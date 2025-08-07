You are Here
আইটিভিতে জন ওয়ার্বয়েস খেলতে ড্যানিয়েল মেয়েস জেফ পোপ নাটক ‘আমাকে বিশ্বাস করুন’
এক্সক্লুসিভ: ব্রিটিশ প্রেস কর্তৃক “ব্ল্যাক ক্যাব ধর্ষণকারী” নামে অভিহিত জন ওয়ার্বয়েস আইটিভির জন্য জেফ পোপের সর্বশেষতম ফ্যাক্টুয়াল ড্রামা সিরিজে ড্যানিয়েল মে দ্বারা অভিনয় করবেন।

মে (এক হাজার আঘাত) এআইএমই ফিফিয়ন-এডওয়ার্ডসের বিপরীতে অভিনয় করবেন (পিক ব্লাইন্ডারস)এশিয়া শাহ (নেকড়ে দ্বারা উত্থাপিত) এবং শিল্প ব্রেকআউট মরিয়ম পেচে, যিনি তার তিনজনকেই খেলবেন।

ওয়ার্বয়েস ব্রিটিশ ইতিহাসের অন্যতম কুখ্যাত সিরিয়াল ধর্ষক। তার মোডাস অপারেন্ডি ছিল তার ক্যাবটিতে মহিলাদের বলার জন্য যে তিনি কিছু অর্থ জিততে চাইতেন এবং তারপরে অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের এক গ্লাস শ্যাম্পেন অফার করেন, যা তিনি মাদকাসক্ত করে দিতেন এবং যা তার শিকারদের অচেতন করে তুলেছিল। ২০০৯ সালে ২০০ 2006 থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ১২ জন মহিলাকে যৌন নির্যাতনের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তাদের মামলাগুলি বিপুল সংখ্যক সন্দেহভাজন আরও ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে নির্বাচিত হয়েছিল।

বিশ্বাস করুন মেট্রোপলিটন পুলিশ কীভাবে দুটি মহিলার অভিযোগ পুরোপুরি তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল সেদিকে মনোনিবেশ করবে, যা ওয়ার্বয়কে বহু বছর ধরে অনিচ্ছাকৃত আক্রমণ করতে মুক্ত করেছিল। নাটকটি তুলে ধরেছে যে এই মহিলারা কীভাবে তাদের মামলাগুলি শোনার জন্য সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, যদিও ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝাঁকুনি ছিল ওয়ার্বয়সের প্রথম প্যারোল শুনানি। অবিশ্বাস্যভাবে, তার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আট বছর পরে, তার ক্ষতিগ্রস্থদের তাকে কারাগারের পিছনে রাখার জন্য আবার লড়াই করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে যে তাঁর শতাধিক ভুক্তভোগী থাকতে পারে।

সুসান্না রেড দ্বারা আয়োজিত একটি 2018 আইটিভি ডক -এ ওয়ার্বয়দের অপরাধ চার্ট করা হয়েছিল তবে বিশ্বাস করুন ম্যান্টেল গ্রহণের প্রথম নাটক। অস্কার-নোমিনি পোপ (ফিলোমেনা) সর্বাধিক সম্প্রতি তৈরি করে ফ্যাক্টুয়াল নাটকের জন্য কোনও অপরিচিত নয় সন্দেহভাজন: জিন চার্লস ডি মেনেজেসের শুটিং আইটিভির জন্য এবং সহ অতীতের ক্রেডিট সহ গণনা, উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক এবং হ্যাটন গার্ডেন।

পোপ ড বিশ্বাস করুন “ওয়ার্বয়দের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে একটি আবেগময় যাত্রায় চলেছে, তারা যখন ধর্ষণ ও লাঞ্ছিত হওয়ার কথা জানিয়েছে, প্রক্রিয়াটির ব্যথা এবং ক্ষোভ এবং কীভাবে তাদের এই ডি-হিউম্যানাইজড করেছে তখন তাদের কী হয়েছিল তা দেখায়।” তিনি আরও যোগ করেন, “তবে সবচেয়ে মর্মাহত হ’ল তারা কীভাবে অনুভব করেছিল যে পুলিশ দ্বারা বিশ্বাস করা হচ্ছে না এবং আক্রমণগুলি রেকর্ড করা হয়েছে, মূলত অ-অপরাধের মতো, প্রকৃত আক্রমণগুলির মতোই তাদের পক্ষে আঘাতজনিত ছিল,” তিনি যোগ করেছিলেন।

আইটিভি স্টুডিওগুলির সাথে সহযোগিতায় উত্পাদিত এবং বিতরণ করা হয়েছে বিশ্বাস করুন পোপের এট্টা ছবি থেকে আসে। পলি হিল কমিশনার। পোপ ইটিএর পক্ষে সৌরভ কাক্করের পাশাপাশি ইপি করবেন। জুলিয়া ফোর্ড (যতক্ষণ না আমি তোমাকে হত্যা করি) সিরিজ পরিচালনা করবে। ক্যাটরিন লুইস ডিফিস (শীতকালীন কিং) উত্পাদন করবে। নাটকটি কার্ডিফে চিত্রায়িত হবে এবং ক্রিয়েটিভ ওয়েলসের মাধ্যমে ওয়েলশ সরকারের সহায়তায় উত্পাদিত হবে।

