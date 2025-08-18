আইএসএনই/আইএমডিবি: 1000 সিনেমা এবং প্রায় 500 সিরিজ থেকে আপনার পছন্দগুলি সংকীর্ণ করুন। ন্যূনতম আইএমডিবি রেটিং নির্বাচন করুন, উত্পাদন বছরের পরিসীমা, আপনার পছন্দসই তালিকাটি পেতে আপনার পছন্দ মতো জেনারগুলি এবং অপছন্দ করুন। সিনেমা এবং সিরিজ এবং যেখানে আপনি সেগুলি স্ট্রিম করতে পারেন সে সম্পর্কে বিশদ তথ্য পান। এমনকি টার্মিনালে মুভি পোস্টার।

আইএমডিবির শীর্ষ 250 তালিকা এবং ট্রেন্ডিং তালিকাগুলি থেকে সিনেমা এবং টিভি সিরিজ আবিষ্কার এবং পরিচালনা করার জন্য একটি শক্তিশালী রুবি-ভিত্তিক টার্মিনাল অ্যাপ্লিকেশন।
“দেখার এবং চুদাচুদি ব্যয় করা সময়ের পক্ষে অনুসন্ধানে ব্যয় করা সময় কাটুন”
সংস্করণ 1.1 হ’ল কার্যকারিতাতে একটি বিশাল আপগ্রেড সহ আরসিআরএসএসের উপর ভিত্তি করে এই আইএমডিবি অ্যাপ্লিকেশনটির একটি সম্পূর্ণ পুনর্লিখন।
- আইএমডিবি শীর্ষ 250 ব্রাউজ করুন সিনেমা এবং টিভি সিরিজ
- উন্নত ফিল্টারিং রেটিং, বছর এবং জেনার দ্বারা
- স্মার্ট অনুসন্ধান নতুন সামগ্রীর জন্য পূর্বরূপ মোড সহ
- স্ট্রিমিং তথ্য টিএমডিবি সংহতকরণের মাধ্যমে
- টার্মিনাল পোস্টার প্রদর্শন ডাব্লু 3 এমআইএমজিডিসপ্লে ব্যবহার করে
- ইচ্ছা এবং ডাম্প তালিকা ব্যক্তিগত কুরেশনের জন্য
- দ্বি-পদক্ষেপের ওয়ার্কফ্লো: অনুসন্ধান → পূর্বরূপ → যুক্ত করুন
- বিদ্যমান আইটেমগুলিতে ঝাঁপুন অনুসন্ধান ফলাফল থেকে
- সমৃদ্ধ পূর্বরূপ মোড রেটিং, কাস্ট, প্লট এবং স্ট্রিমিং তথ্য সহ
- সদৃশ সনাক্তকরণ এবং অপসারণ
- ক্ষমতা আবার দূষিত ডেটা জন্য
- অবিরাম ক্যাচিং মুভি/সিরিজের ডেটা এবং পোস্টারগুলির
- পটভূমি আনতে মসৃণ পারফরম্যান্স জন্য
- বর্ধিত আপডেট বাসি ডেটা রিফ্রেশ করতে
- রফতানি/আমদানি ইয়ামল কনফিগারেশনের মাধ্যমে
স্ক্রিনশট আপনাকে প্যানগুলির বিন্যাসের একটি ওভারভিউ দেয়:
gem install imdb-terminal
- ডাব্লু 3 এমআইএমজিডিসপ্লে (পোস্টার প্রদর্শনের জন্য):
sudo apt install w3m-img
- ইমেজম্যাগিক (পোস্টার প্রসেসিংয়ের জন্য):
sudo apt install imagemagick
- এক্সডোটুল (ওয়ার্কস্পেস স্যুইচ এ ইমেজ রেড্রাওর জন্য):
sudo apt install xdotool
git clone <repository>
cd imdb
ruby imdb.rb
অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে প্রাথমিক সেটআপের মাধ্যমে গাইড করবে:
- প্রথম রান: স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইএমডিবি শীর্ষ 250 টি তালিকা স্ক্র্যাপ করে
- টিএমডিবি এপিআই কী (al চ্ছিক): স্ট্রিমিং সরবরাহকারীর তথ্যের জন্য আপনার কী লিখুন
- অঞ্চল নির্বাচন: স্ট্রিমিং প্রাপ্যতা জন্য আপনার দেশ চয়ন করুন
কনফিগারেশন সংরক্ষণ করা হয়
~/.imdb.yml এবং ডেটা ক্যাশে
~/.imdb/data/।
- সাইন আপ থিমোভিডবি.আর.জি.
