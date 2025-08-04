আইওয়াতে বিরল সাফল্য দেখায় আরএফকে রেসিং সঠিক দিকে চলেছে

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরএফকে রেসিংয়ের জন্য সংগ্রামগুলি বাস্তব ছিল, বিশেষত ২০১২ কাপ সিরিজের চ্যাম্পিয়ন ব্র্যাড কেসলোভস্কি ২০২২ সালে সংস্থার সহ-মালিক হিসাবে যোগদান করেছিলেন।
যেহেতু কেসলোভস্কি দলের ড্রাইভার এবং মালিক হয়েছিলেন, তাই 2023 সালে ক্রিস বুয়েচারের হয়ে ব্রেকআউট থ্রি-জয়ের প্রচারণা থেকে বাদ দিয়ে ফলাফলগুলি কঠিন হয়ে পড়েছে।
বুয়েচার ২০২২ সালে ব্রিস্টল নাইট রেসে এবং ২০২৪ সালে ওয়াটকিন্স গ্লেনকে অতিরিক্ত জয় নিয়ে কাজ করেছিলেন, তবে এই বিজয়গুলি ঘটলে প্লে অফের মাঠের অংশ ছিল না। এই সংস্থার সাথে কেসলোভস্কির একাকী জয় ২০২৪ সালের মে মাসে ডার্লিংটন রেসওয়েতে এসেছিল।
কেসলোস্কির নেতৃত্বের অধীনে তিন-গাড়ি দল হিসাবে তার প্রথম মৌসুমে, আরএফকে রেসিং উন্নতির লক্ষণগুলি দেখাতে শুরু করেছে। রবিবার আইওয়াতে, কেসলোস্কি (তৃতীয়) এবং রায়ান প্রিস (পঞ্চম) উভয়ই শীর্ষ-পাঁচটি সমাপ্তি নিয়ে চলে এসেছিলেন, এনএএসসিএআর অন্তর্দৃষ্টি অনুসারে ২০১২ সালের পর প্রথমবারের মতো প্রথমবারের মতো এই সংস্থাটিকে শীর্ষ পাঁচে একাধিক গাড়ি দিয়েছিলেন।
এটি কেসলোস্কির পক্ষে একটি বিটসুইট ফলাফল ছিল, যিনি দুটি পর্যায়ে সরিয়ে 68৮ টি কোলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এটি ছয়টি ডিএনএফ সহ অভিজ্ঞদের জন্য সামগ্রিকভাবে মোটামুটি মৌসুম হয়েছে। বেশিরভাগ মৌসুমের পয়েন্টে শীর্ষ 30 এর বাইরে বসে থাকা সত্ত্বেও, কেসলোভস্কি এখন ইন্ডিয়ানাপলিস এবং আইওয়াতে ব্যাক-টু-ব্যাক টপ-ফাইভসের পরে প্লে অফের স্ট্যান্ডিংয়ে নিজেকে 21 তম স্থানে খুঁজে পেয়েছেন।
প্রাইসের পঞ্চম স্থানের সমাপ্তি আইওয়াতে নীল-কলার দিনটি আরও বেশি ছিল যখন তিনি প্রথম দিকে বেশিরভাগ সময় মাঠের পিছনে দৌড়েছিলেন। শর্ট ট্র্যাক এসের 10 টি শীর্ষ 10 এর সাথে একটি ব্রেকআউট মরসুম রয়েছে। তার টানা শীর্ষ-পাঁচটি রান তাকে নিয়মিত তিনটি মৌসুমের দৌড়ের সাথে চূড়ান্ত প্লে অফের জন্য বুয়েচারের পিছনে মাত্র 23 পয়েন্ট পিছনে বসে রয়েছে।
বুয়েচারের শেষ পাঁচটি দৌড়ে ১৪ তম বা তার চেয়ে কম চারটি সমাপ্তির সাথে গ্রীষ্মের একটি গ্রীষ্মকালীন প্রসারিত রয়েছে, তবে এখনও চূড়ান্ত প্লে অফের জায়গাটি ধরে রেখেছেন এবং তাদের প্রত্যেকটির আগের বিজয়ী হিসাবে ওয়াটকিন্স গ্লেন, রিচমন্ড এবং ডেটোনায় পরের তিনটি দৌড়ে রয়েছেন।
কেসলোভস্কি যখন এই সংস্থাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন যে গাড়িগুলি আবার প্রতিযোগিতামূলক পেতে এটি একটি চড়াই উতরাই হতে চলেছে। সর্বোপরি, রিকি স্টেনহাউস জুনিয়রের 2017 সালে তাল্লাদেগা এবং ডেটোনায় জয় ছিল শেষ সময় রুশ ফেনওয়ে রেসিং নামে পরিচিত এই সংস্থাটি কেসলোস্কি দায়িত্ব নেওয়ার আগে একটি দৌড় জিতেছিল। No.০ নম্বরের ফোর্ডকে পাইলটকে অফসনে প্রিস যুক্ত করার পরে এখন তিন-গাড়ি অপারেশন হিসাবে, আরএফকে রেসিং উন্নতির লক্ষণগুলি দেখিয়ে চলেছে।
কেসলোভস্কি যুক্তিযুক্তভাবে আইওয়া -তে দ্রুততম গাড়িটি ছিল এবং সামনের দিকে সমাবেশ করার প্রিসের দক্ষতার একটি দলকে দেখায় যা গ্যারেজের মতো যে কোনও স্থিতিস্থাপক।
আরএফকে রেসিংয়ের একমাত্র পতন হ’ল যেখানে এর চালকরা পয়েন্টগুলিতে বসে। 23xi রেসিংয়ের টাইলার রেডডিক 14 তম মধ্যে একটি বিশাল 122-পয়েন্ট প্রান্ত ধারণ করে 16-ড্রাইভার ফিল্ডটি সম্পূর্ণ করতে গ্র্যাবগুলির জন্য কেবল তিনটি স্পট রয়েছে।
এটি হেন্ড্রিক মোটরস্পোর্টসের অ্যালেক্স বোম্যান (+63) এবং আরএফকে সতীর্থ বুয়েচার (+23) এবং প্রিস (-23) কে কাটলাইনে ফেলেছে, কেসলোস্কির কথা উল্লেখ না করে, যার সম্ভাব্য জয় কেবল নিজেকে প্লে অফে তালাবদ্ধ করবে না, তবে সম্ভবত তার দুই ড্রাইভারের মধ্যে একটিকে ছুঁড়ে ফেলবে।
সে ক্ষেত্রে আরএফকে রেসিংয়ের পক্ষে এটি আদর্শ পরিস্থিতি নয়, তবে সংগঠনটি কোথায় ছিল না তা বিবেচনা করে এটি আরও অনেক ভাল জায়গা এবং এটি যে লাভগুলি করেছে তা প্রদর্শন করে চলেছে।