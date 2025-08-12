আইডিএফ বলেছে যে আল জাজিরা রিপোর্টার এটি হত্যা করেছিল, আরও পাঁচ সাংবাদিক সহ হামাসের বেতন গ্রহণ করছিল

আইডিএফ চিফ বকিং ক্যাটজ সামরিক নিয়োগের রাউন্ড ঘোষণা করেছেন
আইডিএফের চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির সামরিক বাহিনীতে বেশ কয়েকটি নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন, বেশ কয়েকটি অফিসারকে বিভাগ এবং অন্যান্য সিনিয়র ভূমিকার কমান্ডে প্রচার করেছেন।
জামিরের ঘোষিত তালিকায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ১৪ জন কর্মকর্তা, চারজন কর্নেল পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত চারজনের পাশাপাশি আটটি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং একই পদে নতুন পদে পাড়ি জমান দু’জন কর্নেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সেনাবাহিনী বলছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজের অনুমোদনের বিষয়ে এই নিয়োগগুলি শর্তযুক্ত।
ক্যাটজ এর আগে বলেছিলেন যে তিনি পদোন্নতি অনুমোদন করবেন না কারণ জামির এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন “পূর্বের সমন্বয় ও চুক্তি ছাড়াই।”
প্রচারিত অনেক কর্মকর্তা ছিলেন ব্রিগেড এবং বিভাগের কমান্ডার যা গাজা স্ট্রিপ এবং অন্যান্য ফ্রন্টে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল।
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলির মধ্যে রয়েছে:
গাজা বিভাগের চিফ ব্রিগ। জেনারেল বারাক হীরাম, যিনি অপারেশন ডিরেক্টর এর অপারেশন বিভাগের প্রধান হবেন
সাউদার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ – October অক্টোবর হামলা – ব্রিগের আগে সহ। জেনারেল মনোর ইয়ানাই, যিনি গ্রাউন্ড ফোর্সে চিফ অফ স্টাফ হবেন
যুদ্ধের সময় 36 তম বিভাগের প্রধান, ব্রিগেড। জেনারেল মুরান ওমর, যিনি পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান হবেন
সামরিক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের অপারেশনাল অপারেশন বিভাগের প্রধান, ব্রিগেড। জেনারেল ম্যানি লিবার্টি, যিনি 98 তম বিভাগের কমান্ড করবেন
যুদ্ধের সময় 146 তম বিভাগ কমান্ডার, ব্রিগেড। জেনারেল ইয়েফাত নরকিন, যিনি 36 তম বিভাগের প্রধান হবেন
তেজেলিম প্রশিক্ষণ বেস হেড, ব্রিগেড। জেনারেল এলিয়াড মোতি, যিনি 210 তম বিভাগের কমান্ড করবেন
যুদ্ধের সময় সপ্তম আর্মার্ড ব্রিগেড কমান্ডার, কর্নেল এলাদ তজুরি, যিনি 99 তম বিভাগের প্রধান হবেন
যুদ্ধের সময় 401 তম আর্মার্ড ব্রিগেড কমান্ডার, কর্নেল বেনি আহারন, যিনি 146 তম বিভাগের কমান্ড করবেন
যুদ্ধের সময় গিভা ব্রিগেড কমান্ডার, কর্নেল লিরন বেতিতো, যিনি গাজা বিভাগের প্রধান হবেন
বাহাদ 1 অফিসারদের স্কুল কমান্ডার, কর্নেল এলিয়াভ এলবাজ, যিনি 252 তম বিভাগের কমান্ড করবেন
যুদ্ধের সময় নাহাল ব্রিগেড কমান্ডার, কর্নেল ইয়ার জুকারম্যান, যিনি কোম্পানির এবং ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কোর্সের প্রধান হবেন
যুদ্ধের সময় কেফির ব্রিগেড কমান্ডার, কর্নেল ইয়ানিভ বারোট, যিনি তেজিলিম প্রশিক্ষণ ঘাঁটির প্রধান হবেন
যুদ্ধের সময় 188 তম আর্মার্ড ব্রিগেড কমান্ডার, কর্নেল বা ভোলোজিনস্কি, যিনি আর্মার্ড কর্পসের প্রধান হবেন
যুদ্ধের সময় ইয়াহালম কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট কমান্ডার, কর্নেল এলি ডেভিড, যিনি কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পস প্রধান করবেন