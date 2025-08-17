আইজিএ সুইটেক বনাম এলেনা রাইবাকিনা পূর্বাভাস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূলতা, মাথা থেকে মাথা, পূর্বরূপ: সিনসিনাটি ওপেন 2025

আইজিএ সোয়েটেক তাদের মাথা থেকে মাথা রেকর্ডে নেতৃত্ব দেয়।
বিশ্বের দশ নম্বরে এলেনা রাইবাকিনা কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে তার ভিনটেজ সেরা ছিল, কারণ তিনি সরাসরি সেটে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নকে ধ্বংস করেছিলেন। 90 মিনিটেরও কম সময়ে, কাজাখ একটি বিবৃতি বিজয় করেছিলেন, বিশ্বের প্রথম নম্বর আরিয়ানা সাবালেনকা আদালতে অবহেলা করে।
রাইবাকিনার পরিবেশনটি আজ শীর্ষস্থানীয় ছিল এবং তার ফোরহ্যান্ড-ব্যাকহ্যান্ড রিটার্ন গেমটি নির্দোষ এবং তার নির্মম সেরা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। অন্যদিকে, বেলারুশিয়ানকে সাহসী বলে মনে হয়েছিল, তার প্রথম পরিবেশনগুলি কার্যকর করতে অক্ষম।
বেশ কয়েকটি সহজ সম্ভাবনা মিস করা হয়েছিল, এবং সাবালেনকা সাধারণত আদালতে যে শক্তি বহন করে তা নিখোঁজ হওয়ায় প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন তাকে প্রতিটি বিভাগে ছাড়িয়ে যায়।
রাইবাকিনা সিনসিনাটিতে histor তিহাসিকভাবে ফর্মের দুর্বল রান শেষ করেছিলেন, প্রথমবারের মতো ফাইনাল চারে পৌঁছেছিলেন। এই জয়ের সাথে, তিনি লাইভ রেসে একটি জায়গাও সরিয়ে নিয়েছেন, বছরের শেষের ডাব্লুটিএ ফাইনালের জন্য তার যোগ্যতার সম্ভাবনাগুলি উন্নত করে।
ম্যাচের বিশদ
- টুর্নামেন্ট: সিনসিনাটি খুলুন 2025
- রাউন্ড: সেমিফাইনাল
- তারিখ: আগস্ট 17
- ভেন্যু: লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টার, সিনসিনাটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- পৃষ্ঠ: হার্ড কোর্ট
এছাড়াও পড়ুন: সিনসিনাটি খুলুন 2025: আপডেট সময়সূচী, ফিক্সচার, ফলাফল এবং লাইভ স্ট্রিমিংয়ের বিশদ
পূর্বরূপ
ওয়ার্ল্ড নং 3 আইজিএ সোয়েটেক সিনসিনাটিতে টানা তিনটি সেমিফাইনালে উঠার প্রথম মহিলা হয়েছিলেন। দ্বিতীয় সেটে রাশিয়ানদের কাছ থেকে কিছুটা প্রতিরোধের পরেও পোলটি সোজা সেটে আন্না কালিনসকায়াকে পেরিয়ে যায়। লন্ডনে সেখান থেকে সেখান থেকে চালিয়ে যাওয়া সোয়েটেক পুরো সপ্তাহে কোনও সেট ফেলেনি।
ছয়বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন এখন রেড-হট এলেনা রাইবাকিনার বিপক্ষে সেমিফাইনালে একটি বিশাল টেস্টের মুখোমুখি হবে। নাটকীয় ফ্যাশনে সম্প্রতি সমাপ্ত রোল্যান্ড গ্যারোসকে চতুর্থ রাউন্ডে সোয়েটেক কাজাখকে পরাজিত করেছিলেন।
উদ্বোধনী সেটটি 1-6 ফেলে দেওয়ার পরে, রাইবাকিনা দ্বিতীয় সেটটির শুরুতেও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মনে হয়েছিল। যাইহোক, সোয়িয়েটেক একটি চাঞ্চল্যকর বিজয় বন্ধ করতে জিনিসগুলিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। মেরু খুব সংকীর্ণ ব্যবধানে সামগ্রিক এইচ 2 এইচ নেতৃত্ব দেয়, তবে বর্তমানে কাজাখের বিপক্ষে তিন ম্যাচের জয়ের ধারা উপভোগ করছে।
রাইবাকিনা এখনও ২০২৫ সালে সোয়েটেককে কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং কঠোর আদালতে, বিশ্বের ৩ নম্বরে নবম বীজের বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে।
ফর্ম
- আইজিএ সুইটেক: Wwwlw
- এলেনা রাইবাকিনা:: Wwwwl
মাথা থেকে মাথা রেকর্ড
- ম্যাচ: 9
- আইজিএ সুইটেক: 5
- এলেনা রাইবাকিনা: 4
পরিসংখ্যান
আইজিএ সোয়েটেক
- 2025 মরসুমে সোয়েটেকের 48-12 জয়ের রেকর্ড রয়েছে
- সিনসিনাটিতে সুইটেকের একটি 12-6 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে
