আইকনিক আবিষ্কারের পিছনে অ্যাপল ওয়েলনেস বস লেয়ারিং এবং চিৎকারের সাথে অসুস্থ অন্তর্নিহিত আন্ডারলিংগুলি, মামলা অভিযোগ করেছে

একজন অ্যাপল এক্সিকিউটিভের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন কর্মচারী ‘বিষাক্ত কাজের পরিবেশ’ আশ্রয় করার অভিযোগ করেছেন।
নয়টি বর্তমান ও প্রাক্তন শ্রমিকদের মতে ফিটনেস গুরু জে ব্লাহনিক তার কর্মচারীদের মারধর ও হয়রান করার সময় কোম্পানির ফিটনেস সাবস্ক্রিপশনকে মাস্টারমাইন্ড করেছিলেন।
তাদের দাবি, ফিটনেস টেকনোলজিসের সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্লাহনিক তাদের প্রতি মৌখিকভাবে আপত্তিজনক, হেরফের এবং অনুপযুক্ত ছিলেন।
গ্রুপটি কথা বলেছিল নিউ ইয়র্ক টাইমসতার আচরণটি 10 জন সহকর্মীকে চিকিত্সা অনুপস্থিতির বর্ধিত সময়সীমার সন্ধান করতে বাধ্য করেছে।
প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে কর্মচারীরা তদন্তের মাধ্যমে তার কথিত আচরণের সাথে উচ্চতর আপগুলির মুখোমুখি হওয়ার পরে অ্যাপল ব্লাহনিককে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।
সংস্থাটি যৌন হয়রানির অভিযোগে একটি অভিযোগের সাথে মীমাংসিত হয়েছিল এবং এখনও কর্মচারী মান্ডানা মোফিদির সাথে মামলা মোকদ্দমা রয়েছে, ৪১।
মোফিদির মতে, ব্লাহনিক তাকে বকবক করলেন। মোফিদির মামলা অনুসারে, ব্লাহনিক একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত দ্বারা সাফ হয়ে গিয়েছিল যা অন্যায়ের কোনও প্রমাণ খুঁজে পায়নি।
কর্মচারীরা বলেছিলেন যে সংস্থাটি তাদের উদ্বেগের সমাধানের পরিবর্তে একটি সুপরিচিত মুখ এবং তারকা নির্বাহকে রক্ষা করতে চেয়েছিল।
জে ব্লাহনিক টেক জায়ান্টস অ্যাপল ফিটনেস+ প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাকে এখানে 2020 সালের সেপ্টেম্বরে সাবস্ক্রিপশন পৃষ্ঠাটি চালু করতে দেখা গেছে
ব্লাহনিক অ্যাপল ওয়াচের স্বাক্ষর ফিটনেস বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা হিসাবেও পরিচিতি পেয়েছিলেন, তিনটি বৃত্তাকার ব্যান্ডগুলি নির্দেশ করে যে কোনও ব্যক্তিকে দিন জুড়ে কী শেষ করা উচিত
কায়লা ডেসৌটেলস আউটলেটকে বলেছিলেন: ‘দিন শেষে, আমরা কিছু করি না’, তিনি গত বছর তার মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে কিছুটা সময় অবকাশের পরে চলে গিয়েছিলেন।
ডেসৌটেলসের মতে, তিনি ব্লাহনিকের চেয়ে ‘আর কখনও বেশি বিষাক্ত কাজ করেন নি’।
মন্ডানা মোফিদি (চিত্রযুক্ত) দাবি করেছেন যে তিনি কোম্পানিতে কাজ করার সময় ব্লাহনিক তাকে বকবক করেছেন
আউটলেট দ্বারা দেখা একটি আইনী ফাইলিংয়ে অ্যাপল অস্বীকার করেছে যে ব্লাহনিকের পক্ষে কোনও ধরণের হয়রানি বা ক্ষতি হয়েছে।
এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে মোফিডি ‘অমীমাংসিত পারফরম্যান্স ইস্যুগুলির ইতিহাসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তার সুপারভাইজারদের কাছ থেকে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া এবং কোচিং পেয়েছিলেন।’
আউটলেটটির সাথে কথা বলার কর্মচারীদের মতে, ব্লাহনিক অনুপযুক্ত মন্তব্য করার ঝুঁকিপূর্ণ ছিলেন।
অলিম্পিক স্কাইয়ার টেড লিজিটির সাথে এক বৈঠকে অভিযোগ করা হয় যে তিনি স্কাইয়ের সাথে ঘুমানোর বিষয়ে কর্মচারীদের সাথে রসিকতা করেছিলেন, দু’জন লোক আউটলেটকে জানিয়েছেন।
