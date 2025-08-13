আইএমএ অভিবাসীদের “সম্মানের সমঝোতার অধীনে” আবাসন ঘোষণার দাবি করতে শুরু করে ইমিগ্রেশন

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
ইন্টিগ্রেশন, মাইগ্রেশন এবং আশ্রয় (আইএমএ) এজেন্সি কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই অভিবাসীদের দ্বারা পর্তুগালে আবাসন প্রমাণের জন্য আরও একটি প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ভাড়া দেওয়া সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে, ভাড়াটে এবং মালিক উভয়কেই স্বাক্ষর করতে হবে a ঘোষণা “সম্মানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ”নোটারি স্বাক্ষর সহ বা আইনজীবী বা সলিসিটারদের দ্বারা বৈধতা দেওয়া। মঙ্গলবার (12/08) নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। ব্রাজিল জনসাধারণের দ্বারা চাওয়া, আইমা এই সংস্করণটি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কথা বলেননি। এই স্থানটি অবশ্য কোনও বক্তব্যের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।
আফ্রিকা থেকে আসা একটি দেশের অভিবাসী, যিনি প্রতিশোধ এড়াতে নাম না দেওয়ার জন্য বলেছিলেন, তিনি বলেছেন যে তিনি বুধবার (08/13) উত্তর পর্তুগালের ভিলা রিয়েল -এ একটি আইএমএ পোস্টে গিয়েছিলেন, দেশে আবাসনের অনুমতিের জন্য অনুরোধ করতে। যথারীতি তিনি কর কর্তৃপক্ষের জারি করা বিবৃতি, পর্তুগালের আর্থিক বাসস্থান প্রমাণ করে এবং যে অঞ্চলের তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে থাকেন সেই অঞ্চলের প্যারিশ কাউন্সিলের একটি নথি দায়ের করেছিলেন।
তাঁর অবাক করে দেওয়ার জন্য, এটি যথেষ্ট ছিল না। আইএমএ পোস্টের পরিচারক যে ডকুমেন্টেশনকে সম্মতি জানায় তাকে তার শংসাপত্রটি উপস্থাপন করা প্রয়োজন যে তিনি তার সম্পত্তি এবং আবাসনের মালিকের যথাযথ স্বাক্ষর সহ একটি সম্পত্তি ভাড়া নিয়েছেন, আইনের অধীনে স্বীকৃত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পরিচারক বলেছিলেন, আইমা তার স্ত্রী, যিনি একজন ডাচ, তাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিক দ্বারা স্বাক্ষরিত দায়িত্বের একটি মেয়াদ গ্রহণ করবেন।
অভিবাসী বাম আইমার পোস্টটি পর্তুগালের ডকুমেন্টারি পরিস্থিতি সমাধান করতে অবাক এবং অক্ষম। তবে তিনি জানেন যে, তাঁর ক্ষেত্রে, প্রক্রিয়াটি আরও সহজ হবে, কারণ এটি ইউরোপীয় কাউন্সিলের নির্দেশিকা 38/2004 এর 15 অনুচ্ছেদে ফিট করে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছিল এমন দেশগুলির দ্বারা জাতীয় নাগরিকদের ট্র্যাফিককে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর স্ত্রী মাইগ্রেশন এজেন্সি দ্বারা প্রয়োজনীয় দায়বদ্ধতার মেয়াদ দেবেন।
কাকতালীয়ভাবে, সংবিধান আদালত সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত অভিবাসন বিরোধী প্যাকেজটি উল্টে এবং প্রজাতন্ত্রের সমাবেশ কর্তৃক অনুমোদিত অনুমোদনের দু’দিনের দিন পরে আইএমএর নতুন বিধিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।
অনানুষ্ঠানিক চুক্তি
ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী লুসিয়ানো ক্লিস্টেনেস বলেছেন যে আইএমএর দ্বারা নির্ধারিত বিধিগুলিতে হঠাৎ পরিবর্তনগুলি অভিবাসীদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে যাদের আইনীভাবে পর্তুগালে থাকার জন্য আবাসনের অনুমতি প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পর্তুগালে ভাড়াগুলির উচ্চ মূল্যবোধের কারণে, অনেক লোক বাজেটের সাথে মানানসই কক্ষগুলি ইজারা দেয়। “সমস্যাটি হ’ল এই কক্ষগুলির অনেকগুলিই সুবলিজ, যা রিয়েল এস্টেট মালিকদের অবহিত না করে তৈরি করা হয়। এই ক্ষেত্রে মালিকরা অবশ্যই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করবেন না,” তিনি বলেছেন।
ক্লিস্টেনস আরও উল্লেখ করেছেন যে “সম্মানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ” বিবৃতিগুলির মধ্যে এমন ব্যয় রয়েছে যা অভিবাসীদের দ্বারা বহন করতে হবে। “এবং নোটারি ফি ছাড়াও নথিতে স্বাক্ষর করার জন্য রিয়েল এস্টেটের মালিকরা যদি এটি একটি নতুন বাজারে পরিণত হবে, তবে এটি অবাক হবে না।” “অবশ্যই, আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য আরও একটি সীমাবদ্ধ পদক্ষেপের মুখোমুখি হয়েছি এবং এটি বোধগম্য যে আইএমএ অভিবাসীদের দ্বারা উপস্থাপিত অন্যান্য নথিগুলিকে বদনাম করে এবং জনপ্রশাসন দ্বারা নিজেই জারি করা হয়েছিল,” তিনি যোগ করেছেন।
ব্রুনো গুটম্যানের জন্য, ইমিগ্রেশনে বিশেষজ্ঞ একজন আইনজীবীও, মিশন কাঠামো সহ আইএমএ পোস্টগুলির মধ্যে কীভাবে নতুন প্রয়োজনীয়তাগুলি চিকিত্সা করা হবে তা দেখার প্রয়োজন হবে। “প্রতিটি আইএমএ পরিষেবা স্থানের আইনের ব্যাখ্যা রয়েছে। কখনও কখনও একই পোস্টে, কোনও বিষয়ে কর্মীদের মতামত আলাদা।
এলোমেলো
গ্লোবাল অ্যালায়েন্স গ্রুপের প্রধান নির্বাহী ফেবিও নোয়ারের মূল্যায়নে, আইএমএর সিদ্ধান্তটি কর কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাহিত হয়েছে, কারণ এটি এখন “ড্রয়ার” ভাড়া সংক্রান্ত ভাড়া চুক্তি রেকর্ড করতে সম্পত্তিগুলিকে বাধ্য করাও লক্ষ্য করে।
“এমন অনেকগুলি ক্ষেত্রে রয়েছে যেখানে রিয়েল এস্টেটের মালিকরা অনানুষ্ঠানিকভাবে ভাড়া পান, কারণ তারা কর দিতে চান না। সুতরাং, একদিকে আমরা আইএমএ জানতে চাইছি যে অভিবাসীরা আইনত রিয়েল এস্টেটকে nd ণ দেয় কিনা এবং অন্যদিকে, পর্তুগিজ কর কর্তৃপক্ষের ভঙ্গি পরিষ্কার।
নোয়ার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আইএমএ সম্প্রতি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে একই সম্পত্তি নিয়ে নিবন্ধিত এক হাজারেরও বেশি অভিবাসীর অস্তিত্বের কথা জানিয়েছিল, যা জালিয়াতির লক্ষণ নির্দেশ করে। পর্তুগালে আইনীভাবে বসবাসের জন্য আগ্রহের বিলুপ্ত প্রকাশের জন্য আবেদন করেছিলেন এমন অভিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য পার করার পরে মাইগ্রেশন এজেন্সি এই সন্ধানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। “এই মামলাগুলি থেকে, আইএমএ অভিবাসীদের দ্বারা উপস্থাপিত তথ্যগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল,” তিনি বলেছেন।
অভিবাসীদের পক্ষে বা রিয়েল এস্টেট মালিকদের পক্ষে জালিয়াতির দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, গ্লোবাল অ্যালায়েন্সের সিইও জানিয়েছে যে পর্তুগিজ সরকার দেশের বিদেশীদের স্থায়ীত্বের উপর আরও বেশি বিধিনিষেধের ঝোঁক রাখে। তাঁর মতে, সাংবিধানিক আদালত কর্তৃক ইমিগ্রেশন বিরোধী প্যাকেজকে উৎখাত করার ফলে লুয়েস মন্টিনিগ্রোর প্রশাসনের নেতৃত্ব দেওয়া হবে যেগুলি প্রজাতন্ত্রের সমাবেশের মধ্য দিয়ে যেতে হবে না এমন বিধিগুলি আরও শক্ত করার জন্য, অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের অফিসগুলিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।