আইডিএফ চিফ গ্রিনলাইটস গাজা সিটির পরিকল্পিত বিজয়ের সাধারণ রূপরেখা

আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির গাজা সিটি বিজয়ী করার জন্য সামরিক বাহিনীর আসন্ন বড় আক্রমণাত্মক জন্য সাধারণ রূপরেখা অনুমোদন করেছেন, সেনাবাহিনী বুধবার জানিয়েছে।

সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজা স্ট্রিপের বৃহত্তম শহর জব্দ করার আহ্বান জানিয়ে এবং হামাস গাজা শহরে ইস্রায়েলি গ্রাউন্ডে আগ্রাসনের জন্য “আক্রমণাত্মক” গ্রাউন্ড আগ্রাসনের জন্য নিন্দা জানায় বলে এই প্রসারিত আক্রমণগুলির অনুমোদনের কয়েকদিন পরে এসেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু সরকার যখন ইস্রায়েলি সেনারা গাজা সিটিতে প্রবেশ করবে, যেখানে আনুমানিক এক মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের পূর্ববর্তী আক্রমণাত্মক পালানোর পরে আশ্রয় নিয়েছে তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়সূচী সরবরাহ করতে পারেনি।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, “গাজায় আইডিএফের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার মূল ধারণা” বুধবার সকালে জেনারেল স্টাফ ফোরামের সাথে অন্যান্য অফিসার এবং শিন বেটের প্রতিনিধিদের সাথে অনুষ্ঠিত জামিরের একটি বৈঠকের সময় আলোচনা করা হয়েছিল।

“আলোচনার সময়, এখন পর্যন্ত আইডিএফের পদক্ষেপগুলি উপস্থাপন করা হয়েছিল, গতকাল শুরু হওয়া জেইটিউন অঞ্চলে আক্রমণাত্মক সহ,” সেনাবাহিনী গাজা সিটির পাড়ায় নতুন অভিযান শুরু করেছে তা নিশ্চিত করে।

“এ ছাড়াও, গাজা স্ট্রিপের পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনার মূল ধারণাটি রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশনা অনুসারে উপস্থাপন ও অনুমোদিত হয়েছিল,” আইডিএফ গাজা সিটিতে হামাসের বিরুদ্ধে সরকার-আদেশের আক্রমণকে উল্লেখ করে, যা অবিলম্বে শুরু হবে না।

আইডিএফ চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির (কেন্দ্র) ১৩ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন। (ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী)

জামির শহরটি দখল করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পিছনে চাপিয়ে দিয়েছিল বলে জানা গেছে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজের সাথে সম্প্রতি ঝগড়া করেছেন।

আইডিএফ বৈঠকে জামিরে বলেছে যে “আসন্ন মিশনের আগে রিফ্রেশার বহন করে এবং শ্বাসকষ্টের ঘর (সৈন্যদের জন্য) সরবরাহ করার সময় এবং রিজার্ভ কল-আপের জন্য প্রস্তুতি এবং প্রস্তুতি উন্নয়নের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিল।”

‘আক্রমণাত্মক আক্রমণ’

এদিকে, গাজার হামাস পরিচালিত সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি বলেছে যে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে গাজা সিটির ইস্রায়েলি বিমান হামলা আরও তীব্র হয়েছে, জেইটুন এবং সাবরার আবাসিক পাড়াগুলি “উচ্চ-উত্থিত ভবনগুলি সহ খুব ভারী বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করে খুব ভারী বিমান হামলা নিয়ে” হিট হয়েছে। “

হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বুধবার বলেছে যে গত দিনে ১২৩ জন নিহত হয়েছিল, এটি এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টা মৃত্যুর সংখ্যা, যদিও টোল যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না।

ইস্রায়েলি বিমান এবং ট্যাঙ্কগুলি গাজা শহরের পূর্ব অঞ্চলগুলিকে ভারীভাবে বোমা ফেলেছিল, বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জিটউন এবং শেজাইয়া পাড়ায় রাতারাতি অনেক বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। আল-আহলি হাসপাতাল জানিয়েছে, জেইটিউনে একটি বাড়িতে একটি বিমান হামলায় 12 জন নিহত হয়েছিল।

ফিলিস্তিনিদের চিকিত্সকরা দাবি করেছেন, ট্যাঙ্কগুলি দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের পূর্ব দিকে বেশ কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস করেছিল, যখন কেন্দ্রে ইস্রায়েলি বন্দুকযুদ্ধ দুটি পৃথক ঘটনায় নয় জন সহায়তা-সন্ধানকারীকে হত্যা করেছিল। আইডিএফ মন্তব্য করেনি।

ফিলিস্তিনি এক ব্যক্তি ইস্রায়েলিদের মেডিকেল পরিবহণের হতাহতের ঘটনা ঘটায় বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, ১৩ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে উত্তর গাজা উপত্যকায় জাবালিয়ার পশ্চিমে সাফটবী পাড়ার একটি সহায়তা বিতরণ কেন্দ্রের কাছে ধর্মঘটের ঘটনা ঘটেছে। (বাশার তালেব / এএফপি)

গাজার হামাস সরকারী মিডিয়া অফিসের মহাপরিচালক ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বুধবার এএফপিকে বলেছেন যে “ইস্রায়েলি পেশা বাহিনী গাজা সিটিতে আক্রমণাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।”

“এই হামলাগুলি একটি জ্বলন্ত-পৃথিবী নীতি এবং বেসামরিক সম্পত্তির সম্পূর্ণ ধ্বংসের মাধ্যমে জোর করে মাটিতে একটি নতুন বাস্তবতা চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি বিপজ্জনক বর্ধনের প্রতিনিধিত্ব করে।”