- সিয়াটেক হার্ড কোর্টে বাজানো 79% ম্যাচ জিতেছে
এলেনা রাইবাকিনা
- 2025 মৌসুমে রাইবাকিনার একটি 41-15 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে।
- সিনসিনাটিতে রাইবাকিনার একটি 11-5 জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে
- রাইবাকিনা হার্ড কোর্টে খেলেছে 64৪% ম্যাচ জিতেছে।
আইজিএ সুইটেক বনাম এলেনা রাইবাকিনা: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- মানিলাইন: সোয়েট -165, রাইবাকিনা +140
- ছড়িয়ে পড়া: সুইট -2.5 (-109), রাইবাকিনা +2.5 (-110)
- মোট গেমস (ম্যাচ): 22.5 (-105) এর ওপরে 22.5 (-121) এর নিচে
- 1 ম সেট বিজয়ী: সুইটেক -150, রাইবাকিনা +130
- 1 ম সেট মোট গেমস: 9.5 (-120) এরও বেশি, 10.5 (-300) এর নিচে
ম্যাচের পূর্বাভাস
সেই ম্যাচআপগুলির মধ্যে একটি যেখানে কোনও প্রিয় নেই। উভয় খেলোয়াড়ই 50-50 জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে প্রবেশ করে, ফলাফলটি মূলত তারা কীভাবে সেদিন পারফর্ম করে তার উপর নির্ভর করে। রাইবাকিনা তার পরিবেশন এবং শক্তিশালী রিটার্নের সাথে বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং মুষ্টিমেয় অসম্পূর্ণ ত্রুটিগুলি তাকে শীর্ষ বীজকে পরাজিত করতে দেয়।
ইগা সোয়েটেক তার চির-উন্নততর পরিবেশনার পাশাপাশি আদালতে তার প্রচুর পদক্ষেপ এবং আন্দোলনের স্বাভাবিক খেলাটি খেলেন। তবে, কাজাখ প্যারিসে উদ্বোধনী সেটে সোয়েটেকের বিপক্ষে যা করেছিলেন তা করতে দেখবেন।
যদি রাইবাকিনা খেলা এবং সোয়েটেককে তার নিরলস শক্তি এবং টেকসই প্রসারিতের জন্য বল-স্ট্রাইকিংয়ের প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করতে পারে, তবে তার আরও একটি উচ্চ-বদ্ধ প্রতিপক্ষের উত্থানের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
কাজাখ যদি তার শীর্ষ স্তরটি খুঁজে বের করে এবং বজায় রাখে, এমনকি সোয়েটেকও উত্তরগুলির জন্য সন্ধান করা হবে। মেরুটির জন্য, কীটি ধারাবাহিকভাবে পরিবেশন করবে এবং রাইবাকিনার র্যাকেট থেকে ত্রুটিগুলি পুঁজি করবে।
ফলাফল: এলেনা রাইবাকিনা সোজা সেটে জিতবেন।
সিনসিনাটি ওপেন 2025-এ সেমিফাইনাল ম্যাচটি আইজিএ সোয়েটেক বনাম এলেনা রাইবাকিনা, সেমিফাইনাল ম্যাচটি কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ভারতীয় দর্শকরা সাবস্ক্রিপশন কেনার পরে ডাব্লুটিএ টিভিতে আইজিএ সোয়েটেক এবং এলেনা রাইবাকিনার মধ্যে 2025 সিনসিনাটি ওপেন সেমিফাইনাল সংঘর্ষ দেখতে পারেন।
স্কাই স্পোর্টস যুক্তরাজ্যে লাইভ প্রতিযোগিতাটি সম্প্রচার করবে। টেনিস চ্যানেলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সম্প্রচারক।
পুরো বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের বিশদ এখানে।
আইজিএ সোয়েটেক বনাম এলেনা রাইবাকিনা ম্যাচটি কখন এবং কোথায় হবে?
আইজিএ সোয়েটেক এবং এলেনা রাইবাকিনার মধ্যে সেমিফাইনাল ম্যাচটি পিএন্ডজি সেন্টার কোর্টে 17 আগস্ট (রবিবার) এ খেলা হবে।
আইজিএ সোয়েটেক এবং এলেনা রাইবাকিনার মধ্যে হেড-টু-হেড (এইচ 2 এইচ) রেকর্ডটি কী?
আইজিএ সোয়েটেক তাদের মাথা থেকে মাথা 5-4 তে নেতৃত্ব দেয়।
আইজিএ সোয়েটেক বনাম এলেনা রাইবাকিনা সেমিফাইনাল ম্যাচটি লাইভ কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ভারতীয় দর্শকরা সাবস্ক্রিপশন কেনার পরে ডাব্লুটিএ টিভিতে আইজিএ সোয়েটেক এবং এলেনা রাইবাকিনার মধ্যে 2025 সিনসিনাটি ওপেন সেমিফাইনাল ম্যাচটি দেখতে পারেন।
স্কাই স্পোর্টস যুক্তরাজ্যে লাইভ প্রতিযোগিতাটি সম্প্রচার করবে। টেনিস চ্যানেলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সম্প্রচারক।
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম