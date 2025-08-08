আইডিএফ চিফ: সেনাবাহিনী ‘সেরা সম্ভাব্য উপায়ে’ গাজা শহর পেশা পরিকল্পনা পরিচালনা করবে

শুক্রবার আইডিএফ চিফ গাজা শহরকে জয় করার ইস্রায়েলের সিদ্ধান্তটি “সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে” সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কারণ ফিলিস্তিনি মিডিয়া এবং গাজার হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক গত দিনে ইস্রায়েলি বোমা হামলা, অনাহারে এবং এয়ারড্রপড এইড প্যাকেজগুলির দ্বারা আঘাত হানার ফলে কমপক্ষে ১ 17 জন নিহত হয়েছিল।
এদিকে, আরব মধ্যস্থতাকারীরা গাজা থেকে বাকী সমস্ত জিম্মিকে যুদ্ধের অবসানের বিনিময়ে একের মধ্যে একটি চুক্তিতে কাজ করছেন বলে জানা গেছে এবং গত মাসে আংশিক চুক্তির জন্য আলোচনার পরে পুরো ইস্রায়েলি প্রত্যাহার করে।
শুক্রবার এর আগে সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজা শহরকে জয় করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কাছ থেকে একটি প্রস্তাব অনুমোদনের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তটি গাজায় মানবিক সংকটকে আরও গভীর করে তুলবে এবং জিম্মিদের বিপন্ন করবে এমন উদ্বেগ নিয়ে দেশে ও বিদেশে তীব্র সমালোচনা ছড়িয়ে দিয়েছে। এই পরিকল্পনাটি সরকারের সুদূর ডান দিক থেকেও সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে, যা বলে যে এটি যথেষ্ট পরিমাণে যায় না।
এদিকে, শুক্রবার গাজায়, স্ট্রিপের হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে শিশু সহ চারজন গত ২৪ ঘন্টা ধরে অনাহারের ফলে মারা গিয়েছিল এবং যুদ্ধে অনাহারে সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা ২০১২ এ নিয়ে এসেছিল। এই চিত্রটি তাত্ক্ষণিকভাবে যাচাই করা যায়নি।
খান ইউনিসের নাসের হাসপাতাল জানিয়েছে যে খান ইউনিসের একটি এয়ারড্রপপড এইড প্যাকেজে একটি শিশুকেও হত্যা করা হয়েছিল। পরিস্থিতি অবিলম্বে পরিষ্কার ছিল না।
গাজার মিডিয়া আউটলেটগুলি শুক্রবার জানিয়েছে যে গাজা সিটিতে একটি সহায়তা প্যাকেজটি এয়ারড্রপ করে এবং একটি বারান্দায় নামার সময় ছয় জন, তাদের বেশিরভাগ শিশু আহত হয়েছিল, যা তার নীচে ভিড়ের উপরে ভেঙে পড়েছিল।
সেন্ট্রাল গাজায় নেটজারিম করিডোরে সহায়তা বিতরণের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আইডিএফ বন্দুকযুদ্ধের দ্বারা তিনজন নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
প্রশ্নে থাকা বিতরণ সাইটটি মার্কিন- এবং ইস্রায়েল-সমর্থিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা স্পষ্ট নয়, যার কাছাকাছি ইস্রায়েলের দ্বারা নিহত সহায়তার সন্ধানকারীদের প্রায় দৈনিক খবর পাওয়া গেছে।
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল নিউজ এজেন্সি ওয়াফাও গাজার কেন্দ্রে ইস্রায়েলি বোমা হামলায় নিহত পাঁচ জন নিহত জানিয়েছেন এবং হামাস-চালিত স্ট্রিপের চিকিত্সার সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে খান ইউনিস ও গাজা সিটিতে আরও দু’জনকে হত্যা করা হয়েছিল।
