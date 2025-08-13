You are Here
আইটিভি 'দ্য ফ্লোর' গেমশোকে নিশ্চিত করে
আইটিভি ‘দ্য ফ্লোর’ গেমশোকে নিশ্চিত করে

মেঝে আইটিভিতে যাচ্ছেন।

জনপ্রিয় ডাচ গেমশো, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রব লো দ্বারা আয়োজিত, যুক্তরাজ্যে তার 25 তম সংস্করণ অবতরণ করেছে।

মধ্যে মেঝে৮১ কুইজ ধর্মান্ধরা একটি দৈত্য এলইডি তলায় কুইজ দ্বৈতগুলিতে ৮১ টি সমান স্কোয়ারে বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি হয়, যার প্রতিটি তার নিজস্ব জ্ঞানের ক্ষেত্রকে উপস্থাপন করে। লক্ষ্যটি হ’ল পুরো মেঝে জয় করা এবং বাড়িতে একটি বিশাল নগদ পুরস্কার নেওয়া। নিয়মগুলি সহজ – একটি এলোমেলো প্রতিযোগী একটি কুইজ দ্বন্দ্বের সংলগ্ন প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানায়। তারা প্রতিপক্ষের স্কোয়ারের বিভাগে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেন। 10 এপিসোডের পরে, একজন ব্যক্তি বাড়িতে নগদ পুরষ্কার নিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

শোটি গুরু জন ডি মোল এবং তাঁর তালপা স্টুডিওগুলি ফর্ম্যাট করে তৈরি করেছিলেন এবং যুক্তরাজ্যে আইটিভি স্টুডিওস-সমর্থিত দক্ষিণ তীরে প্রযোজনা করবেন। পরের বছর প্রচার করা, এটি থেকে উত্পাদিত হবে মেঝে নেদারল্যান্ডসে হাব।

বিনোদন, রিয়েলিটি অ্যান্ড ডেডটাইম কমিশনিং আইটিভির পরিচালক কেটি রাউক্লিফ বলেছেন: “মেঝে, এর বাধ্যতামূলক গেম প্লে সহ, আইটিভি এবং আইটিভিএক্স জুড়ে আমাদের বিদ্যমান জনপ্রিয় কুইজ শোগুলির রোস্টারটিতে একটি দুর্দান্ত সংযোজন ””

শোটি এখন 25 টি অঞ্চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এটি গত বছর থেকে ফক্সে প্রচারিত হয়েছে এবং সম্প্রতি পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল।

