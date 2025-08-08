আইএনই 2026 এর জন্য নতুন ভোটের শংসাপত্রের মডেল অনুমোদন করেছে

আইএনই জেনারেল কাউন্সিল একটি নতুন ভোটিং শংসাপত্র মডেল অনুমোদন করেছে, যাতে এটি এই সনাক্তকরণ যন্ত্রের সুরক্ষা এবং প্রযুক্তিগত উপাদানগুলি আপডেট করে।
কাউন্সেলর আর্টুরো কাস্টিলো, রাষ্ট্রপতি ফেডারেল নির্বাচনী রেজিস্ট্রি কমিশন, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে টেন্ডার এবং নতুন শংসাপত্রগুলি 2026 সালের জুন পর্যন্ত ঘটবে।
“মাইক্রোটেক্সট বাক্স এবং অপটিক্যালি পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করার মতো ভোটার শংসাপত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা উপাদান এবং প্রক্রিয়াগুলি আপডেট করার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিকল্পগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল, থার্মোক্রোমেটিক, থার্মোরেক্টিভ বা ইনফ্রারেড ইনফেরেড বা ইনফ্রারেড ইনফেরেডের জন্য একটি ডিজিটাল ফটোগ্রাফের জন্য একটি ডিজিটাল ফটোগ্রাফের জন্য একটি চিত্রের জন্য দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সুরক্ষা কালিগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে, দুর্বলতা, “তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
এছাড়াও, Traditional তিহ্যবাহী বার কোডপাশাপাশি পাশাপাশি দ্বি -মাত্রিক কোড কিউআর দ্রুত স্টোরেজ এবং শংসাপত্রের ডেটাতে অ্যাক্সেসের জন্য উচ্চ ঘনত্ব এবং এর সত্যতা দ্রুত যাচাই করতে।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এমন কিছু সেক্টর রয়েছে যা অন্যান্য তথ্য উপাদান যুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছে যেন ধারক অঙ্গ দাতা বা না, ব্রেইল প্রযুক্তিতে ডেটা অন্তর্ভুক্ত করে, লিঙ্গ স্ব -ডিপ্পুট ডেটা অন্তর্ভুক্ত করা বা কোনও আদিবাসী গোষ্ঠী বা জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তিনি বলেন, "এই বিষয়গুলি এখনও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র এবং মন্ত্রণালয়ের উভয় ক্ষেত্রেই আলোচনা এবং বিশ্লেষণে রয়েছে এবং এখনও আমরা বিশ্লেষণ করছি এমন চুক্তির এই প্রকল্পে এখনও বিবেচনা করা হয়নি," তিনি বলেছিলেন।
পরামর্শদাতা ড্যানিয়া রাভেল উল্লেখ করেছিলেন যে এই পুনর্নবীকরণ দুটি বড় চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া জানায়: একদিকে, উচ্চ সুরক্ষা এবং প্রযুক্তির মান এবং অন্যদিকে, জাতীয় অঞ্চলে এবং যারা বিদেশে থাকেন তাদের উভয়ই শংসাপত্রের অন্তর্ভুক্তি এবং কার্যকারিতা গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য।
"তবে, আমাদের কাছে এখনও একটি কাজ রয়েছে যা মুলতুবি রয়েছে, ভোটদানের শংসাপত্রের মধ্যে এমন নাগরিকের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যিনি ব্রেইল রিডিং এবং রাইটিং সিস্টেমে এটির জন্য অনুরোধ করেন," তিনি স্বীকার করেছেন।
তার অংশ হিসাবে, পরামর্শদাতা কারলা হামফ্রে এটি বলেছিলেন "ভোটদানের শংসাপত্রটি ভোটের অধিকার প্রয়োগের জন্য এবং এখন পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী জীবনের একাধিক ক্ষেত্রের পরিচয় প্রমাণ করার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং অ্যাক্সেসযোগ্য দলিল হিসাবে অব্যাহত থাকবে।"