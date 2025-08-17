You are Here
আইজিএ সুইটারের জন্য, জেসমিন পাওলিন সিনোসিনিক ওপেন ফিটে মেটেটে

আগস্ট 17, 2025, 07:01 অপরাহ্ন ET

সোমবার সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে জেসমিন পাওলিনির সাথে আইজিএ সোয়িয়েটেকের মুখোমুখি হবে।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন প্রথমবারের মতো ডাব্লুটিএ 1000 ইভেন্টের চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে পৌঁছতে এলেনা রাইবাকিনাকে -5-৫, -3-৩ ব্যবধানে পরাজিত করে তার শক্তিশালী গ্রীষ্ম অব্যাহত রেখেছে।

রাইবাকিনা আগের রাউন্ডে আরিয়ানা সাবালেনকাকে পরাজিত করে এবং উদ্বোধনী সেটে ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যায়, তবে সোয়েটেক একটানা চারটি গেমের রান দিয়ে সাড়া দেয় এবং দ্বিতীয়টিতে প্রাথমিক সুবিধা অর্জন করে।

“নিশ্চিতভাবেই এটি একটি দুর্দান্ত ম্যাচ ছিল,” সোয়েটেক বলেছেন, যিনি ডাব্লুটিএ ফাইনালের জন্য জয়ের সাথে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন এবং ফাইনালে জয়ী হলে কোকো গাফের কাছ থেকে দ্বিতীয় নম্বর র‌্যাঙ্কিংটি ফিরিয়ে দেবেন। “আমরা প্রথম থেকেই এত উচ্চ তীব্রতা খেলেছি। আমি কেবল এটির জন্য যাচ্ছিলাম I

“যদিও এলেনা আমাকে প্রথম সেটে ভেঙে ফেলেছিল, আমি কেবল তার কিছু পরিবেশন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু ধারণা নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম, কারণ তিনি আশ্চর্যজনক সেবা করছিলেন। আমি খুশি যে আমি আমার সম্ভাবনাগুলি ব্যবহার করেছি এবং আমি সেখানে ছিলাম যখন সে কিছুটা নিখোঁজ হতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয় সেটের স্তরটি নিয়ে আমিও খুশি ছিলাম কারণ আমি বেশ ধারাবাহিক ছিলাম।”

পাওলিনি রাশিয়ান ভেরোনিকা কুদরমেটোভা-র বিপক্ষে -3-৩, -7-7 (২), -3-৩ ব্যবধানে জয়ের লড়াই করে গত বছরের ফরাসি ওপেন ফাইনালের পুনরায় ম্যাচ করেছিলেন।

পাওলিনি দ্বিতীয় সেটে ম্যাচের জন্য কেবল তার সুবিধা পিছলে যেতে দেখেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন, কুদরমেটোভা তার 75৫ টি অবিস্মরণীয় ত্রুটি নিয়ে তার ব্যয় করে।

