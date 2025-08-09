You are Here
আইকেজা ক্লাব লোগোসে বিনামূল্যে সিজদা, সার্ভিকাল ক্যান্সার পরীক্ষার প্রস্তাব দেয়

এর ২ য় বার্ষিকী উপলক্ষে ক্রিয়াকলাপের অংশ হিসাবে, আইকেজা ক্লাবের গ্রুপ সারণী, লেগোসের বাসিন্দাদের জন্য সিজদা, স্তন এবং জরায়ুর ক্যান্সারের স্ক্রিনিংয়ের জন্য একটি বিনামূল্যে চিকিত্সা প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছে।

শুক্রবার লেগোসে অনুশীলনের সময় বক্তব্য দেওয়ার সময় ক্লাবের সভাপতি মিঃ মুসেডিক অ্যাডেলেক বলেছেন, স্ক্রিনিংয়ের লক্ষ্য ক্রমবর্ধমান ক্যান্সারের কেসকে সম্বোধন করা, যা প্রায়শই স্ক্রিনিং, তহবিল এবং প্রাথমিক সনাক্তকরণের অভাবে কাটা হয়েছিল।

অ্যাডেলেক বলেছিলেন যে লেগোস রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই প্রচারের আয়োজন করা হয়েছিল, যারা এই অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত স্বাস্থ্যকর্মী এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিলেন।

তাঁর মতে, উদ্যোগটি স্তন, জরায়ু এবং প্রস্টেট ক্যান্সারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য প্রাথমিক প্রাথমিক সনাক্তকরণ সমর্থন সরবরাহ করে।

তিনি প্রোগ্রামটির ভোটদান এবং ফলাফলের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন যে লক্ষ্যটি 200 থেকে 300 জনেরও কম লোককে কভার করবে না।

“পরীক্ষাগুলি সিজদা, স্তন এবং জরায়ুর ক্যান্সারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কারণ তারা সমাজের পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ধরণের ক্যান্সার।

“প্রায়শই সময়, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে যাওয়ার জন্য স্ক্রিনিং বা তহবিলের অভাবের কারণে অনেক মৃত্যুর ফলস্বরূপ।

“সুতরাং, অনুশীলন, যা একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান হতে চলেছে, কেবলমাত্র স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি নাও বহন করতে পারে না এমন অনেক ব্যক্তিকে কেবল বিনামূল্যে ক্যান্সার স্ক্রিনিং সরবরাহ করবে না, তবে লোকেরা তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানার সুযোগও দেয়,” অ্যাডেলেক বলেছিলেন।

আরও আলোকপাত, ক্লাবের চেয়ারম্যান, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিআরএস) মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন আকিনোলা বলেছেন, এটি ব্যক্তিদের প্রাথমিক লক্ষণগুলি স্বীকৃতি দেওয়ার, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব আরও ভালভাবে বোঝার জন্য শক্তিশালী করার লক্ষ্যে।

আকিনোলা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে অনেকের এখনও প্রাথমিক সনাক্তকরণ সরঞ্জামগুলিতে অ্যাক্সেসের অভাব ছিল যা জীবন রক্ষাকারী পার্থক্য করতে পারে, বলেছিল যে বেঁচে থাকার হার উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক সনাক্তকরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং প্রচারটি সেই লক্ষ্যের দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

স্থায়ী সচিব, লেগোস রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রক, ডাঃ ওলুসেগুন ওগবুয়ে বলেছেন যে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

ওগবুই এই প্রচারকে একটি স্বাগত বিকাশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা ক্যান্সারের মামলা থেকে আরও বেঁচে থাকার পথ সুগম করে বলেছিল যে সরকার একা এটি করতে পারে না।

তিনি অঙ্গভঙ্গির জন্য ক্লাবটির প্রশংসা করেছিলেন, সমাজের অন্যান্য অনুরূপ ক্লাব এবং সংস্থাগুলিকে অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

“ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডাব্লুএইচও) এর মতে, ক্যান্সার নাইজেরিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি, যা বার্ষিক, 000৯,০০০ এরও বেশি ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর সাথে রয়েছে।

“নাইজেরিয়ান পুরুষদের প্রভাবিত সর্বাধিক সাধারণ ক্যান্সারগুলির মধ্যে রয়েছে প্রস্টেট এবং লিভার ক্যান্সার, অন্যদিকে মহিলারা মূলত স্তন এবং জরায়ুর ক্যান্সার দ্বারা প্রভাবিত হয়,” ওগবুই বলেছিলেন।

লাগোস রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত স্থায়ী সচিব ড।

ওনাসান্যা বলেছিলেন যে অনুশীলনের ব্যয়বহুল পরীক্ষাগুলি জড়িত ছিল যা রাজ্যের বৃহত্তর শতাংশের জন্য বিনা ব্যয়ে দেওয়া হয়েছিল।

“আউটরিচ দেরী-পর্যায়ের রোগ নির্ণয়ের প্রবণতা মোকাবেলার চেষ্টা করে, যা স্ক্রিনিংয়ের সুবিধা, সাংস্কৃতিক কলঙ্ক এবং অপর্যাপ্ত সচেতনতার সীমিত অ্যাক্সেসের কারণে প্রায়শই ঘটে।

“এই প্রচারটি কেবল স্ক্রিনিংয়ের চেয়েও বেশি কিছু; এটি জীবন বাঁচানো, সচেতনতা তৈরি করা এবং এটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের প্রতিরোধমূলক যত্নের পথ তৈরি করার বিষয়ে,” তিনি বলেছিলেন।

দু’জন সুবিধাভোগী মিঃ আকিম দোসুমু এবং মিসেস টিটিলায়ো স্যামুয়েল এই অঙ্গভঙ্গির জন্য ক্লাবটির প্রশংসা করেছেন যা তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানার সুযোগ দেয়।