- সেটিংসে যান → এপিআই → তৈরি করুন → বিকাশকারী
- আপনার এপিআই কীটি অনুলিপি করুন এবং অনুরোধ জানানো হলে এটি প্রবেশ করুন (‘কে’ টিপুন)
- ট্যাব: প্যানগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন (তালিকা/জেনার/ইচ্ছা/ডাম্প)
- ↑/↓: বর্তমান ফলকের মধ্যে নেভিগেট করুন
- +/-: ইচ্ছা/ডাম্প তালিকাগুলিতে যুক্ত করুন বা জেনার ফিল্টারগুলি টগল করুন
- প্রবেশ করুন: রিফ্রেশ স্ক্রিন
- আর: ন্যূনতম রেটিং থ্রেশহোল্ড সেট করুন
- এবং/এবং: সেট বছরের পরিসীমা ফিল্টার
- এল: সিনেমা এবং সিরিজ ভিউয়ের মধ্যে টগল
- ও: টগল বাছাই অর্ডার (রেটিং/বর্ণানুক্রমিক)
- /: নতুন সামগ্রীর জন্য আইএমডিবি অনুসন্ধান করুন
- ট্যাব/শিফট-ট্যাব: অনুসন্ধান ফলাফল নেভিগেট করুন
- প্রবেশ করুন: বিস্তারিত তথ্য পূর্বরূপ
- আবার প্রবেশ করুন: লাইব্রেরিতে যুক্ত করুন
- ESC: অনুসন্ধান বা বাতিল ফিরে
- আমি: সম্পূর্ণ রিফ্রেশ (পুনরায় স্ক্র্যাপ এবং সমস্ত ডাউনলোড করুন)
- আমি: ইনক্রিমেন্টাল আপডেট (অনুপস্থিত ডেটা রিফ্রেশ)
- চ: বর্তমান আইটেমের বিশদটি পুনরায় আনুন
- v: ডেটা অখণ্ডতা যাচাই করুন (অনুপস্থিত/অসম্পূর্ণ ডেটা পরীক্ষা করুন)
- ডি: সদৃশ এন্ট্রিগুলি সরান
- এল: অতিরিক্ত তালিকা লোড করুন (জনপ্রিয় সিনেমা, জনপ্রিয় সিরিজ, ট্রেন্ডিং)
- কে: টিএমডিবি এপিআই কী সেট করুন
- আর: স্ট্রিমিং অঞ্চল নির্বাচন করুন
- ?: সহায়তা দেখান
জেনারস ফলক:
- +: জেনার অন্তর্ভুক্ত করুন (সবুজ +)
- –: জেনার বাদ দিন (লাল -)
- স্থান: ক্লিয়ার জেনার ফিল্টার
- ইচ্ছা তালিকা: আপনি যে আইটেমগুলি দেখতে চান
- ডাম্প তালিকা: মূল দৃশ্য থেকে লুকানোর জন্য আইটেমগুলি
- তালিকাগুলি সিনেমা এবং সিরিজের জন্য পৃথক
- মসৃণ ইউআইয়ের জন্য পটভূমিতে ডেটা আনিং ঘটে
- দীর্ঘ ক্রিয়াকলাপের জন্য অগ্রগতি সূচক
- বাতিল অপারেশন (‘সি’ টিপুন)
- স্বয়ংক্রিয় যাচাইকরণ বাল্ক অপারেশনের পরে (i, l কমান্ড)
- সদৃশ প্রতিরোধ অতিরিক্ত তালিকা লোড করার সময়
~/.imdb/
├── .imdb.yml # Configuration
└── data/
├── list.json # Movie/series metadata
├── details.json # Detailed information cache
└── *.jpg # Poster images
কোনও পোস্টার প্রদর্শিত হয়নি:
- W3M-IMG ইনস্টল করা আছে তা নিশ্চিত করুন:
sudo apt install w3m-img
