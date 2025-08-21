আইকনিক ব্রুকসাইড এবং ওয়াটারলু রোড চাইল্ড স্টার বছর পরে অচেনা | সাবান

ব্রুকসাইড সর্বশেষ প্রচারিত হওয়ার পরে দুই দশকেরও বেশি সময় হয়ে গেছে, তবে ভক্তরা এর সবচেয়ে স্মরণীয় শিশু তারকাদের মধ্যে কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা দেখে হতবাক হতে পারে।
চ্যানেল 4 সাবানটিতে জোশ ম্যাকলফলিন অভিনয় করা জ্যাক ম্যাকমুলেন এখন 34 বছর বয়সী এবং পর্দায় তাঁর প্রথম দিন থেকে সম্পূর্ণ অচেনা দেখাচ্ছে। তিনি প্রথম 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে ব্রুকসাইডে জোশ ডিকসন হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি বিখ্যাত অগোছালো পারিবারিক গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন।
মাইক ডিকসন (পল বাইয়াত) এবং তাঁর সৎ মা বেভ (সারা হোয়াইট) এর মধ্যে এক রাতের অবস্থান অনুসরণ করে তাঁর চরিত্রটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ডিকসন পরিবারে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছিলেন। রন ডিকসন (ভিন্স আর্ল) জোশকে গ্রহণ করার চেষ্টা করার সময় বিষয়গুলি আরও বেড়ে যায়, কিন্তু মাইক হস্তক্ষেপ করে। অবশেষে, রন এবং বেভ বিয়ে করেছিলেন, এবং ত্রয়ী ব্রুকসাইডকে একসাথে ছেড়ে চলে গেলেন, জোশ ডিকসন উপাধি নিয়েছিলেন।
2003 সালে সাবান ছাড়ার পরে, জ্যাক একটি চিত্তাকর্ষক টিভি ক্যারিয়ারের জন্য লিভারপুলের নাটক-ভরা সাবানকে অদলবদল করে।
বিবিসির ওয়াটারলু রোডে ব্যাড বয় ফিন শার্কির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি গ্রেঞ্জ হিলের টাইগার জনসনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, জ্যাক গ্রিটিয়ার এবং আরও পরিপক্ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তিনি জিমি ম্যাকগোভার্সের সময়, সত্য-অপরাধের নাটক লিটল বয় ব্লু এবং প্রশংসিত বিবিসি সিরিজ এই সিটি ইজ আওয়ারস, যেখানে তিনি শন বিন এবং জেমস নেলসন-জয়েসের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন।
2023 সালে, তিনি লুইসের ভূমিকায় অভিনয় করে ইদ্রিস এলবার বিপরীতে অ্যাপল টিভি+ থ্রিলার হাইজ্যাকটিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর চলচ্চিত্র এবং টিভি ক্রেডিটগুলির মধ্যে এফ 1 আরএসটি দল, দ্য স্যুভেনির, লে ম্যানস ’66, স্ক্রু এবং ডেড শট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এখন, ব্রুকসাইড হলিওকসের 30 তম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে একটি শক রিটার্ন দেওয়ার সাথে সাথে ভক্তরা অনুমান করছেন যে জ্যাক তার মূল ভূমিকাটি পুনরায় প্রকাশ করতে পারে কিনা।
বিশেষ পর্বটি লিভারপুলের মূল ব্রুকসাইড ক্লোজে চিত্রিত করা হবে, বেশ কয়েকটি ক্লাসিক চরিত্র উপস্থিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হবে। জ্যাক তাদের মধ্যে রয়েছেন কিনা তা এখনও দেখা যায়, তবে ভক্তরা জোশ ডিকসনকে সমাপ্তিতে ফিরে দেখতে পছন্দ করবে।
আরও: ভক্তরা ‘অপেক্ষা করতে পারবেন না’ আইকনিক 80s এবং 90 এর দশকের টিভি শো লক্ষ লক্ষ দ্বারা আদর করা ফিরে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে
আরও: জনপ্রিয় বিবিসি টিভি শো আরও দুটি সিরিজের জন্য ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত
আরও: করোনেশন স্ট্রিট আইকন বেদনাদায়ক চেহারার আঘাতের ফটো ভাগ করে: ‘সবকিছু ভুল হয়ে যায়’