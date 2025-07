আইডাহো হত্যার উদ্দেশ্য অজানা হিসাবে বিচারক কোহবার্গারকে ‘ফেসলেস কাপুরুষ’ বলে অভিহিত করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ব্রায়ান কোহবার্গার আইডাহোর মস্কোতে আইডাহো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খুনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন, তবে অপরাধ স্বীকার করার পরে তিনি অন্য কোনও বিবরণ দেননি। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাজা দেওয়ার পরে প্রকাশিত নতুন তথ্যের সন্ধান থাকা সত্ত্বেও, মূল প্রশ্নগুলি উত্তরহীন রয়েছে।

কোনও জ্ঞাত কারণে, তিনি ১৩ নভেম্বর, ২০২২ সালের দিকে ১১২২ কিং রোডে একটি অফ ক্যাম্পাস ভাড়া বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন, এতে চারটি আন্ডারগ্র্যাডকে হত্যা করা হয়েছিল: ম্যাডিসন মোজেন, ২১, কাইলি গনকালভস, ২১, জানা কার্নোডল, ২০, এবং ইথান চ্যাপিন, ২০।

একটি গ্যাগ অর্ডার উত্তোলন এবং তদন্তকারীদের দ্বারা সংকলিত গোপনীয় নথিগুলির একটি ট্রোভ জনসাধারণের কাছে প্রত্যাশিত হওয়ার সাথে সাথে, তদন্তকারীরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করার পরেও উত্তরগুলির চেয়ে আরও বেশি প্রশ্ন থাকতে পারে যে 30 বছর বয়সী প্রাক্তন ক্রিমিনোলজি পিএইচডি। শিক্ষার্থী তার ডিভাইসগুলি মুছে ফেলেছিল এবং কোনও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বা কোন শিক্ষার্থীকে তিনি টার্গেট করছেন এবং কেন তা সম্পর্কে কোনও চিহ্ন রাখেননি।

লস অ্যাঞ্জেলেস ডিফেন্স অ্যাটর্নি এবং ফক্স নিউজের অবদানকারী জোশুয়া রিটার বলেছেন, “(সমস্যা) সমস্যাটি হ’ল তিনি তাদের রাডারে শেষ হওয়ার আগে তার ট্র্যাকগুলি লুকিয়ে রাখার কয়েক সপ্তাহের শুরু করেছিলেন।” “পুলিশ তদন্তমূলক পদ্ধতিতে কিছু শিক্ষা নিয়ে একজন ব্যক্তির হাতে এটি অনেক সময়।”

নতুন প্রকাশিত নথিগুলি ক্যাম্পাস হত্যার আগে আইডাহো কিলারের বিরক্তিকর আচরণ প্রকাশ করে

পেনসিলভেনিয়ায় তার পিতামাতার বাড়িতে তাকে গ্রেপ্তার করার সময় কোহবার্গারের বেলচায় পাওয়া একটি নমুনার সাথে মিলে মাটির পরীক্ষাও দেশের বেশিরভাগ দেশকে অস্বীকার করেছিল। বুধবার জনসমক্ষে প্রকাশিত পুলিশ নথি অনুসারে, এটি মস্কোর কাছে কোথাও একটি নদীর তীর থেকে এসেছে বলে মনে হয়েছিল। গোয়েন্দারা অবশ্য এটি একটি সঠিক স্থানে মেলে না।

“স্পষ্ট প্রশ্নগুলির মতো, ‘ছুরিটি কোথায়?’ এবং ‘তিনি তার পোশাক দিয়ে কী করলেন?’ এখনও রয়ে গেছে, “রিটার বলল।

বুধবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে মামলার দুই প্রধান গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হত্যার অস্ত্রটি কখনই উদ্ধার করা হয়নি। তাদের এফবিআইয়ের সহায়তা ছিল, যা মাটির নমুনাগুলি পরীক্ষা করার জন্য এবং অনুসন্ধানের জন্য অঞ্চলগুলি সংকীর্ণ করার জন্য পরীক্ষা করেছিল। কিন্তু তারা অপরাধের দৃশ্য থেকে কোহবার্গারের ডিএনএ দিয়ে কা-বার ছুরি শিথটি উদ্ধার করার সময়, তারা কখনও ম্যাচের ছুরিটি খুঁজে পায়নি।

ব্রায়ান কোহবার্গার সর্বাধিক সুরক্ষা রাজ্য কারাগারে স্থানান্তরিত হয়েছে

“তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন – ‘কেন তিনি সেই বাড়িটিকে টার্গেট করলেন? ক্ষতিগ্রস্থদের কারও সাথে তাঁর কী সংযোগ ছিল? এবং হত্যার জন্য তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল?’ – প্রসিকিউশন দলের কোনও ধারণা নেই এবং এটি খুঁজে পেতে আগ্রহী বলে মনে হয় না, “রিটার বলেছিলেন।

Despite reporting that suggested Kohberger first eyed Mogen or Kernodle at the Greek restaurant in Moscow where they both worked, speculation that he had followed one or more of the victims on social media or that he had been enraged by his inability to attract women, the only concrete tie police revealed between Kohberger and the victims before the slayings were frequent visits to their home.

