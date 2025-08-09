আইএমএফ সামাজিক ব্যয়ের লক্ষ্য মিস হয়েছে

You are Here
ইসলামাবাদ:

সিন্ধু, খাইবার-পাখতুনখওয়া (কেপি), এবং পাঞ্জাব তাদের প্রতিশ্রুতিতে স্বল্পতার কারণে কম স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নে কমপক্ষে ২.8686 ট্রিলিয়ন রুপি ব্যয় করার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) টার্গেটকে স্বল্পভাবে মিস করেছেন পাকিস্তান।

চার সন্তানের মধ্যে একটি স্কুলের বাইরে থাকা এবং গ্রেড-দু’জনের উর্দু গল্পগুলি পড়তে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার ব্যয় একটি নিম্ন অগ্রাধিকার হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল।

সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, গত অর্থবছরে ফেডারেল এবং চারটি প্রাদেশিক সরকার ২.8৪ ট্রিলিয়ন রুপি ব্যয় করেছে, ফেডারেল এবং চারটি প্রাদেশিক সরকার ২ 27 বিলিয়ন রুপি হারিয়েছে, সরকারী সূত্রে জানা গেছে।

পাঁচটি সরকার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিগুলির (এমইউএস) এর লক্ষ্যগুলির তুলনায়, ব্যয়গুলি প্রতিশ্রুতিগুলির চেয়ে 240 বিলিয়ন রুপি কম ছিল। সিন্ধু, খাইবার-পাখতুনখওয়া এবং পাঞ্জাব তাদের লক্ষ্যগুলি বিস্তৃত মার্জিন দ্বারা মিস করেছেন, অন্যদিকে ফেডারেল এবং বেলুচিস্তান সরকার তাদের ছাড়িয়ে গেছে। দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো এবং স্বল্প শোষণের ক্ষমতা ঘাটতির প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

নগদ উদ্বৃত্ত এবং বাজেটের ব্যালেন্সের মতো অন্যান্য শর্ত পূরণের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যয়কে ত্যাগ করা হয়নি তা নিশ্চিত করার জন্য আইএমএফ ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সিলিং সেট করে। মে মাসে, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আইএমএফকে আশ্বাস দিয়েছিল যে তারা এই খাতগুলিতে প্রাদেশিক সক্ষমতা উন্নত করতে কাজ করবে।

আইএমএফের কর্মীদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যয় ২০১ 2018 সাল থেকে হ্রাস পেয়েছে। সমস্ত সরকার জিডিপির ২.৪% ব্যয়ে সামান্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ছিল, তবে শোষণের সমস্যার কারণে বিশেষত সিন্ধু ও খাইবার-পাখতুনখোয়াতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল।

আইএমএফের বার্ষিক লক্ষ্যটি গত ত্রৈমাসিকে উচ্চ ব্যয় সত্ত্বেও মিস করা হয়েছিল। ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে 71713 বিলিয়ন রুপি, পাঁচটি সরকার এপ্রিল-জুনে 937 বিলিয়ন রুপি ব্যয় করেছিল, যা পরিকল্পনার চেয়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বেশি ছিল। যাইহোক, এই দেরিতে প্রথম তিনটি কোয়ার্টার থেকে ঘাটতিগুলি অফসেট করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নন-বেনাজির আয় সহায়তা প্রোগ্রাম (বিআইএসপি) স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যয় হ্রাসকে স্বীকার করেছে এবং তিন বছরের আইএমএফ প্রোগ্রামের তুলনায় ধীরে ধীরে এটি জিডিপির অংশ হিসাবে বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অভ্যন্তরীণ বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায়, ফেডারেল সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ২61১ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে 261 বিলিয়ন রুপি ব্যয় করেছে। পাঞ্জাব ৩৫ বিলিয়ন রুপি হ্রাস পেয়েছে, মোট ১.১৫ ট্রিলিয়ন রুপি ব্যয় করেছে। প্রাদেশিক তথ্যমন্ত্রী আজমা বুখারী বলেছেন, পাঞ্জাবের স্বাস্থ্য বাজেট ছিল ৫২৪.৮ বিলিয়ন রুপি, ৫০৫ বিলিয়ন রুপি আসলে ব্যয় করেছে – লক্ষ্যমাত্রার ৯৯%। শিক্ষার ব্যয়কে লক্ষ্য করা হয়েছিল 6464৪ বিলিয়ন রুপি, তবে দাঁড়িয়েছে 649 বিলিয়ন বা 98% লক্ষ্য।

