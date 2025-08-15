আইডাহো খুনের সময় ব্রায়ান কোহবার্গারের কল তাঁর মায়ের কাছে কলগুলি অপ্রকাশিত প্রমাণকে বিরক্ত করে প্রকাশিত হয়েছিল

সেল ফোনের তথ্য অনুসারে ব্রায়ান কোহবার্গার আইডাহোর চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে জবাই করার কয়েক ঘন্টা পরে তাঁর মাকে একাধিকবার ডেকেছিলেন।
সেলিব্রাইটের ফরেনসিক রিসার্চের সিনিয়র ডিরেক্টর হিদার বার্নহার্ট এবং সেলব্রাইটের সিএক্স স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসির প্রধান জ্যারেড বার্নহার্ট ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে তারা হত্যাকাণ্ডের জন্য কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরে একটি নতুন সাক্ষাত্কারে তাঁর ডিজিটাল পদচিহ্ন থেকে কোহবার্গার সম্পর্কে কী শিখলেন।
ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা 2023 সালের মার্চ মাসে কোহবার্গারের অ্যান্ড্রয়েড সেল ফোন এবং ল্যাপটপটি খনন করার জন্য রাজ্য প্রসিকিউটররা নিয়োগ করেছিলেন এবং কোহবার্গারের রাজধানী হত্যার বিচারে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।
তাদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা কোহবার্গার এবং তার বাবা -মা, মাইকেল এবং মেরিয়ান কোহবার্গারের মধ্যে একটি তীব্র সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন – বিশেষত তাঁর মায়ের সাথে, যেখানে তিনি তাকে একাধিকবার ফোন করতেন এবং প্রতিদিন ফোনে কয়েক ঘন্টা কথা বলতেন।
তাঁর বাবা -মা, যারা তাঁর ফোনে ‘মা’ এবং ‘ফাদার’ হিসাবে রক্ষা পেয়েছিলেন, তারা কোহবার্গারের একমাত্র যোগাযোগের উত্স হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল।
‘বন্ধুদের কাছে কোনও কল বা পাঠ্য ছিল না। কয়েকজন সহপাঠীর সাথে একটি গ্রুপ চ্যাট ছিল যে তিনি খুব নিষ্ক্রিয় ছিলেন, ‘হিদার ডেইলি মেইলকে জানিয়েছেন।
তবে, 30 বছর বয়সী এই ঘাতক তার মায়ের সাথে ‘সর্বদা … প্রতিদিন এবং রাতে’ কথা বলেছিল।
‘তাঁর যোগাযোগের প্রাথমিক উত্স ছিল তাঁর মায়ের কাছে,’ তিনি বলেছিলেন।
ব্রায়ান কোহবার্গারের মা মেরিয়ান এবং বোন আমান্ডা 23 জুলাই অ্যাডা কাউন্টি কোর্টহাউসে তার সাজা ছেড়ে চলে যান
‘তিনি ক্রমাগত তার সাথে কথা বলেছেন। এবং যদি সে অবিলম্বে উত্তর না দেয় তবে সে তার বাবাকে ফোন করে বা তাকে টেক্সট করে বলত, “সে কেন উত্তর দিচ্ছে না?” তারা উত্তর না দিলে সে পিছনে পিছনে যেত। এবং কখনও কখনও কলগুলি শেষ হওয়ার পরেও তিনি পাঠ্য দিতেন। ‘
‘বাবা উত্তর দেবেন না,’ তার মায়ের কাছে একটি পাঠ্য পড়ুন, দু: খিত মুখ ইমোজি দিয়ে।
কোহবার্গার থেকে তাঁর বাবা -মা’র কলগুলি প্রায়শই সকাল 4 টার দিকে শুরু হত এবং খুব গভীর রাতে শেষ হত।
হিদার বলেছিলেন, ‘এটি প্রায় তার মা বিছানার আগে তাকে শান্ত করত, এবং তারপরে সে ঘুম থেকে উঠে তাকে আবার ফোন করত,’ হিদার বলেছিলেন।
এই যোগাযোগটি কোহবার্গারের পক্ষে এমনকি চারজন ছাত্রকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করার পরেও স্থির ছিল।
তথ্যগুলি দেখায় যে তিনি তার খুনী তাড়া চালানোর প্রায় দুই ঘন্টা পরে তার মাকে ফোন করেছিলেন।
২০২২ সালের ১৩ ই নভেম্বর সকাল ৪ টার দিকে, যখন ক্রিমিনোলজি পিএইচডি শিক্ষার্থী মস্কোর আইডাহোর একটি অফ ক্যাম্পাসের বাড়িতে প্রবেশ করেছিল এবং কাইলি গনকাল্ভেস, ম্যাডিসন মোজেন, জানা কার্নোডল এবং ইথান চ্যাপিনকে হত্যা করেছিল।