গাজা সিটির তাল আল-হাওয়া পাড়ার একটি তাঁবুতে বসবাসকারী ৫১ বছর বয়সী সাবাহ ফাতুম ফোনে এএফপিকে বলেছিলেন যে এই অঞ্চলে “বিস্ফোরণগুলি বিশাল”।

তিনি বলেন, “অনেক বিমান হামলা এবং ট্যাঙ্কগুলি আমাদের মাথার উপরে ড্রোন নিয়ে তাল আল-হাওয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রসর হচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “ট্যাঙ্কগুলি এখনও সেখানে রয়েছে, এবং আমি কয়েক ডজন বেসামরিক লোককে পালিয়ে যেতে দেখেছি” শহরের পশ্চিমে, তিনি যোগ করেছেন।

গাজা স্ট্রিপের ক্ষতিগ্রস্থ ভবনগুলি, দক্ষিণ ইস্রায়েল থেকে দেখা গেছে, আগস্ট 13, 2025। (এপি ফটো/এরিয়েল শ্যালিট)

হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে 106 শিশু সহ কমপক্ষে 235 জন লোক ক্ষুধায় মারা গেছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে অনেক মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

আইডিএফ বলছে মঙ্গলবার প্রায় 320 টি ট্রাক প্রবেশ করেছে

গাজার ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে, বিশেষত এই অঞ্চলে হিট রেকর্ড-নিকটবর্তী হিটওয়েভের সাথে, স্ট্রিপটিতে সহায়তা প্রবেশ বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, ইস্রায়েলের সরকারী কর্মকাণ্ডের সমন্বয়কারী (কোগাট) বুধবার বলেছেন যে প্রায় 320 ট্রাকগুলি কেরিমের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বহনকারী গাজা স্ট্রিপটিতে প্রবেশ করেছে।

কোগাতের মতে, ক্রসিংয়ের গাজা পক্ষ থেকে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বিতরণ করার জন্য প্রায় 320 ট্রাকের মূল্যবান সহায়তাও তুলে নিয়েছিল।

গাজায় ফিলিস্তিনিদের জন্য মানবিক সহায়তা বহনকারী ট্রাকগুলি দক্ষিণ ইস্রায়েলে গাজা উপত্যকার সাথে সীমান্তে চলে গেছে, বুধবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৫। (এপি/আরিয়েল শ্যালিট)

অতিরিক্তভাবে, “ইউএন জ্বালানীর তিনটি ট্যাঙ্কার গাজায় প্রবেশ করেছে,” ইউএন জ্বালানীর প্রয়োজনীয় মানবিক সিস্টেমের পরিচালনার জন্য প্রবেশ করেছে “, কোগ্যাট যোগ করেছেন। এটি আরও বলেছে যে এটি গাজার ভিতরে এবং বাইরে ঘোরানো সহায়তা কর্মীদের প্রবেশ এবং প্রস্থানকে সহজতর করেছে।

জাতিসংঘ জানিয়েছে যে স্ট্রিপের প্রায় দুই মিলিয়ন লোককে খাওয়ানোর জন্য প্রতিদিন 600০০ টি ট্রাক সহায়তা বিতরণ করা দরকার।

আইডিএফ আরও জানিয়েছে, বুধবার গাজা উপত্যকায় জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইতালি এয়ারড্রপ করে ১১৯ টি প্যালেট এয়ারড্রপ করেছে। প্রতিটি প্যালেটে প্রায় এক টন খাবার থাকে।

ইস্রায়েল গাজায় ক্ষুধার্ত সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনা বাড়ানোর মধ্যে ২ July জুলাই সহায়তা এয়ারড্রপগুলিকে অনুমতি দেওয়ার নীতি পুনরায় গ্রহণ করেছিল। তবে এয়ারড্রপগুলি কেবল জমি দিয়ে গাজায় কী আসতে পারে তার একটি ছোট ভগ্নাংশ সরবরাহ করতে সক্ষম। তারা উপরে থেকে প্যাকেজগুলিতে আঘাত পেতে পারে এমন বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা ঝুঁকিও তৈরি করে।

যুদ্ধটি শুরু হয়েছিল October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে, যখন হাজার হাজার হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী ইস্রায়েল আক্রমণ করেছিল, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে নিয়েছিল।

গাজায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি এখনও ৫০ জন জিম্মি রয়েছে, যাদের মধ্যে বিশটি বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে, অন্যদিকে আঠারিশ জন মারা গেছে বলে নিশ্চিত হয়েছে, এবং সরকার বাকি দুটি সম্পর্কে “গুরুতর উদ্বেগ” প্রকাশ করেছে।

গাজা সিটিতে তার পরিবারের তাঁবুতে গ্রীষ্মের উত্তাপে তিন বছর বয়সী জৌরিহ রাজায়েনহ তার কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলেন, 12 আগস্ট, 2025

হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 60০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোলটি যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না। ইস্রায়েল বলেছে যে তারা জানুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধে প্রায় ২০,০০০ যোদ্ধাকে এবং ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে আরও ১,6০০ সন্ত্রাসীকে October ই অক্টোবর আক্রমণে হত্যা করেছে।

ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করতে এবং চাপকে হ্রাস করতে চায় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।

ইস্রায়েলের গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে স্থল আক্রমণাত্মক এবং স্ট্রিপ সহ সীমান্তবর্তী সামরিক অভিযানে 459 এ দাঁড়িয়েছে। টোলটিতে দু’জন পুলিশ অফিসার এবং তিনটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বেসামরিক ঠিকাদার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।



