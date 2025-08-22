আইজিপি এগবেটোকুন নতুন অঞ্চল কমান্ড তৈরির অনুমোদন, বেনুতে বিভাগগুলি আপগ্রেড করে

পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল (আইজিপি), কায়োড এগবেটোকুন, বেনু রাজ্যের পুলিশ ভূখণ্ডে চ্যালেঞ্জিংয়ে সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য দুটি অঞ্চল কমান্ড তৈরি এবং পাঁচটি বিভাগের উন্নয়নের অনুমোদন দিয়েছে।
নাইজা নিউজ ফোর্স পাবলিক রিলেশনস অফিসার ওলুমুয়াওয়া অ্যাডজোবি -র মাধ্যমে এক বিবৃতিতে এগবেটোকুন জানিয়েছেন যে, দেশটির অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা স্থাপত্যকে শক্তিশালী করার জন্য কৌশলগত সমন্বয়কে আরও এগিয়ে নিয়েছিল বলে জানিয়েছে।
আইজিপি বলেছে যে এই উন্নয়নটি রাজ্যের মধ্যে সুরক্ষা বাস্তবতার একটি বিস্তৃত মূল্যায়ন অনুসরণ করে, বিশেষত অস্থির স্থানীয় সরকার অঞ্চলে যেখানে অতিরিক্ত মোতায়েন এবং পুলিশের উপস্থিতি অত্যন্ত অপরিহার্য।
তাঁর মতে, সদ্য নির্মিত অঞ্চল কমান্ডগুলি হ’ল দাউদু এরিয়া কমান্ড, যা গুমা, দাউদু, ইয়েলওয়াতা এবং আগান পুলিশ বিভাগ এবং নাকা এরিয়া কমান্ডের তদারকি করবে, যা নাক, এপিএ, আগাতু এবং ওকপোকোলো পুলিশ বিভাজন তদারকি করবে।
একইভাবে, তিনি বলেছিলেন যে আইলামো, ইয়েলওয়াটা, যাতো-আকা, ওকপোকোলো এবং আগান থানা স্টেশনগুলি পূর্ণ-বিভক্ত বিভাগগুলিতে উন্নীত করা হয়েছে, জোর দিয়ে যে পুনর্গঠনটি ঘাসয়ের দ্বন্দ্বের দ্রুতগতির সমাধানের জন্য উন্নত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করা, এবং গোয়েন্দাগুলি বন্ধ করে দেওয়া সেবাগুলির নিকটবর্তী হওয়া উচিত।
অ্যাগবেটোকুন ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলের জনগণের জন্য শক্তিশালী সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রতিশ্রুতি ও পেশাদারিত্ব প্রদর্শনের জন্য নতুন নির্মিত অঞ্চল কমান্ডে মোতায়েন করার জন্য অফিসারদের পাশাপাশি পুলিশ কমিশনার, বেনু স্টেট কমান্ডকে অভিযুক্ত করেছিলেন।
তিনি আরও কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে একই রকম সুরক্ষা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, কঠিন অঞ্চল থেকে উদ্ভূত, ব্যবহারিক কৌশলগুলি বিকাশের জন্য যা তাদের এখতিয়ারের মধ্যে বিস্তৃত এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পুলিশিংয়ের গ্যারান্টি দেয়।
তিনি সরকার এবং বেনু স্টেটের জনগণকেও পুলিশকে সমস্ত স্তরে সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছেন যে এই ধরনের সহযোগিতা মানসম্পন্ন পরিষেবা সরবরাহ সরবরাহ এবং রাজ্য জুড়ে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)