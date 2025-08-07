আইকনিক টিভি ত্রয়ী বছরের পর বছর পরে পুনরায় মিলিত হয় এবং ভক্তরা আরও সুখী হতে পারে না | সাবান

প্রাক্তন হলবি সিটির তারকারা ডেভিড আমেস, ক্যামিলা আরফওয়েডসন এবং রব অস্টিলেয়ার পুনরায় একত্রিত করেছেন এবং আমাদের হৃদয় ওএমজি।
এই ত্রয়ী বিবিসি ওয়ান মেডিকেল নাটকে ডোমিনিক কোপল্যান্ড, জোসিয়া মার্চ এবং আর্থার ডিগবি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তারা সমস্ত চরিত্রগুলি 2013 সালে হলবি সিটি হাসপাতালে এসেছিল, এমন বন্ধুদের খেলছে যারা চিকিত্সক হিসাবে প্রশিক্ষণের সময় প্রচুর নাটকের মুখোমুখি হয়েছিল।
আর্থার ডিগবির জীবন দুঃখের সাথে ২০১ 2016 সালে শেষ হয়েছিল, মেলানোমা নির্ণয়ের পরে, এক ধরণের ত্বকের ক্যান্সার। তাঁর গল্পের চূড়ান্ত অংশে, আর্থার, যা বন্ধুরা ডিগার বা ডিগবি নামে পরিচিত, তাকে ডারউইন ওয়ার্ড থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি অংশীদার মরভেনের সাথে ভ্রমণ করছেন।
প্রিয় চরিত্রটি তখন ভেঙে পড়েছিল এবং তাকে হাসপাতালে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়ে, দর্শকরা তাকে মোরভেনের কাছ থেকে কিছু সুন্দর শেষ কথা শোনার আগে চ্যান্টেল, জোসিয়া এবং ডোমের সাথে কথা বলতে দেখেছিলেন, যিনি একটি বিধ্বংসী দৃশ্যে তাকে যেতে দেন।
এবং না, আমরা এটি শেষ না।
আর্থারের বন্ধু জোসিয়া একজন উত্সাহী এবং উত্সাহী ডাক্তার ছিলেন, মনে হয় অন্য সবার চেয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে। দর্শকরা জোসিয়ার কাছে আলাদা দিক দেখতে শুরু করেছিলেন, তবে, যখন তার বাবা গাই সেল্ফ (জন মিশি) এসেছিলেন।
এটি তখন প্রকাশিত হয়েছিল যে জোসিয়ার দ্বিপদী রয়েছে। একটি শক্তিশালী গল্পের কাহিনীটি হাসপাতালে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় চরিত্রটি তার মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে লড়াই করতে দেখেছিল। অলিভার ভ্যালেন্টাইন (জেমস অ্যান্ডারসন) এর সাথে জোসিয়ারও একটি জটিল সম্পর্ক ছিল, এটি এমন একটি যাত্রা যা ভক্তদের দ্বারা অত্যন্ত পছন্দ করেছিল।
2017 সালে, জোসিয়া হলবি সিটি হাসপাতাল ত্যাগ করেছে। তারপরে তিনি 2018 সালে অতিথির উপস্থিতির জন্য ফিরে এসেছিলেন এবং তারপরে আবার 2019 সালে।
অবশেষে, 2021 সালে, শোয়ের চূড়ান্ত কয়েক মাসের অংশ হিসাবে, জোসিয়া অলিভারের কাছে একটি ভিডিও কলটিতে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তাদের ছেলের দেখাশোনা করছিলেন, যাকে তারা আর্থার বলেছিলেন।
ডমিনিক কোপল্যান্ড হলবির ফাইনাল পর্বে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যার অর্থ তিনি আজ প্রযুক্তিগতভাবে এখনও হলবি-শ্লোকটিতে রয়েছেন। চরিত্রটি এমন একটি আখ্যানের সাথে জড়িত ছিল যা তাকে তার সঙ্গী আইজাক দ্বারা নির্যাতন করতে দেখেছিল, এটি ইস্টেন্ডার্স মার্ক এলিয়ট অভিনয় করেছিলেন।
2021 সালে, যখন তিনি গাড়ির সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন তখন ডোমের জীবন আবার পরিবর্তিত হয়েছিল। জোডি (সিয়ান রিজ উইলিয়ামস) তার মধ্যে বিধ্বস্ত হওয়ার পরে জীবন-পরিবর্তনকারী আঘাতের ফলস্বরূপ তিনি টিকিয়ে রেখেছিলেন, ডমকে স্টোমা ব্যাগ লাগানো হয়েছিল।
ডিগবি সত্ত্বেও, জোসিয়া এবং ডোম ত্রয়ী এখন আর জিনিস হয়ে উঠছেন না, রব, ক্যামিলা এবং ডেভিড এখনও সেরা বন্ধু রয়েছেন। সম্প্রতি, তারা আবার পুনরায় একত্রিত হয়েছিল, ডেভিড তার ইনস্টাগ্রামে তাদের একটি আরাধ্য স্ন্যাপ ভাগ করে নিয়েছিল।