মোফিদি, যিনি সেই নির্দিষ্ট প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন না, তাকে বলা হয়েছিল যে ব্লাহনিক তাকে ম্যাসেজ দেওয়ার পরে দলের একজন সদস্যকে বোর্ডে লিগিটি পাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।
এটিও দাবি করা হয় যে তিনি সাবস্ক্রিপশনের জন্য প্রশিক্ষকদের স্তন এবং পিছনের প্রান্তগুলি সম্পর্কে কথা বলবেন।
প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে কর্মচারীরা তদন্তের মাধ্যমে তার কথিত আচরণের সাথে উচ্চতর ইউপিএসের মুখোমুখি হওয়ার পরে অ্যাপল ব্লাহনিককে (ডান) রক্ষা করার জন্য যাত্রা শুরু করেছিল। একটি প্রচারমূলক ভিডিও চলাকালীন তিনি চিত্রিত হয়
তিনি অন্যান্য কর্মচারীদের সামনে বলেছিলেন যে পরিচালকদের একজনের স্ত্রীর অবশ্যই একটি সম্পর্ক থাকতে হবে কারণ তাদের ছেলের চুলের রঙ ছিল।
মোফিদী সহ এই মন্তব্যটির কথা উল্লেখ করা কর্মচারীরা বলেছিলেন যে এটি করার সময় তিনি একটি ‘অশ্লীল’ মন্তব্য ব্যবহার করেছিলেন।
কর্মচারীরা দাবি করেছেন, ব্লাহনিক সৃজনশীল পরিচালক উইল টিডম্যান যেভাবে পোশাক পরেছিলেন সেভাবেও প্রশংসা করতেন এবং কৌতুক করেছিলেন যে একজন পুরুষ নির্মাতার সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে।
টিডম্যান কর্মচারীদের বলেছিলেন যে ২০২২ সালের গ্রীষ্মে ব্লাহনিক তাকে এমন কিছু পাঠিয়েছিলেন যা তিনি ‘অনুপযুক্ত এবং উদ্বেগজনক’ বলে মনে করেছিলেন। পাঠ্যটি কী বলেছে তা স্পষ্ট নয়।
এই বার্তার খুব বেশি পরে, টিডম্যান মোফিদির মামলা অনুসারে মেডিকেল ছুটিতে গিয়েছিলেন। টিডম্যান আইনজীবী হয়ে হয়রানির অভিযোগ উত্থাপন করে।
আউটলেট অনুসারে তিনি মামলা দায়ের করেননি তবে পাঠ্যের উপরে অ্যাপলের সাথে একটি বন্দোবস্তে পৌঁছেছিলেন।
মোফিদি তার অডিও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ২০২১ সালে অ্যাপলকে যোগদান করেছিলেন, ব্লাহনিক তার প্রথম পর্যালোচনাতে উল্লেখ করেছিলেন যে তার প্রথম বছরটি ‘উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব’ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার মামলা বলে।
সেই পর্যালোচনাতে মোফিডি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় বেতন বাড়ার চেয়ে কম পেয়েছিলেন, তার মামলা দাবি করেছে।
অলিম্পিক স্কাইয়ার টেড লিজিটির সাথে একটি বৈঠকে এখানে দেখা গেছে, অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি স্কিয়ারের সাথে ঘুমানোর বিষয়ে কর্মীদের সাথে রসিকতা করেছিলেন
ব্লাহনিক টেক জায়ান্টস অ্যাপল ফিটনেস+ সাবস্ক্রিপশনকে মাস্টারমাইন্ড করে
পরের দিন তাকে তদন্তকারীদের সাথে কথা বলার জন্য টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে ব্লাহনিক টিডম্যানকে হয়রানি করেছেন কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য, তিনি দাবি করেন।
তিনি নিজেকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, টাইমসকে বলেছিলেন: ‘আমি তার আচরণ সম্পর্কে, তার প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে অবগত ছিলাম। আমি নার্ভাস ছিলাম। ‘
মোফিদি দাবি করেছেন যে পরে তিনি ফ্রিল্যান্সারের সাথে কল করার সময় তার দিকে চিৎকার শুরু করেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে ‘এই পুরো প্রচার’ শুরু হয়েছিল।