সূত্র জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মুরাদ আলী শাহ সরকারের অধীনে সিন্ধু ১৫৩ বিলিয়ন রুপি হ্রাস পেয়েছে, ৮৫৩ বিলিয়ন রুপি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় 670 বিলিয়ন রুপি ব্যয় করেছে, সূত্র জানিয়েছে। প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রায়শই নরম সামাজিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ভোটারদের আরও বেশি দৃশ্যমানতার সাথে বৃহত অবকাঠামো প্রকল্পের পক্ষে থাকে।

খাইবার-পাখতুনখওয়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ৫৪৫ বিলিয়ন রুপি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫৪৫ বিলিয়ন রুপি ব্যয় করেছে, ৫৫ বিলিয়ন রুপি অনুপস্থিত। বেলুচিস্তান অবশ্য তার লক্ষ্যমাত্রা ২৫ বিলিয়ন রুপি ছাড়িয়ে ২০6 বিলিয়ন রুপি ব্যয় করেছে।

“অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষার জন্য কর্মক্ষমতা জোরদার করার জন্য পদক্ষেপ” এর সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পাকিস্তান এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেসের সাথে লড়াই করে, স্তর এবং লিঙ্গ জুড়ে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য নিয়ে।

গ্রেড ওয়ান -এ মোট গ্রহণের অনুপাত 91%, পুরুষ এবং স্ত্রীদের মধ্যে বৈষম্য সহ। বিশ্বব্যাংকের মতে প্রাথমিক থেকে মধ্য বিদ্যালয়ে স্থানান্তর হারগুলি 83%এবং মধ্য থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 92%। যাইহোক, স্থূল তালিকাভুক্তির হার প্রাথমিক স্তরে 78% থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় 22% এ নেমে এসে ধরে রাখার বিষয়গুলি তুলে ধরে।

2022-23 সালে স্কুলে পড়াশোনা না করে স্কুল-বয়সের জনসংখ্যার 26.1 মিলিয়ন বা 38% জনসংখ্যার সাথে স্কুল-বহির্ভূত শিশুরা একটি বড় উদ্বেগ হিসাবে রয়ে গেছে। উচ্চ শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য আরও খারাপ হয় এবং গ্রামীণ অঞ্চলগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যা স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের 74৪%। মেয়েদের জন্য, অ্যাক্সেসের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা।

তালিকাভুক্তিতে অগ্রগতি সত্ত্বেও, উপার্জনের ফলাফলগুলি কম থাকে, জাতীয় মূল্যায়নগুলি ভিত্তিগত সাক্ষরতা এবং সংখ্যার (এফএলএন) হ্রাস দেখায়। ২০২৩ সালে, গ্রেড-পাঁচজন শিক্ষার্থীর মাত্র ৫০% উর্দু বা সিন্ধিতে গ্রেড-টু গল্প পড়তে পারে, ২০২১ সালে ৫৫% থেকে কমে যায়। ইংরেজী সাক্ষরতাও পিছলে যায়, মাত্র ৫৪% গ্রেড-পাঁচ শিক্ষার্থী সাধারণ বাক্য পড়তে সক্ষম হয়, ২০২১ সালে ৫ %% এর তুলনায়। সংখ্যার দক্ষতাও আরও খারাপ হয়ে যায়।

স্বাস্থ্য খাতের loans ণের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রকাশনাগুলি একইভাবে উদ্বেগজনক চিত্র দেখায়। যদিও পাকিস্তান গত এক দশকে স্বাস্থ্যের ফলাফলের উন্নতি দেখেছে, তবে বর্তমান গতিতে বেশিরভাগ 2030 স্বাস্থ্য সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) পূরণ করার সম্ভাবনা কম।

আয়ু উন্নত হয়েছে তবে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বনিম্ন মধ্যে রয়েছে। প্রজনন, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্যের অগ্রগতিও অপর্যাপ্ত এবং পাকিস্তান কেবলমাত্র দুটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে পোলিও স্থানীয়।

