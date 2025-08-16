আইডাহো কারাগার তদন্ত করে আপাত ফাঁস ব্রায়ান কোহবার্গার জেলহাউস সেল ভিডিও

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে একটি আপাত জেলহাউস ভিডিও ফাঁস হওয়ার পরে তার সর্বাধিক সুরক্ষা কারাগারের অভ্যন্তরে দোষী সাব্যস্ত হত্যাকারী ব্রায়ান কোহবার্গারকে ফাঁস করে।
উপরে থেকে শট করা ভিডিওটিতে কোহবার্গার আপাতদৃষ্টিতে তার ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে একটি শেল্ফে একটি আইটেম স্থাপন করছে।
“আমরা অনলাইনে প্রচারিত ভিডিওগুলি সম্পর্কে অবগত এবং বিষয়টি তদন্ত করছি,” আইডাহো সংশোধন বিভাগের একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পোস্টে বলেছে। “যদিও আমরা এখনও ভিডিওগুলির সত্যতা নিশ্চিত করতে পারি না, যদি যাচাই করা হয় তবে সেগুলি আইডোক নীতিমালার স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং দায়ী পক্ষগুলি দায়বদ্ধ হয়ে ও সমাপ্তি সহ দায়বদ্ধ হবে।”
আইডাহো কিলার ব্রায়ান কোহবার্গার তার পিঠে টার্গেট সহ বন্দী টানটানদের সম্পর্কে রক্ষীদের কাছে অভিযোগ করেছেন: রিপোর্ট
বিভাগটি আরও সতর্ক করে দিয়েছে যে ভিডিওগুলি জাল বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি পণ্য হতে পারে, যখন দুটি ইমেল উল্লেখ করে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং পেশাদারিত্ব সম্পর্কে কারাগারের নীতিমালার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
“ভিডিও ট্যাপিং এবং প্রকাশ্যে সুরক্ষা ফুটেজ ভাগ করে নেওয়া নিষিদ্ধ আচরণ এবং আমরা ফৌজদারি মামলা সহ সমস্ত আইনী বিকল্প পর্যালোচনা করব।”
কোহবার্গার বর্তমানে আইডাহোর চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডাহোর শিক্ষার্থী – কাইলি গনকালভস, ম্যাডিসন মোজেন, ইথান চ্যাপিন এবং জানা কার্নোডলের ২০২২ সালের খুনের জন্য আইডাহো সর্বাধিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্যারোলে হওয়ার সম্ভাবনা ছাড়াই টানা চারটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছেন।
ব্রায়ান কোহবার্গারের ‘অদ্ভুত’ আচরণ এবং সামাজিক বিশ্রীতা তাকে জেফ্রি ডাহমের চেয়ে আরও বড় লক্ষ্য করে তুলতে পারে
আইডাহো সংশোধন বিভাগের মতে, তাকে কারাগারের “জে ব্লক” -তে রাখা হচ্ছে একক-দখল কোষের একটি অংশ যা সাধারণত উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বন্দীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে যাদের কেবল প্রতিদিন এক ঘন্টা বহিরঙ্গন সময় দেওয়া হয়।
কোহবার্গার অন্যান্য বন্দীদের দ্বারা নির্যাতন করার বিষয়ে কারাগারের রক্ষীদের কাছে অভিযোগ করার ঠিক কয়েকদিন পরে ভিডিওটি এসেছে, অনুযায়ী ডেইলি মেল।
কোল্ড কেস ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন গোয়েন্দা ক্রিস ম্যাকডোনফ দ্য আউটলেটকে বলেছেন, “তারা আক্ষরিক অর্থে কাশড়িতে উঠে তাকে দেখে চিৎকার করছে।” “বন্দিরা এটিকে ঘুরে ঘুরে চলেছে It’s এটি নিরলস” “
নতুন প্রকাশিত নথিগুলি ক্যাম্পাস হত্যার আগে আইডাহো কিলারের বিরক্তিকর আচরণ প্রকাশ করে
একটি বিবৃতিতে সংবাদআইডাহোর সংশোধন বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “তিনি কী কট্টর বিবেচনা করছেন সে সম্পর্কে আমরা কোহবার্গারের অভিযোগ সম্পর্কে অবগত।”
“কারাগারে বন্দী ব্যক্তিরা সাধারণত কারাগারে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন,” মুখপাত্র বলেছেন। “ব্রায়ান কোহবার্গারকে একটি কক্ষে একা রাখা হয় এবং আইডোক সুরক্ষা কর্মীরা আমাদের হেফাজতে থাকা সমস্ত ব্যক্তির জন্য একটি নিরাপদ এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখে।”
