You are Here
আইএফজি মারোস সুলসেল, বয়ংয়ের অন্যান্য বীমা, প্রজাতন্ত্রের ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে
News

আইএফজি মারোস সুলসেল, বয়ংয়ের অন্যান্য বীমা, প্রজাতন্ত্রের ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – ইন্দোনেশিয়া ফিনান্সিয়াল গ্রুপ (আইএফজি) হোল্ডিং সদস্যদের সাথে একসাথে জাসিন্ডো, আসক্রিন্দো, জামক্রিন্দো এবং জাসা রাহারজা মারোস রিজেন্সি, সাউথ সুলাওয়েসি (দক্ষিণ সুলাওসি) -এ ইন্দোনেশিয়ার ৮০ তম বার্ষিকীর স্মরণে।

তারা স্যালেনরাং ভিলেজে ২০২৫ সালের বার্ম ভক্তি স্বেচ্ছাসেবক প্রোগ্রাম (আরবিবি) চালাচ্ছিল এমন সম্প্রদায় এবং অল্প বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে একটি পতাকা অনুষ্ঠান করেছে।

এইচআর আইএফজি রিজাল আরিয়ানসাহর পরিচালক মতে, এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত থাকার জন্য unity ক্য এবং বামের প্রতিশ্রুতির প্রতীক হয়ে ওঠে।

খুব পড়ুন: ভাত পুনর্জন্ম আইকন লোকদের আলোকিত করেছে

কথিত আছে যে কেবল ব্যবসায়ের ভূমিকার মাধ্যমে নয়, সামাজিক অবদানের মাধ্যমেও উপস্থিত রয়েছে।

আইএফজি গ্রুপের অধীনে বিভিন্ন সংস্থার তরুণ বন্ড স্বেচ্ছাসেবীদের উপস্থিতিকে একটি ভিন্ন পরিবেশ উপস্থাপন করা হয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়কে সহায়তা করার জন্য কংক্রিটের ক্রিয়াকলাপের সাথে মিলিত স্বাধীনতার একটি চেতনার আকারে একটি পরিবেশ রয়েছে।

রিজাল দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে এই বছর স্বাধীনতার গতিবেগটি বৌদ্ধ ভক্তি স্বেচ্ছাসেবীদের মিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রবিবার (8/17/2025) একটি লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, “17 আগস্টের চেতনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতা পারস্পরিক সহযোগিতার ফলাফল।”

রিজাল বলেছিলেন, “বৌদ্ধ ভক্তির স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে আমরা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই, অল্প বয়স্ক কর্মচারীদের চরিত্র গঠনের সময় সত্যিকারের অবদান উপস্থাপন করে,” রিজাল বলেছিলেন।

এছাড়াও, এসওই মন্ত্রকের মানবসম্পদ, প্রযুক্তি এবং তথ্য পরিচালনার জন্য ডেপুটি, টেডি ভারতও সরাসরি এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আইএফজি এবং চলমান স্বেচ্ছাসেবীদের সদস্যদের ধরে রাখার জন্য তাঁর প্রশংসা প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতার এই স্মরণে এই দেখানোর জন্য সঠিক মুহূর্তে পরিণত হয়েছিল যে তরুণ বয়স্ক প্রজন্ম কেবল পেশাদারই ছিল না, তবে একটি উচ্চ সামাজিক উদ্বেগও ছিল।

https://www.youtube.com/watch?v=emipmoblkwc

টেডি বলেছিলেন, “বাহতি বন্ড স্বেচ্ছাসেবীরা পারস্পরিক সহযোগিতায় জড়িত ভবিষ্যতের নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি।”

এদিকে, মারোসের রিজেন্ট, চেইদির সায়াম, সম্প্রদায়ের সাথে আসল সমন্বয় করার জন্য এই অংশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

তিনি স্বাধীনতা দিবস বার্ষিকী উদযাপনের সাথে মিলে যাওয়া বৌদ্ধ ভক্তি স্বেচ্ছাসেবীদের কার্যক্রম বিবেচনা করেছিলেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।