কোহবার্গার সনাক্তকরণ এড়ানোর জন্য একটি পদক্ষেপে সকাল 2:54 টা থেকে 4:48 এর মধ্যে তার ফোনটি বন্ধ করে দিয়েছিল।
সেরা বন্ধু কায়লি গনকালভস এবং ম্যাডিসন মোজেন (বাম) এবং তরুণ দম্পতি ইথান চ্যাপিন এবং জানা কার্নোডল (ডান) ব্রায়ান কোহবার্গারের হাতে হত্যা করা হয়েছিল
আইডাহোর মস্কোর 1122 কিং রোডে বাড়ি, যেখানে কোহবার্গার তার হত্যাকারী তাড়া চালিয়েছিলেন
তিনি গ্রামীণ ব্যাকরোডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ-বায়ু পথ চালানোর পরে সকাল সাড়ে ৫ টার দিকে ওয়াশিংটনের পুলম্যানের তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছিলেন।
তারপরে তিনি তার মাকে সকাল 6:13 টায় ফোন করেছিলেন – হত্যার মাত্র দুই ঘন্টা পরে।
যখন সে উত্তর দেয়নি, তখন সে তার বাবাকে সকাল: 14: ১৪ টায় ফোন করেছিল।
সকাল: 16: ১। এ, তিনি আবার মেরিয়েনকে ফোন করেছিলেন এবং এবার তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 36 মিনিটের জন্য তাঁর সাথে কথা বলছেন।
তারা কলটি শেষ করার প্রায় এক ঘন্টা পরে, কোহবার্গার সকাল 8:03 এ আবার তার মাকে ফোন করেছিলেন।
এই কলটি 54 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল, সকাল 9 টার ঠিক আগে ঝুলন্ত ছিল – একই সময়ে গণহত্যা তার অপরাধের ঘটনাস্থলে ফিরে এসেছিল।
কোহবার্গার তার অ্যাপার্টমেন্টটি সকাল 9 টার দিকে ছেড়ে 10 মিনিটের ড্রাইভটি 1122 কিং রোডে নিয়ে যায়, এর আগে প্রকাশিত আদালতের রেকর্ড শো।
তিনি প্রায় 9:12 থেকে 9:21 এএম প্রায় 9.30 এ আবার বাড়িতে পৌঁছানোর আগে প্রায় 10 মিনিট সেখানে ছিলেন।
তিনি কেন ফিরে এসেছিলেন এবং সেই সংক্ষিপ্ত উইন্ডো চলাকালীন তিনি ঠিক কী করেছিলেন তা অজানা।
সেই সময়, খুনগুলি এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। ভুক্তভোগীদের বন্ধুরা মধ্যাহ্নের ঠিক আগে তাদের দেহগুলি আবিষ্কার করেছিল, যখন তারা তখন 911 ডেকেছিল।
পেনসিলভেনিয়ার পোকনোস পর্বতমালার একটি বেসরকারী সম্প্রদায়ের ব্রায়ান কোহবার্গারের পরিবারের বাড়ি যেখানে তাকে 30 ডিসেম্বর, 2022 এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
চিত্র: মাইকেল কোহবার্গার পরিবারের বাড়িতে অভিযানের পরে সম্পত্তিটি পরিষ্কার করেছেন
সেদিন পরে, কোহবার্গার আবার তার মায়ের সাথে কথা বললেন – প্রথমে দুপুর 4:05 এ দুই মিনিটের জন্য এবং তারপরে 96 মিনিটের জন্য 5:53 অপরাহ্ন।
মোট, তারা খুনের দিন ফোনে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় করেছিল।
‘এটি তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল,’ হিদার বলেছিলেন।
এটি এমন একটি প্যাটার্ন যা কোহবার্গার কারাগারের পিছনে অব্যাহত রয়েছে বলে মনে হয় যেখানে তিনি বিচারের অপেক্ষায় থাকাকালীন তার মম মেরিয়ানের সাথে ভিডিও কলগুলিতে ঘন্টা ব্যয় করবেন।
মস্কো পুলিশের রেকর্ডগুলি তার সাজা দেওয়ার পরে প্রকাশিত হয়েছিল যে একজন বন্দী একটি ঘটনার কথা জানিয়েছিল যখন এই কলগুলির মধ্যে একটির সময় তিনি বলেছিলেন যে তিনি টিভিতে দেখছিলেন এমন একটি ক্রীড়া খেলোয়াড়কে ‘আপনি স্তন্যপান’ করেছেন।
এই মন্তব্যটি কোহবার্গারকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, যার ফলে তিনি আক্রমণাত্মকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, এই ভেবে যে বন্দী তার বা তার মা সম্পর্কে কথা বলছে, রেকর্ডগুলি দেখায়।
তিনি ‘তত্ক্ষণাত উঠে বারগুলিতে মুখ রাখলেন’ এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি তাঁর বা তার মায়ের কথা বলছেন কিনা, বন্দী তদন্তকারীদের জানিয়েছেন।
