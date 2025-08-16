আইজি, এফবি, এবং ডাব্লুএর সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত টুইবনের লিঙ্কগুলি এবং 80 তম বার্ষিকী আরআই আগস্ট 17 2025

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – প্রজাতন্ত্রের ইন্দোনেশিয়া (আরআই) এর 80 তম বার্ষিকীতে টুইবনের লিঙ্কগুলি এবং অভিনন্দনগুলির নিম্নলিখিত সংগ্রহ।
ইন্দোনেশিয়ান জনগণ রবিবার, আগস্ট 17, 2025 এ ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম বার্ষিকী স্মরণ করে।
স্বাধীনতা দিবস এমন একটি গতি যা দেশটির উত্তরসূরিদের জাতীয়তাবাদের মনোভাব গড়ে তুলতে উত্সাহিত করে।
Colon পনিবেশবাদ থেকে ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতার ঘোষণাটি সুকর্ণো এবং হাট্টা দ্বারা 1945 সালের 17 আগস্ট পড়েছিলেন।
এই ঘোষণাটি ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের একক রাষ্ট্রের জন্ম চিহ্নিত করে (এনকেআরআই) এবং এটি ইন্দোনেশিয়ান জনগণের সংগ্রামের সমাপ্তি।
ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতা দিবসের স্মরণে, লোকেরা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে প্রাণবন্ত করতে পারে।
শুভেচ্ছা এবং টুইবোন চিত্রগুলির আকারে আপলোডগুলি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক বা এক্সে ভাগ করার জন্য উপযুক্ত।
এছাড়াও, শব্দ এবং টুইবোন থিমযুক্ত স্বাধীনতা দিবস হোয়াটসঅ্যাপ সংক্ষিপ্ত বার্তার মাধ্যমে ভাগ করা যেতে পারে।
পৃষ্ঠা দ্বারা রিপোর্ট হিসাবে এখানে 20 আরআই 80 তম বার্ষিকী টুইবোন লিঙ্কগুলি রয়েছে www.twibbonize.com::
