আইডিএফ কনসিস্ক্রিপ্টগুলির স্থাপনা বাড়ানো বন্ধ করতে, বিশেষ অপারেটরদের বেশি দিন ধরে রাখবে
আইডিএফ কনসিস্ক্রিপ্টগুলির স্থাপনা বাড়ানো বন্ধ করতে, বিশেষ অপারেটরদের বেশি দিন ধরে রাখবে

সোমবার ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী ঘোষণা করেছে যে তারা নিযুক্ত সেনাবাহিনীর জন্য আরও চার মাসের পরিষেবা যুক্ত করার অনুশীলন বাতিল করছে, তবে ভবিষ্যতে বিশেষ বাহিনীর ইউনিটগুলির জন্য স্থাপনার সময় বাড়িয়ে দেবে, কারণ গাজার সংঘাতের সময় সামরিক বাহিনী একটি জনশক্তি সংকট মোকাবেলায় পরিষেবার শর্তাদি পুনরায় ভারসাম্য দেখিয়েছে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই, আইডিএফ নিয়োগকৃত স্থল সেনা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিলম্ব করেছে এবং নির্বিঘ্নে তাদের পরিষেবাটি আরও চার মাসের জন্য রিজার্ভ ডিউটিতে স্থানান্তরিত করেছে।

নভেম্বরে শুরু করে, আইডিএফ বলেছে যে তারা এই অতিরিক্ত চার মাস বাতিল করবে, যার অর্থ ২০২৩ সালের মার্চ মাসে খসড়া করা সৈন্যদের ২০২26 সালের মার্চের পরিবর্তে নভেম্বর মাসে মুক্তি দেওয়া হবে।

তবে, বর্তমানে প্রশিক্ষণে থাকা বিশেষ বাহিনী ইউনিটগুলির সৈন্যদের 2027 সালের মার্চ থেকে শুরু করে “ক্যারিয়ারের সৈন্য” হিসাবে অতিরিক্ত চার মাস পরিবেশন করতে হবে।

অধিকন্তু, ভবিষ্যতে বিশেষ বাহিনী ইউনিটগুলিতে খসড়া তৈরি করা সৈন্যদের অতিরিক্ত আট মাস (পুনর্বিবেচনা ইউনিটগুলিতে) বা ক্যারিয়ারের সৈন্য হিসাবে পুরো বছরের পরিষেবা (কমান্ডো ইউনিটগুলিতে) সাইন ইন করতে হবে।

গত মাসে, সামরিক বাহিনী বলেছিল যে এটি নির্বাচিত ইউনিটগুলিতে সেনাবাহিনীর জন্য পরিষেবার সময় বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত ছিল – বিশেষ বাহিনী, কমান্ডো ইউনিট এবং পদাতিক ব্রিগেডের পুনর্বিবেচনা ইউনিটগুলি সহ – এক বছরের মধ্যে, বর্তমানে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে 30 মাসের বাইরে। অনুশীলনের নীতিটি প্রয়োগ করা হয়নি, এবং হৈ চৈ হওয়ার পরে সামরিক বাহিনী এই পদক্ষেপ থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। পরিবর্তে, আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির মেজর জেনারেল (রেজ।) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রাক্তন প্রধান আমির আবুলাফিয়ার নেতৃত্বে ছিলেন, যিনি সোমবার পরিষেবা সময় সম্পর্কিত একাধিক সুপারিশ উপস্থাপন করেছিলেন।

2025 সালের 1 আগস্টের এই হ্যান্ডআউট ফটোতে আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জমির গাজা উপত্যকায় সেনাবাহিনীর সভা দেখা যাচ্ছে। (ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী)

নির্বাচনী ইউনিটগুলির সৈন্যরা যারা তাদের বেসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন, যা সাধারণত এক বছর বা তারও বেশি সময় নেয়, তাদের চার মাস ধরে রাখা হবে না।

আইডিএফ বলেছে যে এই পদক্ষেপগুলি প্রায় দুই বছর লড়াইয়ের পরে স্থায়ী সেনাবাহিনীতে আরও সেনা এবং “ক্ষয়” এর জন্য সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীতে যারা তাদের পরিষেবা বাড়ানোর ইচ্ছা করে না, তবে কেবল প্রশিক্ষণে যারা বা যারা এখনও খসড়া তৈরি করেননি তাদের জন্যই।

