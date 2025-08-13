আইডিএফ চিফের সাথে নেতানিয়াহুর লড়াই গাজার জন্য দোষী জেরুজালেম পোস্ট
আইয়াল জামিরের একটি নতুন নীতি সম্পর্কে তাঁর মন কথা বলার “পাপ” অনুসরণ করে তিনি মনে করেন যে দোষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নতুন প্রধান লক্ষ্য হিসাবে পরিণত হয়েছে।
আইডিএফের চিফ আইয়াল জমির, প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ একটি সামরিক ব্রিফিংয়ের সময় দেখেছিলেন, ইস্রায়েলের তেল আবিবে, 30 জুন, 2025 সালে(ছবির ক্রেডিট:: মায়ান তোফ/জিপিও)দ্বারাইয়োনাহ জেরেমি ববআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পশিফা হাসপাতালের কাছে আল জাজিরা রিপোর্টার হিসাবে হামাস সন্ত্রাসবাদী দ্বিগুণ হামাস সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে ইস্রায়েলি সামরিকআগস্ট 11, 2025গাজান পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে দক্ষিণ সুদানের সাথে আলোচনায় ইস্রায়েলআগস্ট 12, 2025পেরুতে আবিষ্কার করা বিরল আনুষ্ঠানিক মাথাগুলি ‘মেঘের যোদ্ধাদের’ উপর আলোকপাত করেছেআগস্ট 8, 2025ইস্রায়েলের ডিআরআর -১ স্যাটেলাইটটি ৩ 36,০০০ কিমি কক্ষপথে পৌঁছেছে। পৃথিবীর উপরে, মিশন শুরুআগস্ট 11, 2025