আইডিএফ তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও বোমা হামলা বা সহায়তার মারাত্মক এয়ারড্রপগুলির বিষয়ে মন্তব্য করেনি।
শুক্রবার সকালে সাউদার্ন কমান্ডে বিভাগীয় প্রধান এবং শীর্ষ জেনারেলদের সাথে বৈঠক করে, আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির, যিনি প্রসারিত লড়াইয়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভাকে সতর্ক করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, “আমরা আইডিএফ এবং এর কমান্ডারদের উপর রাখা জাতীয় দায়িত্ব থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাব,” সামরিক বাহিনীর দেওয়া মন্তব্য অনুসারে।
আইডিএফের এক বিবৃতি অনুসারে জামির বলেছেন, “আমরা সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি, রাজ্য এবং এর নাগরিকদের সুরক্ষা, জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন এবং হামাসের পরাজয়ের জন্য দায়ী।” “আমার দায়িত্ব হ’ল আপনাকে এবং বিশেষত সৈন্যদের যথাসম্ভব যথাসম্ভব নিশ্চিতভাবে সরবরাহ করা, বিরতি এবং একটি সঠিক ধৈর্য তৈরি করা। আমরা এই দায়িত্বটি পরিচালনা করি।”
জামির বলেছিলেন, আইডিএফ “নতুন পরিকল্পনায় কাজ করছে। আমরা পরিকল্পনা আরও গভীর করব, তার সমস্ত দিকগুলিতে সর্বোচ্চ স্তরে প্রস্তুত করব এবং বরাবরের মতো আমরা মিশনটি সর্বোত্তম উপায়ে পরিচালনা করব।”
জামির বৈঠকে আরও জোর দিয়েছিলেন যে “যুদ্ধের বিকাশের সাথে সাথে আইডিএফ জিম্মিদের জীবন রক্ষার জন্য কাজ করবে, সহনশীলতা জোরদার করার জন্য বাহিনীকে রিফ্রেশ করার অনুমতি দেবে এবং আইডিএফের মূল্যবোধ ও চেতনা অনুসারে পরিচালনা করবে।”
“চিফ অফ স্টাফ উল্লেখ করেছেন যে আসন্ন দিনগুলিতে আইডিএফ পেশাদারিত্বের সাথে অপারেশনাল পরিকল্পনা আরও গভীর করবে … জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন এবং হামাস শাসনের পতনের শর্ত তৈরির লক্ষ্যে,” সেনাবাহিনী যোগ করেছে।
সেনাবাহিনী সন্ত্রাস অবকাঠামো এবং বন্দুকধারীদের হত্যা করা এবং ইস্রায়েলের সম্প্রতি গৃহীত সহায়তা নীতিমালার অংশ হিসাবে ছয়টি ইউরোপীয় ও আরব নেশনস এয়ারড্রপড প্যাকেজগুলি হত্যার সাথে সাথে গাজায় সেনাবাহিনী যা বলেছিল তা ছড়িয়ে দেওয়া অব্যাহত রেখেছিল, এই মন্তব্যগুলি এসেছে।
আইডিএফ আর্টিলারি কর্পস এর এলিট স্কাই রাইডার্স ইউনিট, ৪০১ তম আর্মার্ড ব্রিগেডের সৈন্যদের সাথে, বৃহস্পতিবার উত্তর গাজায় একটি প্রাইমড রকেট লঞ্চারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, যখন এটি নীর এএম -এ একটি রকেটকে গুলি চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, সামরিক বাহিনী বলেছে যে, ইসরেলের আগে আরও বেশ কয়েকটি রকেট আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
গাজার অন্য কোথাও, আইডিএফ বলেছে যে ৩th তম বিভাগের সৈন্যরা ঘেরের দক্ষিণে খান ইউনিসে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তারা “ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং সন্ত্রাস কোষকে নির্মূল করেছিল যা বাহিনীর জন্য হুমকির সৃষ্টি করেছিল।”
সাউদার্ন কমান্ডের আইডিএফ বাহিনী গাজা উপত্যকা জুড়ে সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে আইডিএফ এবং জিএসএসে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
আইডিএফ যোগ করেছে, দক্ষিণ গাজায় অতিরিক্ত বাহিনী গত 24 ঘন্টা বেশ কয়েকটি টানেলের শ্যাফ্ট অবস্থিত এবং ধ্বংস করেছে।
একই সময়ে, এটি জানিয়েছে যে ২৮২ তম আর্টিলারি রেজিমেন্টটি একটি অস্ত্র ডিপো ধ্বংস করে দিয়েছে, এবং 990 তম রিজার্ভ আর্টিলারি রেজিমেন্ট হিট ভবনগুলি যা গাজা সিটির শেজাইয়া এবং জেইটিউন পাড়ায় সৈন্যদের জন্য হুমকি তৈরি করেছিল।
সামরিক বাহিনী শুক্রবার আরও বলেছে যে এটি গত এক মাস ধরে উত্তর গাজা স্ট্রিপের শহরে অভিযানের সময় হামাসের বেইট হানুন ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডারকে হত্যা করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
উপ -কমান্ডার মুরাদ আবু জারাদ ২০২৪ সালের বেশিরভাগ সময় বেইট হানুন ব্যাটালিয়নের ডি ফ্যাক্টো কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তিনি সেনাবাহিনীর উপর অসংখ্য হামলার সাথে জড়িত ছিলেন এবং তিনি October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের হামাস আক্রমণে অংশ নিয়েছিলেন, যা গাজায় যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল।
একটি পৃথক অভিযানে সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তারা ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের জিহাদের অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল ইউনিটের প্রধানকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর গাজা সিটি ব্রিগেডে, মোহাম্মদ দারদাওয়াসির Octoh ই অক্টোবর আক্রমণেও অংশ নিয়েছিল। অন্য একটি ধর্মঘটে আইডিএফ জানিয়েছে যে তারা বেশ কয়েকটি হামাস এবং ইসলামিক জিহাদ কর্মীদের হত্যা করেছে যারা রকেট ফায়ার এবং স্নিপার হামলার সাথে জড়িত ছিল।
আইডিএফ জানিয়েছে, যুদ্ধের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্দান, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং – প্রথমবারের মতো – নেদারল্যান্ডস গাজা স্ট্রিপে মানবতাবাদী সহায়তার 72২ টি প্যালেটকে এয়ারড্রপ করেছে, আইডিএফ বলেছে। প্রতিটি প্যালেটে প্রায় এক টন খাবার থাকে।
মানবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত: নয়টি বিভিন্ন দেশ দ্বারা অপারেশন শুরু থেকে এক হাজারেরও বেশি সহায়তা প্যাকেজ বাদ দেওয়া হয়েছে
২ July শে জুলাই থেকে, যখন ইস্রায়েল স্ট্রিপটিতে আরও সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি নতুন নীতি গ্রহণ করেছিল, তখন ইস্রায়েল সহ ১০ টি দেশ গাজা উপত্যকায় এক হাজারেরও বেশি মানবিক সহায়তা প্যাকেজগুলি এয়ারড্রপ করা হয়েছে, সামরিক বাহিনী জানিয়েছে। আইডিএফ এয়ারড্রপযুক্ত প্যাকেজগুলি আন্তর্জাতিক সহায়তা গোষ্ঠী সরবরাহ করে।
ইস্রায়েল গাজায় ক্ষুধা সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনা করার মধ্যে নীতিটি পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন। তবে এয়ারড্রপগুলি কেবল জমি দিয়ে গাজায় কী আসতে পারে তার একটি ছোট ভগ্নাংশ সরবরাহ করতে সক্ষম। তারা উপরে থেকে প্যাকেজগুলিতে আঘাত পেতে পারে এমন বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা ঝুঁকিও তৈরি করে।
ইস্রায়েল গাজায় যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে অনাহারকে ব্যবহার করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং হামাসকে ডাইভারিং সহায়তা এবং জাতিসংঘের সহায়তা সঠিকভাবে বিতরণে ব্যর্থতার জন্য এই সঙ্কটকে দোষ দিয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যে যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং ইস্রায়েলি বিধিনিষেধগুলি একটি কার্যকরী মানবিক অভিযানকে অসম্ভব বলে সমর্থন করেছে।
ব্যাপক ট্রুস-হোস্টেজ চুক্তি কাজ করছে বলে বলেছে
মিশর এবং কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা একটি নতুন কাঠামোর উপর কাজ করছেন যার মধ্যে সমস্ত জিম্মি – মৃত ও জীবিত – একের মধ্যে গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তির বিনিময়ে এবং স্ট্রিপ থেকে ইস্রায়েলি বাহিনী প্রত্যাহারের বিনিময়ে আলোচনার সংবেদনশীলতার কারণে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে কথা বলার কথা রয়েছে।
একজন সরাসরি আলোচনার সাথে জড়িত, এবং দ্বিতীয়টিকে প্রচেষ্টা সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছিল।
এই প্রচেষ্টাগুলির বড় বড় আরব উপসাগরীয় রাজতন্ত্রের সমর্থন রয়েছে, কর্মকর্তারা বলেছিলেন, তারা যদি আরও আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন, যদি ইস্রায়েলের সরকার গাজার পুরো পুনঃব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে যায়, এই স্ট্রিপ থেকে একতরফা প্রত্যাহারের পরে।
এখনও চূড়ান্ত কাঠামোটির লক্ষ্য হামাসের অস্ত্র নিয়ে কী করা উচিত তার বিতর্কিত ইস্যুটিকে সমাধান করা, ইস্রায়েল পুরো নিরস্ত্রীকরণ এবং হামাস প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রচেষ্টায় সরাসরি জড়িত কর্মকর্তা বলেছিলেন যে “হিমশীতল অস্ত্র” নিয়ে আলোচনা চলছে, যার মধ্যে হামাসকে ধরে রাখা কিন্তু তার অস্ত্র ব্যবহার না করা জড়িত থাকতে পারে। এই কর্মকর্তা এই দলটিকে স্ট্রিপে ক্ষমতা ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
সূত্রটি জানিয়েছে, একটি ফিলিস্তিনি-আরব কমিটি গাজা পরিচালনা করবে এবং মধ্য প্রাচ্যের দু’জন মার্কিন মিত্র দ্বারা প্রশিক্ষিত নতুন পুলিশ বাহিনীর সাথে ফিলিস্তিনি প্রশাসন প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা তদারকি করবে, এই সূত্রটি জানিয়েছে। পশ্চিমা সমর্থিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কী ভূমিকা নেবে তা অস্পষ্ট ছিল। শুক্রবার ইস্রায়েলি মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তটি যুদ্ধ-পরবর্তী প্রশাসনে পিএর পক্ষে বিশেষভাবে একটি ভূমিকা বাতিল করে দিয়েছে।
দ্বিতীয় কর্মকর্তা বলেছেন, একটি শক্তিশালী উপসাগরীয় দেশ মিশরীয়-কাতারি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছে।
হামাসের একজন প্রবীণ কর্মকর্তা, নাম প্রকাশ না করার শর্তে বক্তব্য রাখেন কারণ তিনি মিডিয়া সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনুমোদিত ছিলেন না, বলেছেন, এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব যুদ্ধবিরতি আলোচনার পুনরুদ্ধার করার জন্য আরব মধ্যস্থতাকারীদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সচেতন, তবে এখনও বিশদ পাওয়া যায়নি।
এপি মন্তব্য করার জন্য কাতার, মিশর এবং ইস্রায়েলের সরকারগুলিতে পৌঁছেছিল কিন্তু ফিরে শুনেনি।