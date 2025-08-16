আইওসি স্পনসরদের অলিম্পিক অঙ্গনের নাম দেওয়ার অনুমতি দেয়

লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ২০২৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের আয়োজক কমিটি বলেছে যে তিনি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জড়িত স্টেডিয়ামগুলির নামে অধিকার বিক্রি করতে এগিয়ে যাবেন। অলিম্পিক আন্দোলনের জন্য, এটি একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ। এর আগে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) এই ধরণের স্পনসরশিপকে স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করেছিল। যাইহোক, গেমের জন্য ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান ব্যয় আইওসি অবস্থানকে নরম করতে বাধ্য করেছিল। এটা সম্ভব যে অন্যান্য সংস্থা যেমন আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন (ফিফা), অলিম্পিক কাঠামোর প্রধানের উদাহরণ অনুসরণ করবে।
লস অ্যাঞ্জেলেসে গেমস -২৮-এর আয়োজক কমিটি বলেছে যে অলিম্পিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, যে সংস্থাগুলি টুর্নামেন্টকে স্পনসর করতে চায় তাদের পুরো স্টেডিয়ামের নামের অধিকার কেনার প্রস্তাব দেওয়া হবে। পূর্বে, আইওসি নিপীড়িতভাবে এই অনুশীলনের বিরোধিতা করেছিল। শীর্ষস্থানীয় প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীদের জন্যও ব্যতিক্রমটি করা হয়নি, এতে আইওসি -র বৃহত্তম স্পনসর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনকি সেই অঞ্চলগুলি, যা গেমসের আগেও, ইতিমধ্যে তাদের স্পনসর থেকে নামটি পেয়েছে, অলিম্পিকের সময় নিরপেক্ষ কিছুতে নামকরণ করতে হয়েছিল।
তবে এখন আইওসি তার অবস্থানকে নরম করেছে।
টেরেনস বার্নসের মতে, যারা দীর্ঘদিন ধরে আইওসি-র বিপণন কাঠামোতে কাজ করেছিলেন, পাশাপাশি লস অ্যাঞ্জেলেস -২০২৮, আইওসি যে উদ্বেগের সাথে নিয়েছিল তা এই গেমগুলি খুব ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে তা দ্বারা নির্ধারিত হয়।
আমেরিকান সিটির ক্ষেত্রে (2017 সালে প্রাপ্ত অলিম্পিক লস অ্যাঞ্জেলেসকে ধরে রাখার অধিকার), মুদ্রাস্ফীতি, পান্ডেমিয়ার পটভূমির বিরুদ্ধে তীব্রতর হয়েছিল, পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে একটি সাধারণ হ্রাসও এর প্রভাব ছিল। “দেখুন, যার মাধ্যমে লস অ্যাঞ্জেলেস -28-এর আয়োজক কমিটি গেমস রাখার অধিকার পাওয়ার পরে আয়োজক কমিটির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। স্থানীয় স্পনসরদের আকর্ষণ করার জন্য তার নিজের পরিকল্পনার পিছনে এটি যে কেউ পিছিয়ে থাকবে তা অবাক করার মতো নয়,” মি। বার্নস স্পোর্টিকোকে বলেছে।
আয়োজক কমিটি স্পনসরশিপ আকর্ষণ করার জন্য সময়সূচির চেয়ে সত্যই পিছিয়ে রয়েছে। পরিকল্পনাটি ধরে নিয়েছিল যে এই বছর তাকে 2 বিলিয়ন ডলারে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং মোট আকর্ষণের পরিমাণটি 2.5 বিলিয়ন ডলার হওয়া উচিত। তবে এই মুহুর্তে এই পরিমাণের মাত্র 70% সংগ্রহ করা হয়েছিল।
একই সময়ে, লস অ্যাঞ্জেলেস -2028 প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রের সমর্থনের উপর নির্ভর করছিল না। প্রকল্পের ধারণাটি সরবরাহ করে যে ফোর্স ম্যুরিউর যদি না ঘটে তবে এটি অতিরিক্ত বাজেটের উত্স থেকে একচেটিয়াভাবে হবে। আয়োজকরা বর্তমান মান অনুসারে পরিমিত billion 7 বিলিয়ন পূরণের পরিকল্পনা করছেন।
স্পনসরশিপ অর্থের পাশাপাশি আইওসি থেকে টিকিট বিক্রয় এবং ছাড়ের প্রাপ্তির কারণে ব্যয়গুলি কভার করা উচিত। তুলনার জন্য: টোকিও অলিম্পিক -2020 (2021 সালে পাস) এর দাম প্রায় 14 বিলিয়ন ডলার। প্যারিস 2024-সম্পর্কে $ 9.5 বিলিয়ন।
সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা থেকে, প্রস্তুতির জন্য একটি অ্যাটিক্যাল পদ্ধতিরও অনুসরণ করা হয়। সুতরাং, গেমস -2028 এর সাথে জড়িত স্টেডিয়ামগুলি থেকে কেবল সাতটি স্থায়ী এবং অন্য উনিশটি অস্থায়ী হবে।
তবুও, আইওসি, যদিও তিনি তার নীতিতে গিয়েছিলেন, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, প্রথমত, এখনও এমন কোনও সংস্থাগুলির বিজ্ঞাপন ছিল না যা স্টেডিয়ামগুলির অভ্যন্তরে আইওসি -র স্পনসর ছিল না এবং দ্বিতীয়ত, শীর্ষ প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া কাঠামোগুলি সুযোগ -সুবিধা পেয়েছে। তাদের গেমসের স্টেডিয়ামগুলির নামের অধিকারের প্রধানমন্ত্রী মুক্তির সম্ভাবনা দেওয়া হয়। কেবল তাদের প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে, সংগঠিত কমিটি অন্য কাউকে চুক্তি দিতে সক্ষম হবে।
গেমগুলির সাথে জড়িত স্টেডিয়ামগুলির সাথে ইতিমধ্যে চুক্তি রয়েছে এমন সংস্থাগুলিও সুবিধাগুলি গ্রহণ করবে। তাদের মধ্যে দুটি ইতিমধ্যে সেগুলি ব্যবহার করেছে। সুতরাং, আনাহিমের হোন্ডা সেন্টার (ভলিবল প্রতিযোগিতা গ্রহণ করবে) এবং গেমটিতে একই বলা হবে। একটি কমপ্লেক্স সহ একটি অনুরূপ গল্প যা একটি স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা হোস্ট করবে (এই প্রজাতির অলিম্পিক প্রোগ্রামে আত্মপ্রকাশ)। তাকে এখনকার মতো কমকাস্ট স্কোয়াশ সেন্টার বলা হবে। এই সমস্ত অবশ্যই অতিরিক্ত ফি জন্য। কোনটি, আইওসি বা সংগঠিত কমিটি উভয়ই এখনও রিপোর্ট করা হয়নি।
নোট করুন যে বহু বছর ধরে কেবল আইওসি স্টেডিয়ামগুলির নামে অনুপযুক্ত বাণিজ্যিক কাঠামোর নীতিমালা মেনে চলেন না। একই অনুশীলন, উদাহরণস্বরূপ, ফিফায়।
বলুন, 2026 বিশ্বকাপে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে), ব্যক্তিগতকৃত স্পনসর সহ সমস্ত অঞ্চল নিরপেক্ষ নাম পাবেন। তবে যদি অতিরিক্ত লাভের জন্য আইওসি স্বস্তির জন্য চলে যায় তবে অন্যান্য ক্রীড়া কাঠামো এই জাতীয় পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।