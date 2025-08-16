আইএমওতে অবৈধ রাজস্ব আদায়ের অভিযোগে পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে

পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল (আইজিপি) এক্স-স্কোয়াডের কর্মীরা, গভর্নর মনিটরিং অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইউনিটের অফিসের সাথে একটি যৌথ অভিযানে, আইএমও রাজ্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (আইআইআরএস) এবং পরিবহন মন্ত্রক, ওরজির আশেপাশের বাণিজ্যিক মোটরসাইকেল অপারেটরদের কাছ থেকে বেআইনী রাজস্ব সংগ্রহের সাথে তাদের জড়িত থাকার জন্য সাতজন সন্দেহভাজনকে ধরেছে।
রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রকের মতে, সন্দেহভাজনদের বৈধ সরকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করা, জাল দলিল তৈরি করা এবং প্রতারণামূলক পরিস্থিতিতে অনর্থক ওকাদা রাইডারদের কাছ থেকে তহবিল আদায় করা হয়েছিল।
সন্দেহভাজনদের বর্তমানে ওভেরির রাজ্য পুলিশ সদর দফতরে আটক করা হয়েছে, যেখানে তাদের অতিরিক্ত অনুসন্ধানের শিকার হচ্ছে।
মাননীয়। পরিবহন মন্ত্রকের সম্মানিত কমিশনার এমেকা ওকোরনকোও যৌথ প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন যার ফলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, জোর দিয়ে যে রাজ্য সরকার সমস্ত ধরণের বেআইনী রাজস্ব আদায় নির্মূল করতে এবং শোষণ থেকে বৈধ করদাতাদের সুরক্ষার জন্য নিবেদিত।
কর্মকর্তারা একটি সতর্কতা জারি করেছেন যে যে কেউ এই জাতীয় প্রতারণামূলক অনুশীলনে অংশ নেওয়া হয়েছে তা আইনের পুরো বাহিনীর সাথে পূরণ করা হবে।
গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছে মিঃ কিংসলে মিথ্যা, মিঃ গ্রেটসের মিঃ এমমানুয়েল (“00” নামেও পরিচিত), মিঃ চিবোজ লাইভ ফোরসাইন, মিঃ বিমওয়্যার বাইক, মিঃ সিরিল (উপাধি উননন) এবং মিঃ ট্রুইশ অফ লার্নিং।