কোহবার্গারের বাবা -মা 30 ডিসেম্বর, 2022 -এ পেনসিলভেনিয়ার পোকনোস অঞ্চলে একটি গেটেড সম্প্রদায়ের তাদের বাড়িতে গ্রেপ্তারের পর থেকে একটি কম প্রোফাইল রেখেছেন।
মাইকেল এবং মেরিয়ান ২ জুলাই আইডাহোর বোইসে অ্যাডা কাউন্টি কোর্টহাউসে আবেদন শুনানির পরিবর্তনে অংশ নিয়েছিলেন – তাদের একমাত্র পুত্র এই হতবাক অপরাধের কথা স্বীকার করে দেখছেন।
তারা যখন আঘাত পেয়েছিল তখন কোহবার্গার কোনও আবেগ বা অনুশোচনা দেখায়নি।
কয়েক সপ্তাহ পরে ২৩ শে জুলাই তার সাজা দেওয়ার সময়, মেরিয়েন কন্যা আমান্ডার সাথে আদালতের ঘরে ফিরে এসেছিলেন যেখানে তিনি ভুক্তভোগীদের পরিবারগুলি তাদের অন্ত্র-রেঞ্চিং শোকের কথা শুনে শুনে কেঁদেছিলেন।
মাইকেল অনুপস্থিত ছিলেন, যেমন কোহবার্গারের অন্যান্য বোন মেলিসা।
কোহবার্গারকে প্যারোলের কোনও সম্ভাবনা ছাড়াই কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং এখন আইডাহোর একমাত্র সর্বোচ্চ-সুরক্ষা কারাগারের অভ্যন্তরে নির্জন কারাগারে বন্দী রয়েছে।
কোহবার্গারের দোষী আবেদনের কারণে, সেলব্রাইটের দলটি তাদের ডিজিটাল প্রমাণ কোনও জুরির কাছে উপস্থাপন করেনি।
পাশাপাশি তার কল রেকর্ডগুলির পাশাপাশি কোহবার্গারের সেল ফোন এবং ল্যাপটপে ‘ধর্ষণ’, ‘জোরপূর্বক’ এবং ‘স্লিপিং’ সহ শর্তগুলির জন্য বিরক্তিকর পর্ন অনুসন্ধান রয়েছে।
সেলব্রাইট দলটি সিরিয়াল কিলার এবং হোম আক্রমণগুলির সাথে একটি স্পষ্ট আবেশও পেয়েছিল, ‘সিরিয়াল কিলার, কো-এড কিলার, হোম আক্রমণ, চুরি এবং সাইকোপ্যাথগুলি হত্যার আগে এবং তারপরে ক্রিসমাসের দিন জুড়ে’ অনুসন্ধান করে।
সেখানে একজন সিরিয়াল কিলার কোহবার্গার ছিলেন যে এই দলের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন: গেইনসভিলে রিপার ড্যানি রোলিং যিনি রাতে ফ্লোরিডার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন এবং কা-বার ছুরি দিয়ে পাঁচজন ক্ষতিগ্রস্থকে হত্যা করেছিলেন।
কোহবার্গার একটি কা-বার ছুরি সম্পর্কে একটি ইউটিউব ভিডিওও দেখেছিলেন।
এই শীতল সেলফিগুলি গ্রেপ্তারের পরে ব্রায়ান কোহবার্গারের অ্যান্ড্রয়েড সেল ফোনে পাওয়া গেছে
তাঁর সেল ফোনে অনেকগুলি সেলফিও ছিল যেখানে তিনি শার্টলেস পোজ দিচ্ছিলেন বা তার পেশীগুলি নমনীয় করে তুলছিলেন, জ্যারেড এবং হিদার প্রকাশ করেছিলেন।
কোহবার্গারের তার সেল ফোন এবং ল্যাপটপকে উদ্বেগজনক কোনও কিছুর ল্যাপটপের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ডিজিটাল প্রমাণগুলি উন্মোচিত হয়েছিল।
প্রকৃতপক্ষে, সেলব্রাইট টিম একটি প্যাটার্ন পেয়েছিল যেখানে কোহবার্গার ভিপিএন, ছদ্মবেশী মোডগুলি ব্যবহার করে এবং তার ব্রাউজিং ইতিহাস সাফ করার জন্য তার ডিজিটাল পদচিহ্নগুলি মুছতে এবং আড়াল করার চেষ্টা করার জন্য চরম দৈর্ঘ্যে গিয়েছিলেন।
যদি তারা বিচারে সাক্ষ্য দেয় তবে ডিজিটাল বিশেষজ্ঞরা উভয়ই ডেটা প্রচুর পরিমাণে উপস্থাপন করতেন – পাশাপাশি কোহবার্গারের ক্লিনআপ অপারেশনের প্রমাণও।
‘জিরো ডিজিটাল পদচিহ্ন ছেড়ে যাওয়ার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কোনও ডিজিটাল ফরেনসিক ট্রেইল মোটেও উপলব্ধ চাননি, ‘হিদার বলেছিলেন।
এবং, যখন তিনি অংশে সফল হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এই অস্বাভাবিক আচরণ এবং তার ডিজিটাল ক্রিয়াকলাপগুলি আড়াল করার খুব প্রচেষ্টা তার অপরাধবোধ সম্পর্কে উপলব্ধি করার চেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছিল।
তিনি বলেন, ‘জিনিসগুলির অনুপস্থিতি প্রায় একটি গল্পের কথা বলছে।’