‘এটি 12 বছরের চমত্কার বন্ধুত্ব হয়েছে এবং আমরা এখনও একে অপরকে হাসি দিয়ে কাঁদছি। এই দুজনের সাথে সুন্দর ধরা। তোমাকে দুজনকে ভালবাসি। ‘
বিবিসির পক্ষে অ্যাক্স হলবি সিটির পক্ষে কি ভুল ছিল? সাবানস রিপোর্টার ক্যালি কিটসন তার চিন্তাভাবনা দেয়:
2021 সালে হলবির বাতিলকরণের ঘোষণা দেওয়ার সময় ভক্তরা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। শোটি চেষ্টা করার জন্য তাদের দ্বারা একটি আবেদন চালু করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত, তাদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট ছিল না।
সেই সময়, বিবিসি এটি একটি বিবৃতিতে বলেছিল: ‘আমাদের মাঝে মাঝে নতুন সুযোগের জন্য জায়গা করার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং যুক্তরাজ্য জুড়ে আরও বেশি প্রোগ্রাম করার জন্য বিবিসির প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে, আমরা বিবিসির নাটক স্লেটকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত, প্রতিনিধিত্ব ও পরিবেশন করার জন্য শোটি বন্ধ করার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
তিন বছর পরে, অনেক লোক এখনও হলবি সিটি সম্পর্কে কথা বলে একা প্রমাণ করে যে এটি কুঠারটি একটি ভুল ছিল। এটি ব্যাপকভাবে জানা যায় যে হলবির মতো শোগুলি শিল্পের নবাগতদের তাদের নৈপুণ্য বিকাশের জন্য উপযুক্ত জায়গা ছিল।
২০২৪ সালে, আমি প্রকাশ করেছি যে রোজি মার্সেল প্রচুর দিকের ফলস্বরূপ অভিনয় শিল্প থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তবে তাদের মধ্যে একটি হ’ল হল্বির সমাপ্তির পর থেকে কেউ তাকে আর একটি অভিনয়ের ভূমিকার প্রস্তাব দেয়নি।
এটি 2021 সালে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে আমরা টিভিটি যেভাবে দেখছি তা পরিবর্তন হচ্ছে। এটি মাথায় রেখে, এবং অন্যান্য সম্প্রচারক এবং শোগুলি পরবর্তী বছরগুলিতে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে (টিভিতে প্রচারের আগে ইউটিউবে এপিসোডগুলি আপলোড করা), এটি অবশ্যই প্রমাণ করে যে বিবিসি হলবি সিটির অক্ষের আগে অন্যান্য বিকল্পগুলি বিবেচনা করা উচিত ছিল।
বলা হচ্ছে, যদি শোটি ২০২৫ সালে ফিরিয়ে আনা হয় তবে বিবিসি থেকে দূরে অন্য কোনও মাধ্যমের মাধ্যমে প্রচারিত হয়, তবে ভক্তরা একেবারে দেখার জন্য পুরোপুরি ঝাঁকুনি দেবে এবং তাদের প্রিয় চরিত্রগুলি কী করেছে তা আবিষ্কার করবে।
তিন বছর কেটে গেছে, তবে আমি এখনও আশাবাদী।
প্রচুর হলবি ভক্তরা এই পোস্টে মন্তব্য করেছিলেন, অনেকেই বলেছিলেন যে তারা এখনও অ্যাক্সিং থেকে তিন বছর পরে সত্যই মেডিকেল নাটকটি মিস করে।
একজন ভক্ত লিখেছেন, ‘মঙ্গলবার রাতগুলি হলবি কাটানোর পর থেকে একই রকম হয় নি’।
বিবিসি এই অনুষ্ঠানটি বাতিল করা ভুল ছিল এই দৃশ্যটি প্রতিধ্বনিত করে অ্যালিসন কোম্বেস বলেছিলেন: ‘মিস হলবি বিবিসি একটি বড় ভুল করেছে।’
এই ব্যবহারকারী একটি মিষ্টি বার্তা লিখেছিলেন: ‘2012 সালে হলবি দেখা শুরু করেছিলেন এবং এই ত্রয়ীর প্রেমে পড়েছিলেন! এখন একজন নিবন্ধিত নার্স (হলবি দ্বারা অনুপ্রাণিত) এবং এটি আমার হৃদয়কে উষ্ণ করে তোলে ”
হলবি সিটির বাতিলকরণ 2021 সালের জুনে ঘোষণা করা হয়েছিল।
ফাইনাল এভার পর্বটি 2022 সালের মার্চ মাসে প্রচারিত হয়েছিল।
এটিতে সাচা লেভি (বব ব্যারেট), ফ্লেচ (অ্যালেক্স ওয়াকিনশো) এবং এলিয়ট হোপ (পল ব্র্যাডলি) সহ জ্যাক নায়লরকে (রোজি মার্সেল) বিদায় জানিয়েছেন, যিনি মস্তিষ্কের টিউমার নির্ণয়ের পরে মারা গিয়েছিলেন।
