- আইজাক হার্জোগ গাজা জিম্মি বাইপিন জোশির পরিবারের সাথে দেখা করেছেন
আইজাক হার্জোগ গাজা জিম্মি বাইপিন জোশির পরিবারের সাথে দেখা করেছেন | জেরুজালেম পোস্ট
নেপালি কৃষির শিক্ষার্থী বিপিন জোশীকে October ই অক্টোবর হামাস সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছিলেন এবং এখনও গাজা উপত্যকায় সন্ত্রাসী বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। রবিবার তাঁর মা ও বোন জেরুজালেমে গিয়েছিলেন।(এলআর থেকে): পদ্মা জোশী, মিশাল হার্জোগ, রাষ্ট্রপতি আইজাক হার্জোগ গাজা জিম্মি বিপিন জোশির ছবি এবং পুশপা জোশির ছবিটি জেরুজালেমের রাষ্ট্রপতির বাসভবনে, আগস্ট 17, 2025।(ছবির ক্রেডিট:: আমোস বেন গেরশম / জিপিও)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাহামাস জিম্মি ইটজিক এলগারাতকে হত্যা করা হয়েছিল, ময়নাতদন্ত প্রকাশ করেছেআইএএফের সর্বাধিক উন্নত পরিবহন হেলিকপ্টার প্রযোজনায় প্রবেশ করে, লকহিড-মার্টিন ঘোষণা করেরোমান সাম্রাজ্যের পতন: আব্রামোভিচের ভিতরে চেলসি এফসির বিক্রয় বিক্রয়ইস্রায়েলি সকার ভক্তরা পোল্যান্ডে ‘খুনিদের’ ব্যানার দিয়ে ক্ষোভের কারণ