স্বল্পমেয়াদে ব্যয়টি কমান্ডো ইউনিটগুলিতে একটি কম দল এবং এক বছরের জন্য পদাতিক ব্রিগেডে কয়েক ডজন সেনা। সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তারা সংরক্ষণবাদীদের এনে ফাঁক তৈরি করবে।

এছাড়াও সোমবার, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ এবং অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বলেছেন, আগের দিনটির প্রথম দিকে মন্ত্রিসভা সভার সময় রেকর্ড করা এক বিবৃতিতে সরকার রিজার্ভ সৈন্যদের জন্য নতুন কর সুবিধা অনুমোদন করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অনুসারে, এই সিদ্ধান্তে স্নাতকোত্তর স্কেলে রিজার্ভদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আয়কর credit ণ পয়েন্ট প্রদান করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু বলেছিলেন, “আজ, আমরা সংরক্ষণবাদীদের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করছি – যারা সত্যই আমরা তাদের দিতে পারি তার সমস্ত প্রাপ্য।”

এই পদক্ষেপটি রিজার্ভিস্টদের মধ্যে ক্লান্তির ক্রমবর্ধমান অভিযোগের মধ্যে এসেছিল যারা গত দুই বছরের বেশিরভাগ সময় তাদের পরিবারের সাথে সময় কাটানোর পরিবর্তে বা কাজ করার পরিবর্তে লড়াই করে, সংবেদনশীল স্বাস্থ্য এবং আর্থিক সুস্থতার উপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। আধিকারিকরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ডাকা-আপ রিজার্ভিস্টদের মধ্যে টার্নআউটের হার হ্রাস পেয়েছে বলে জানিয়েছে, যা ক্লান্তি ও অর্থনৈতিক কষ্টের পাশাপাশি চলমান হ্যারিডি খসড়া ছাড়ের বিষয়ে ক্ষোভের জন্য দায়ী করা হয়েছে এবং হামাস-নেতৃত্বাধীন October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের যুদ্ধের ফলে যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়ায় সরকারের প্রতি বিশ্বাসের গভীরতার অভাব রয়েছে।

ইস্রায়েলি রিজার্ভ সৈনিক জেরুজালেমে তার সন্তানকে বিদায় চুম্বন করছে, মে 5, 2025 (চেইম গোল্ডবার্গ/ফ্ল্যাশ 90)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতে এই পরিকল্পনাটি আগের কর বছরে যে দিনগুলি পরিবেশন করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে রিজার্ভিস্টদের মোকাবেলায় আয়কর credit ণ পয়েন্ট প্রদান করবে। সুবিধাটি একটি স্নাতকোত্তর মডেলকে অনুসরণ করবে: যারা 30 থেকে 39 দিনের মধ্যে পরিবেশন করেছেন তারা অর্ধেক ট্যাক্স ক্রেডিট পয়েন্ট পাবেন; যারা 40 থেকে 49 দিনের মধ্যে পরিবেশন করেছেন তারা তিন-চতুর্থাংশ পয়েন্ট পাবেন; এবং যারা 50 দিন পরিবেশন করেছেন তারা একটি সম্পূর্ণ ক্রেডিট পয়েন্টের জন্য যোগ্য হবেন। এর বাইরে প্রতিটি অতিরিক্ত পাঁচ দিনের পরিষেবাগুলির জন্য, রিজার্ভিস্টরা প্রতি বছর সর্বোচ্চ চারটি ক্রেডিট পয়েন্ট পর্যন্ত একটি অতিরিক্ত কোয়ার্টার-পয়েন্ট পাবেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মতে, বার্ষিক সম্ভাব্যভাবে হাজার হাজার শেকেল হিসাবে পরিমাণ।

“বার্তাটি হ’ল এখন থেকে, ইস্রায়েলে রিজার্ভিস্ট হওয়া রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি অবস্থা। রিজার্ভ সৈন্যরা প্রতিটি ফ্রন্টে মোতায়েন করা হয় – ইরানে আঘাত করা বিমান থেকে, গাজায় সুড়ঙ্গ যুদ্ধের দিকে, পশ্চিম তীরে সন্ত্রাসকে সন্ত্রাসকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং এর বাইরেও” এই পদক্ষেপের সাথে “এই স্যাটমেন্ট”, আমরা “আজ” তাদের পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদস্থ

গত মাসে আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির এই বিষয়টি সমাধানের জন্য আগামী মাসগুলিতে সক্রিয় যুদ্ধের জোনে মোতায়েন করা সংরক্ষণের সংখ্যায় ৩০ শতাংশ হ্রাস করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

