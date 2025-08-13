আইটিভিএক্স রিলিজে ভিনি আক্রমণের জন্য এমারডেল প্রিয় ‘দোষ পেতে’ সাবান

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের স্পোলার রয়েছে যা এখনও আইটিভি 1 এ প্রচারিত হয়নি, তবে এটি আইটিভিএক্স -এ দেখা যায়।
ভিনি ডিংল (ব্র্যাডলি জনসন) এমারডালে তার হামলার পরে গ্যাবি থমাসকে (রোজি বেন্টহাম) একটি বিশাল মিথ্যা কথা বলেছেন।
গতকাল, ভিনি মাইকে ওভারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যার সাথে তিনি এলজিবিটিকিউআই+ ফোরামে সাক্ষাত করেছিলেন।
এই দু’জনের আগে এই দু’জনের সাথে দেখা হয়েছিল এবং ভিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা যৌনতা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার সাথে সংযোগ স্থাপন করছেন।
দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি সমস্ত মিথ্যা ছিল, যেমনটি গতকাল ভিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে মাইক একটি জিনিস এবং কেবল একটি জিনিস – অর্থের পরে ছিল।
মাইক ভিনিকে তার সাথে কেবল চেষ্টা করার এবং ঘুমানোর জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানোর অভিযোগ করেছিলেন। ভিনি এটিকে অস্বীকার করেছেন, তবে এই মুহূর্তটিই তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন যে তিনি যে লোকটিকে কিছু অবিশ্বাস্যভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ আলাদা।
তিনি বাড়ি থেকে দৌড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মাইক ভিনিকে ধরে এবং নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করে। সহিংসতাটি এত তীব্র ছিল, ভিনিকে তাঁর জৈবিক পিতা পল তাকে মারধর করার সময়গুলির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
আজ রাতের পর্বে, গ্যাবি থমাস (রোজি বেন্থাম) গ্রাম থেকে দূরে রাত কাটানোর পরে বাড়িতে পৌঁছেছিলেন। এর অর্থ হ’ল ভিনির বাড়িটি পরিষ্কার করার এবং তার আঘাতগুলি লুকানোর সুযোগ পেয়েছিল এবং তিনি পুরোপুরি বুদ্ধিমান কেউ ছিলেন না।
তিনি যখন তার আঘাতের লুকিয়ে ছিলেন, তখন ভিনির এখনও গ্যাবি তাদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একটি কভার স্টোরি তৈরি করা দরকার ছিল এবং এতে পুরোপুরি নির্দোষ কামি হাদিককে (শেবিজ মিয়া) টার্গেট করা জড়িত ছিল।
বাইরে, ভিনি কামির কাছে এসে তাকে ছুটে যেতে শুরু করে, এই আশায় যে তাকে কয়েকটা খোঁচা ফেলে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হবে। কামি কখনই তার সেরা সাথিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন না তবে ভিনি যখন তাকে আঘাত করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় ছিল না।
এটি, এবং তাদের মধ্যে যে চিৎকার ঘটছিল তা গ্যাবিকে তাদের উভয়ের দিকে দৌড়াতে এবং ভিনিকে দূরে সরিয়ে ফেলার জন্য ছড়িয়ে দিয়েছিল। দরিদ্র কামি এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, আরও বেশি, যখন ভিনি ব্লাট্যান্টকে তিনি যা বলেছিলেন তা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।
কিছুক্ষণ পরে, কামি ভিনিকে দেখতে গিয়েছিলেন, পৃথিবীতে কী চলছে তা জানতে মরিয়া।
কামি তার বন্ধুকে বলেছিলেন যে তিনি যদি নিজের সাথে সৎ না হন তবে সমস্ত কিছু অশ্রুতে শেষ হবে। এটি করতে অনিচ্ছুক, ভিনি কামিকে চলে যেতে পেলেন।
পর্বটি শেষ হওয়ার ঠিক আগে, ভিনিকে তার ফোনে হটেন থানার ওয়েবসাইটটি পেতে দেখা গেছে। তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে নিজেকে আনতে পারেননি, তবে তিনি ব্রেক-ইন এবং আক্রমণে কামির উপর দোষ চাপানোর বিষয়ে ভেবেছিলেন, বা তিনি প্রায় মাইককে দেখেছেন কিনা তা এখনও দেখা যায়।
ভিনি কি এ পর্যন্ত যেতে এবং এর জন্য কামিকে ফ্রেমিং করতে সক্ষম?
এই গোপনীয়তা লুকানোর জন্য সব?
কামিকে চুম্বন করার চেষ্টা করার পর থেকেই ভিনি তার যৌনতা সম্পর্কে বিভ্রান্ত বোধ করেছেন। এটি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই, ভিনি দাবি করেছিলেন যে এটি একটি রসিকতা এবং কমিকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে তিনি বর্তমানে গ্যাবির সাথে জড়িত।
পরের দিনগুলিতে, কামি ভিনির সাথে এই মুহুর্তটি এবং এটি কীভাবে তাকে অনুভব করেছিল সে সম্পর্কে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার সাথিকে দূরে সরিয়ে দিলেন।
প্যাডি কার্ক (ডমিনিক ব্রান্ট) এর সাথে কথোপকথনের পরে ভিনি মাইকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, যিনি মানসিক স্বাস্থ্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক। দাতব্য সংস্থাগুলি কতটা মূল্যবান এবং কীভাবে তারা মানুষকে কম একা অনুভব করতে সহায়তা করে সে সম্পর্কে প্যাডি কথা বলেছিলেন।
ভিনি ইন্টারনেটে নিয়ে একটি ফোরাম খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি মাইকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে কথা বলেছেন।
এটি প্রথমবারের মতো ভিনি সত্যিকারের এবং স্বাচ্ছন্দ্যে আলোচনা করেছেন যে তিনি সম্ভবত সোজা নাও হতে পারেন, তবে সাহসের সাথে এটি করার ফলে এটি একটি বিশাল ফলস্বরূপ ঘটেছে, কারণ তিনি এমন একজন ব্যক্তির কাছে উন্মুক্ত হয়েছিলেন যিনি কেবল তাঁর কী বলতে চান তা যত্নশীল হননি।
