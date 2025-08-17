You are Here
আইটিএফ স্থানান্তরের গুজবগুলি খারিজ করে দিয়েছে, রিপোর্ট বলেছে ‘ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর’

শিল্প প্রশিক্ষণ তহবিল (আইটিএফ) জোসের কাছ থেকে সদর দফতর স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনার পরামর্শ দিয়ে এই জাতীয় দাবিকে ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিমূলক হিসাবে বর্ণনা করে এমন প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করেছে।

শুক্রবার তার প্রেস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনের প্রধান টমাস এনগোরের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে আইটিএফ বলেছে যে কোয়ান-প্যান সাউথ কন্টেন্টেন্টিয়েন্সির প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য কর্তৃক মালিকানাধীন মালভূমি সমাবেশের একটি সাম্প্রতিক পূর্ণাঙ্গ পূর্ণতার সময় উত্থাপিত জরুরি জনসাধারণের গুরুত্বের বিষয় থেকে গুজবটি উদ্ভূত হয়েছিল। থিওডোর বালা মাইয়াকি।

আইনজীবি তার নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব স্বীকার করার সময়, আইটিএফ তার গতিটিকে “অযৌক্তিকভাবে অ্যালার্মিস্ট” হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং এমন মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে যা তহবিল এবং মালভূমি রাজ্যের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে ছড়িয়ে দিতে পারে।

বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে আইটিএফের পরিচালনা, এর পরিচালনা পর্ষদ, বা তদারককারী ফেডারেল শিল্প, বাণিজ্য, এবং বিনিয়োগ মন্ত্রক নয়, কোনও স্থান পরিবর্তন করার পদক্ষেপের বিষয়টি বিবেচনা করেনি।

এটি আরও উল্লেখ করেছে যে এই জাতীয় সিদ্ধান্তে বেশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া জড়িত থাকবে, যার কোনওটিই শুরু করা হয়নি।

মালভূমি স্টেটের সাথে তার সম্পর্কগুলি পুনরায় নিশ্চিত করে, তহবিলটি স্মরণ করে যে এর সদর দফতর 1976 সালে লেগোস থেকে জোসে স্থানান্তরিত হয়েছিল, এটি এমন একটি অবস্থান যা এটি তার পরিচয় এবং আর্থ-সামাজিক অবদানের জন্য অবিচ্ছেদ্য হিসাবে বর্ণনা করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আইটিএফ মালভূমি রাজ্য এবং নাইজেরিয়ায় শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে, জোসকে অদূর ভবিষ্যতে তার কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় কেন্দ্র হিসাবে রয়েছে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

তহবিল জনসাধারণকে স্থানান্তরের জল্পনা -কল্পনা উপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার জন্য মালভূমি রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি প্রকাশ করেছে।

