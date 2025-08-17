আইএসএসটিই: পছন্দসই হার সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ব্যক্তিগত loan ণের জন্য অনুরোধ করুন; প্রয়োজনীয়তা

আপনি যদি একটি দ্বারা প্রভাবিত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জরুরি আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন, রাজ্য কর্মীদের ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড সার্ভিসেস (আইএসএসটিই) আপনার নিষ্পত্তি করে বিশেষত ক্ষতিগ্রস্থদের লক্ষ্য করে পছন্দসই সুদের হার সহ ব্যক্তিগত loans ণ।
এই সমর্থনটি ফেডারেল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রোগ্রামগুলির একটি অংশ এবং এটি ক্রেডিট অধিদপ্তর (ডিপিইএসওয়াইসি) দ্বারা পরিচালিত হয়। আপনি আপনার অনলাইন loan ণ বা ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করতে পারেন এবং তিনটি ব্যবসায়িক দিনে আপনার একটি উত্তর থাকবে।
কে এটি অনুরোধ করতে পারে?
তারা যখন loan ণ অনুরোধ করতে পারে অনুমোদিত দিনে সর্বনিম্ন ছয় মাস আইএসএসএসটি আইনের শাসন ব্যবস্থায় এবং প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করুন।
উপলভ্য পদ্ধতি কি?
- 8 মাস বেতনের জন্য loan ণ
- বেতনের 6 মাস পর্যন্ত loan ণ
- বেতন 4 মাস পর্যন্ত loan ণ
Loan ণের অনুরোধ করার প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?
1। নাগরিক সুরক্ষা মতামত বা মতামত
- রাজ্য বা পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা সরকারী নথি যা আপনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হন তা প্রমাণ করে।
- মূল প্রয়োজন
2। বর্তমান অফিসিয়াল পরিচয়
- ভোটিং শংসাপত্র (আইএনই), পাসপোর্ট বা ফটোগ্রাফি সহ পেশাদার কার্ড।
- আসল এবং একটি অনুলিপি
3। ঠিকানার প্রমাণ
- হালকা, জল, টেলিফোন বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের রসিদ, 3 মাসের বেশি বৈধ নয়।
- আসল এবং একটি অনুলিপি
4। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
- কন ক্লাবে ইন্টারব্যাঙ্কারিয়া দৃশ্যমান।
- একটি অনুলিপি
5। পেমেন্ট হিল
- আপনার শ্রম নির্ভরতা দ্বারা জারি করা ছাড় এবং উপলব্ধিগুলির শেষ প্রমাণ।
- আসল এবং একটি অনুলিপি
অনলাইন প্রক্রিয়া কিভাবে করবেন?
- প্রবেশ করুন: এবং আপনার রেকর্ড তৈরি করুন।
- রাফলের ফলাফলগুলি পরীক্ষা করুন।
- আপনি যদি নির্বাচিত হন তবে চালিয়ে যেতে আবার সাইটে প্রবেশ করুন।
- ট্যাবে যান Loans ণ> ব্যক্তিগত loans ণ> “অর্থো নিজেকে”।
- তথ্যটি সঠিক কিনা তা যাচাই করুন এবং আপনার loan ণ গ্রহণ করে।
- এজেন্ডা একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং প্রক্রিয়াটি শেষ করতে আপনার সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন সহ সুবিধাগুলির সাব -ডেলিগেশনে যান।
এই সুবিধাটি প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে প্রাপ্ত কঠিন পরিস্থিতিগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়া রাজ্যের সেবায় শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করে। পছন্দসই শর্তাদি সহ loan ণের জন্য অনুরোধ করার এই সুযোগটি মিস করবেন না!
