয়া যায় না।
আইএনইসি চেয়ারম্যান ব্যাখ্যা করেছেন যে বেশ কয়েকটি দেশে যেখানে কমিশনের কর্মকর্তারা দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা এবং কেনিয়া সহ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেখানে বন্দীদের একটি নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হয়েছে।
ইয়াকুবুর মন্তব্য অংশে পড়েছে:
“আপনি যেমন অবগত আছেন, একটি নির্বাচন আইন দ্বারা পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। একসাথে কাজ করে আমরা একটি সুস্পষ্ট আইনী বিধানের জন্য চলমান নির্বাচনী সংস্কারের সুযোগটি কাজে লাগাতে পারি যা বিশেষত আমাদের সংশোধনমূলক সুবিধাগুলিতে সময় পরিবেশনকারী নাগরিকদের কভার করবে।”
এটি ১ ust আগস্টের আগে এসেছিল, যা আইএনইসি দেশের ১২ টি রাজ্যে জাতীয় ও রাজ্য হাউসে খালি পদে নির্বাচন পরিচালনার জন্য আলাদা ছিল। আইএনইসি -র চেয়ারম্যান মাহমুদ ইয়াকুবু অনুসারে এই নির্বাচনে দুটি সিনেটরিয়াল জেলা, পাঁচটি ফেডারেল আসন এবং নয়টি স্টেট হাউস অফ অ্যাসেম্বলি আসন অন্তর্ভুক্ত ছিল।
যে রাজ্যগুলিতে বাই-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাদের মধ্যে সিনেটরিয়াল জেলা জরিপের জন্য এডো এবং আনামব্রা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, ফেডারেল নির্বাচনী নির্বাচন এডো, জিগাওয়া, কাদুনা, ওগুন এবং ওওয়েতে অনুষ্ঠিত হবে। আদমওয়া, আনামব্রা, কোগি, কাদুনা, কানো, নাইজার, তারাবা এবং জামফারা রাজ্যগুলিতে, একই দিনে রাজ্য হাউস অফ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচিত কর্মকর্তারা নির্বাচিত বা অন্যান্য পদ গ্রহণের পরে মারা যাওয়া নির্বাচিত কর্মকর্তাদের দ্বারা পেছনে রেখে যাওয়া অবস্থানগুলি পূরণ করার জন্য এই পদগুলি পরিচালনা করা হয়, যেমন গভর্নর সোমবার ওকপহোলো এবং তার উপ-ডেনিস আইডাহোসা, যারা এডো রাজ্যে তাদের নির্বাচনের আগে সিনেটের সদস্য এবং প্রতিনিধিদের হাউস সদস্য ছিলেন।
বিক্ষোভকারীরা ঝড় inec অফিস
বৈধ.এনজি এর আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে আইএনইসি জাতীয় সদর দফতর আসন্ন বাই-নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য কিছু বিক্ষোভকারীদের দ্বারা ঘেরাও করেছিল।
বিভিন্ন শিলালিপি ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড সহ, বিক্ষোভকারীরা নির্বাচনী সংস্থাটিকে দেশে গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করার অভিযোগ এনে অভিযুক্ত করেছিলেন।
মনে রাখবেন যে আইএনইসি শনিবার, 16 আগস্টের জন্য বাই-নির্বাচন নির্ধারণ করেছে এবং এটি ফেডারেশনের 12 টি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