প্রধান তদন্তকারীরা, আইডাহো রাজ্য পুলিশ লেঃ ড্যারেন গিলবার্টসন এবং মস্কো পুলিশ সিপিএল। ব্রেট পেইন, কোহবার্গার কে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে সে সম্পর্কে অনুমান করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং এটি ফৌজদারি ন্যায়বিচার এবং অপরাধমূলক বিষয়ে তাঁর ব্যাপক শিক্ষা সত্ত্বেও, তারা এই অপরাধের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেনি।

দেখুন: ব্রায়ান কোহবার্গার সংবেদনশীল সাজা শুনানির সময় ক্ষতিগ্রস্থদের পরিবার দ্বারা কাটা

বুধবারের সংবাদ সম্মেলনের সময় সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হলে তদন্তকারীরা ব্রায়ান কোহবার্গারের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডাহোর শিক্ষার্থীদের নৃশংস হত্যার পিছনে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেছেন কিনা, প্রতিক্রিয়াটি তাত্ক্ষণিক ছিল: “আমরা তা করি না।”

তবে তারা প্রকাশ করেছে যে তিনি সফলভাবে তৃতীয় পক্ষের সফ্টওয়্যারটি তার ডিভাইসগুলি মুছতে এবং তার ডিজিটাল ক্রিয়াকলাপে তাদের তদন্তকে ব্যর্থ করার জন্য সফলভাবে ব্যবহার করেছিলেন-এর কমপক্ষে কিছু।

তারা এখনও তার ফোনে রেকর্ডগুলি খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিল যা দেখিয়েছিল যে তিনি অপরাধ করার জন্য ফোন সিগন্যালটি বন্ধ করার আগে তিনি স্থানীয় পুলিশ স্ক্যানারে সুর করেছেন। তারা ফোনের তথ্যের ভিত্তিতে হত্যার আগে কয়েক ডজন বার তাকে ক্ষতিগ্রস্থদের বাড়িতে সন্ধান করেছিল এবং বলেছিল যে ক্ষতিগ্রস্থদের কসাই করার পাঁচ ঘন্টা পরে শেষবারের মতো এক ফিরে এসেছিল। তারা অপরাধের পরপরই তার ফোনে একটি সেলফি পেয়েছিল। তারা তার গতিবিধিগুলি সনাক্ত করতে তার অবস্থান এবং সেল ডেটা ব্যবহার করেছিল। তারা জল্পনা কল্পনা করেছিলেন যে তিনি “পাপা রজার” নামে একটি গোপন ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাথে মামলাটি সম্পর্কে পোস্ট করেছিলেন।

ব্রায়ান কোহবার্গার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবসা করেছিলেন যা এখনও কারাগারের পিছনে সহিংসভাবে শেষ হতে পারে

বিচারক স্টিভেন হিপলার, যিনি কোহবার্গারকে তার ক্রিয়াকলাপগুলি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছাড়াই কোহবার্গারকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি কোহবার্গারকে একজন “ফেসলেস কাপুরুষ” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে লোকেরা কোনও উদ্দেশ্যকে পেরিয়ে যেতে পারে, যা কখনই জানা যায় না, এবং হত্যাকারীকে পুরোপুরি ভুলে যায়।

“আমার দৃষ্টিতে, এখন সময় এসেছে মিঃ কোহবার্গারের 15 মিনিটের খ্যাতি,” বিচারক বলেছিলেন।

সাজা দেওয়ার সময় দোষীদের সম্পর্কে কমপক্ষে একটি ইতিবাচক বিষয় সন্ধানের জন্য পরিচিত একজন বিচারিক পূর্বসূরীর উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে কোহবার্গার তাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন।

“সত্যি কথা বলা যেতে পারে, আমি মিঃ কোহবার্গার সম্পর্কে খালাস করার মতো কিছু নিয়ে আসতে পারছি না,” তিনি বলেছিলেন। “তাঁর কৌতুকপূর্ণ কাজগুলি তাঁর সম্পর্কে ভাল বা অন্তর্নিহিত মানুষ হতে পারে এমন কিছু কবর দিয়েছে এবং লুকিয়ে রেখেছে।”

লাতাহ কাউন্টির প্রসিকিউটর বিল থম্পসন বলেছিলেন যে তিনি এমন একটি চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন যার একটি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যাতে কোহবার্গারকে নিজেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় নি কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে গণহত্যাকারী কেবল ক্ষতিগ্রস্থদের পরিবারকে আরও আঘাত করার প্রয়াসে শুয়ে থাকবে।

তদন্তকারী জেনেটিক বংশবৃদ্ধি হিসাবে পরিচিত কাটিয়া প্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমে ছুরি শিটে পাওয়া ডিএনএ প্রমাণগুলি সন্ধান করার পরে পুলিশ কোহবার্গারকে ধরা পড়ে। একবার যখন তারা তাকে হেফাজতে নিয়ে যায়, তারা ডিএনএর জন্য তার গালটি সরিয়ে দেয় এবং ম্যাচটি নিশ্চিত করে। এমনকি ছুরি ছাড়াও গিলবার্টসন এবং পেইন বলেছিলেন যে তারা আত্মবিশ্বাসী যে তারা শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পেত।

তাদের সন্দেহভাজনটির গাড়ীর সাথে জড়িত ছিল, তার সাদা 2013 হুন্ডাই এলান্ট্রা।

মামলা সম্পর্কে অতিরিক্ত নথি আগামী মাসগুলিতে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারা নতুন বিবরণ প্রকাশ করতে চালিয়ে যেতে পারে, তবে সন্দেহজনক যে তারা মূল উত্তরহীন প্রশ্নগুলি ব্যাখ্যা করবে।

তবে সম্ভবত কোহবার্গার কোনও দিন কারাগারের আড়াল থেকে আসবে।

যদি তিনি তা করেন তবে আইডাহো আইনের অধীনে গল্পটি থেকে তিনি লাভ করতে পারবেন না এমন সম্ভাবনা কম।

