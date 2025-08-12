আইটি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম কিম কিকস অফ

মুজাফফরাবাদ:
আজাদ জম্মু এবং কাশ্মীরের তথ্য প্রযুক্তি প্রযুক্তি বোর্ড তার সাম্প্রতিক চার মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সের স্নাতকদের জন্য কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে (কেআইএম) এক মাসের স্বেচ্ছাসেবী ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে।
সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়ানোর এবং যুবকদের আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, সরকারী খাতে ব্যবহারের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে এই প্রোগ্রামটি সরকারীভাবে শুরু হয়েছিল।
উদ্বোধনী অধিবেশনটি ইন্টার্নশিপের উদ্দেশ্য এবং কাঠামো, পাশাপাশি সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে কিমের মিশন এবং ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ব্রিফিং সরবরাহ করেছিল। এর পরে হ্যান্ড-অন প্রশিক্ষণ সেশনগুলির একটি সিরিজ অনুসরণ করা হয়েছিল।
এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তাদের মধ্যে তারিক মেহমুদ বাট, আবার আহমেদ, এজেককে তথ্য প্রযুক্তির সচিব মুহাম্মদ রশিদ হানিফ এবং কিমের মহাপরিচালক ড। মুকিম-উল-ইসলাম।
হানিফ যুবকদের কাটিং-এজ প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে সজ্জিত করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং এই বিষয়ে ইনস্টিটিউটের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।
ডাঃ ইসলাম প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং হাইলাইট করেছেন যে কিম প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে প্রশাসনের শক্তিশালী করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। প্রোগ্রামটির সমাপ্তিতে, সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের আনুষ্ঠানিক অভিজ্ঞতার শংসাপত্র প্রদান করা হবে।