এটি অনুসরণ করে, মোফিদি দাবি করেছেন যে ব্লাহনিকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা লোকেরা ইমেলগুলিতে তার সমালোচনা শুরু করেছিল, তিনি দাবি করেছেন যে এটি একটি রেকর্ড তৈরি করার এবং তাকে বরখাস্ত করার চেষ্টা ছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘পুরো অভিজ্ঞতাটি অবিশ্বাস্যভাবে বিচ্ছিন্ন, অপমানজনক – সত্যই, ভীতিজনক ছিল।’
২০২৩ সালের এপ্রিলে তাকে একটি আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছিল, তিনি কোনও বায়আউট নিতে বা তার অভিনয় নিয়ে কাজ করতে পারেন, মামলাটি জানিয়েছে।
তারপরে তিনি এই সংস্থার এইচআর বিভাগের কাছে যান বলে দাবি করেন যে অসম বেতন সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপনের পরে তাকে লক্ষ্য করা হয়েছিল।
এইচআর তদন্ত করার সাথে সাথে মোফিদি বলেছিলেন যে তাকে বলা হয়েছিল যে তাকে আরও হয়রানি করা হবে না তবে প্রতিশোধ অব্যাহত রয়েছে।
ফাউন্ডেশনের সাইট অনুসারে ব্লাহনিক এবং তার স্বামী রায়ান ওবামা ফাউন্ডেশনে $ 100,000 এরও বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
অ্যাপল পার্কের এরিয়াল ভিউ, ক্যালিফোর্নিয়ার কাপার্টিনোতে অবস্থিত অ্যাপল ইনক। এর কর্পোরেট সদর দফতর
উদ্বেগ ও হতাশায় ভুগতে তাকে মেডিকেল ছুটিতে রাখা হয়েছিল, তার মামলাটি জানিয়েছে।
তার ছুটি শেষ হওয়ার পরে তিনি সরানো বিভাগে যেতে বলেছিলেন যা পিছনে ছিটকে পড়েছিল, তাকে পদত্যাগ করতে পরিচালিত করে। তিনি 2027 সালে তার মামলা নিয়ে বিচারে যেতে হবে।
ওবামা ফাউন্ডেশনের মতে, ব্লাহনিক এবং তার স্বামী রায়ান এই সংস্থায়, 000 100,000 থেকে 249,999 ডলারের মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
সম্পত্তি রেকর্ড অনুসারে এই দম্পতি সান্তা মনিকা টাউনহাউসে মাত্র 4 মিলিয়ন ডলারের নিচে বাস করেন।
ব্লাহনিক অ্যাপল ওয়াচের স্বাক্ষর ফিটনেস বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন, তিনটি বৃত্তাকার ব্যান্ডগুলি নির্দেশ করে যে কোনও ব্যক্তিকে সারা দিন কী শেষ করা উচিত।
অ্যাপলের সাথে তাঁর কাজ ছাড়াও, তিনি এর আগে নাইক ট্রেনিং ক্লাব চালু করতে সহায়তা করেছিলেন এবং সেলিব্রিটি ক্লায়েন্টেলের জন্য পরিচিত রিটজি জিম ইকুইনক্সের জন্যও পরামর্শ নিয়েছিলেন।
ডেইলি মেইলের কাছে এক বিবৃতিতে অ্যাপলের একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘আমরা এই গল্পের ভিত্তির সাথে দৃ strongly ়ভাবে একমত নই এবং এখানে অনেকগুলি ভুল দাবি এবং দুর্ব্যবহার রয়েছে।
‘আমরা ইতিবাচক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মক্ষেত্র তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বদা গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি।
‘আমরা সমস্ত উদ্বেগকে গুরুত্ব সহকারে নিই এবং যখনই কোনও উদ্বেগ উত্থাপিত হয় এবং জড়িত যে কোনও ব্যক্তির গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধার বাইরে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করি, আমরা নির্দিষ্ট কর্মচারীদের বিষয়ে আলোচনা করি না। আমরা আইনী প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে তথ্যগুলি ভাগ করে নেব। ‘