- চেক টার্মিনাল চিত্রগুলিকে সমর্থন করে (urxvt, কিটি, আইটিএম 2 এর মতো টার্মিনালগুলিতে সেরা কাজ করে)
ওয়ার্কস্পেস স্যুইচ পরে পোস্টারগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়:
- এক্সডোটুল ইনস্টল করা আছে তা নিশ্চিত করুন:
sudo apt install xdotool
- সংস্করণ 1.3.0+ আই 3 ওয়ার্কস্পেস স্যুইচিংয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় চিত্র রেডরাও অন্তর্ভুক্ত
এনকোডিং ত্রুটি:
- অন্তর্নির্মিত এনকোডিং হ্যান্ডলিংয়ের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থির
অনুপস্থিত ডেটা:
- বর্তমান আইটেমটি পুনরায় আনতে ‘এফ’ ব্যবহার করুন
- ইনক্রিমেন্টাল ক্যাশে রিফ্রেশের জন্য ‘আমি’ ব্যবহার করুন
- সম্পূর্ণ ডেটা রিফ্রেশের জন্য ‘আমি’ ব্যবহার করুন
- ডেটা অখণ্ডতার সমস্যাগুলি যাচাই করতে এবং ঠিক করতে ‘ভি’ ব্যবহার করুন
নেটওয়ার্ক সময়সীমা:
- অ্যাপ্লিকেশনটিতে পুনরায় চেষ্টা করুন যুক্তি এবং করুণ ত্রুটি হ্যান্ডলিং অন্তর্ভুক্ত
ত্রুটি লগগুলিতে লেখা হয়:
/tmp/imdb_fetch_errors.log
/tmp/imdb_tmdb_debug.log
|কী
|ক্রিয়া
|কী
|ক্রিয়া
|ট্যাব
|প্যানগুলি স্যুইচ করুন
|+/-
|ইচ্ছা/ডাম্প বা জেনার ফিল্টার
|↑/↓
|নেভিগেট
|আর
|রেটিং থ্রেশহোল্ড
|/
|আইএমডিবি অনুসন্ধান করুন
|এবং/এবং
|বছর ফিল্টার
|চ
|আইটেম পুনরায় আনতে
|এল
|টগল সিনেমা/সিরিজ
|আমি
|রিফ্রেশ ক্যাশে
|ও
|টগল বাছাই অর্ডার
|আমি
|সম্পূর্ণ রিফ্রেশ
|কে
|টিএমডিবি এপিআই কী
|v
|ডেটা যাচাই করুন
|আর
|স্ট্রিমিং অঞ্চল
|ডি
|সদৃশ সরান
|এল
|আরও তালিকা লোড করুন
|?
|সাহায্য
|প্রশ্ন
|প্রস্থান
এই বর্ধিত সংস্করণ অন্তর্ভুক্ত:
- স্মার্ট অনুসন্ধান কর্মপ্রবাহ পূর্বরূপ মোড সহ
- জাম্প-টু-বিদ্যমান অনুসন্ধান থেকে আইটেম
- সদৃশ পরিচালনা এক-কী অপসারণ সহ
- ডেটা যাচাইকরণ সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় পোস্ট-অপারেশন চেকিং সহ
- অতিরিক্ত তালিকা আনতে (জনপ্রিয় + ট্রেন্ডিং সামগ্রী) নকল ছাড়াই
- ক্ষমতা আবার ডেটা সংশোধন জন্য
- উন্নত এনকোডিং আন্তর্জাতিক সামগ্রী জন্য পরিচালনা
- ভাল ইউএক্স কমপ্যাক্ট ইউআই এবং অটো-রিফ্রেশ সহ
- চিত্র redraw কার্যকারিতা আই 3 ওয়ার্কস্পেস স্যুইচিংয়ের জন্য (v1.3.0+)
কিছুই না। আপনি যা চান তা ধার করুন বা চুরি করুন।
আপনার পরবর্তী প্রিয় সিনেমা বা সিরিজ আবিষ্কার উপভোগ করুন! 🙂