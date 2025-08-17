You are Here
আইএমও সরকার স্টপস নার্সারি, জেএসএস 3 স্নাতক, বার্ষিক পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন
আইএমও সরকার স্টপস নার্সারি, জেএসএস 3 স্নাতক, বার্ষিক পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন

আইএমও রাজ্য সরকার কিন্ডারগার্টেন, নার্সারি এবং জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জেএসএস 3 শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছে।

এটি স্কুলগুলি বার্ষিক ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করতে নিষেধ করেছে।

এই নির্দেশনাটি ১৫ ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখের একটি মেমোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা শিক্ষা কমিশনার, অধ্যাপক বার্নার্ড ইকেগুওহাহর স্বাক্ষরিত এবং বাবা -মা, অভিভাবক এবং অংশীদারদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয়েছিল।

নীতিমালার অধীনে, স্নাতক অনুষ্ঠানগুলি এখন কেবলমাত্র প্রাথমিক 6 এবং শিক্ষার্থীদের সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় 3, এসএসএস 3 সমাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য 6-3-3-4 শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুমতি দেওয়া হবে।

সরকার আরও নির্দেশ দিয়েছিল যে পাঠ্যপুস্তকের অবশ্যই ভাইবোনদের দ্বারা পুনরায় ব্যবহারের অনুমতি দিতে এবং পিতামাতার উপর আর্থিক বোঝা সহজ করার জন্য ন্যূনতম চার বছরের জীবনকাল থাকতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদিত তালিকা থেকে বিচ্যুত করার বিরুদ্ধে স্কুলগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছিল।

আইকেগওয়ুহা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই পদক্ষেপগুলি স্কুলগুলিতে শোষণমূলক অনুশীলনগুলি রোধ করতে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অভিন্নতার প্রচার করতে এবং শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কৃতিত্বের প্রতি মনোযোগ বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

নীতিটি তাত্ক্ষণিক প্রভাব নেয়।



