আইডিএফ বিস্ফোরককে আপাত দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণে গাজায় হত্যা করা পদাতিক কর্মকর্তা

শনিবার দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় এক আপাত দুর্ঘটনায় একজন ইস্রায়েলি কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন, সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে।
মিটার থেকে কেফির ব্রিগেডের শিমশন ব্যাটালিয়নের প্লাটুন কমান্ডার লেঃ ওরি গেরলিক (২০) হিসাবে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল।
ইস্রায়েলের প্রাথমিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর তদন্তের মতে, খান ইউনিসের কাঠামো ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টার সময় এই ইস্রায়েলি বিস্ফোরক দ্বারা এই অফিসারকে হত্যা করা হয়েছিল যা বিস্ফোরণ ঘটায়।
সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে বিস্ফোরকটিকে অকালে বিস্ফোরণে কী কারণে ঘটেছিল তা তদন্ত করছে।
গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে এবং স্ট্রিপের সীমান্তে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের টোল স্থল আক্রমণাত্মক এখন 460 এ দাঁড়িয়েছে। টোলটিতে দু’জন পুলিশ অফিসার এবং তিনটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বেসামরিক ঠিকাদার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
খান ইউনিসে একটি সামরিক শিবির বিরল বৃহত আকারের হামাস হামলার আওতায় আসার কয়েকদিন পরে গেরলিকের মৃত্যু এসেছিল।
বন্দুকধারীদের আর্মি পোস্টে প্রবেশ করতে সক্ষম হওয়া ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, আইডিএফ বলেছে যে সৈন্যরা লড়াই করতে সক্ষম হয়েছিল এবং আক্রমণটি সফলভাবে বাতিল করতে সক্ষম হয়েছিল, প্রায় ১৫ জন আক্রমণকারীকে হত্যা করেছিল। আইডিএফ জানিয়েছে, তিনজন সৈন্য আহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন গুরুতরভাবে।
এদিকে, ইস্রায়েলি ট্যাঙ্কগুলি শনিবার স্ট্রিপের উত্তরে গাজা শহরের একটি নতুন পাড়ায় উন্নীত হয়েছে বলে জানা গেছে।
আল জাজিরা ফুটেজ প্রচারিতভাবে সাব্রা পাড়ায় আইডিএফ ট্যাঙ্কগুলি দেখিয়েছিল, যা গাজা শহরের কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থিত, জেইটিউন পাড়ার নিকটবর্তী, যেখানে সামরিক বাহিনী এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে।
শহরের দক্ষিণে আল -সাবরা পাড়ার আশেপাশে বেশ কয়েকটি ইস্রায়েলি সামরিক যানবাহনের আক্রমণ দেখানো দ্বীপের বিশেষ ছবি #গাজাএবং এলাকায় ঘন শ্যুটিং শব্দ#গাজার ওয়ার #নিউজ pic.twitter.com/rmpivnqbft
আল -জাজিরা চ্যানেল (@এজারাবিক) আগস্ট 23, 2025
আইডিএফ বলেছে যে তারা গাজা শহরের উপকণ্ঠে কাজ করছে এমন একটি বড় আক্রমণাত্মক হওয়ার আগে যা সামরিক বাহিনীকে পুরো শহরটি ক্যাপচার করতে দেখবে। আক্রমণাত্মকতার জন্য ২ সেপ্টেম্বর কয়েক হাজার রিজার্ভিস্ট ডিউটির জন্য প্রদর্শিত হবে, যা সম্ভবত নিম্নলিখিত সপ্তাহগুলিতে শুরু হবে।
ফিলিস্তিনি মিডিয়া জানিয়েছে, শনিবার এই স্ট্রিপে ইস্রায়েলি আক্রমণে কমপক্ষে ৩৪ জন নিহত হয়েছে। গাজায় মৃত্যুর সংখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি এবং তারা যোদ্ধা এবং বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য করে না।
খবরে বলা হয়েছে, উত্তর গাজা উপত্যকার জিকিম অঞ্চলে সহায়তার অপেক্ষায় নিহত ছয় জন মারা গিয়েছিলেন; খান ইউনিসের একটি তাঁবুতে ড্রোন ধর্মঘটে দু’জনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং গাজা শহরের দক্ষিণে আল-সাবারার একটি বাড়িতে ড্রোন ধর্মঘটে একজনকে হত্যা করা হয়েছিল।
খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে, ইস্রায়েলি ধর্মঘট দক্ষিণ গাজায় কমপক্ষে ১৪ জনকে হত্যা করেছিল, তাদের অর্ধেকেরও বেশি মহিলা ও শিশু। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ধর্মঘটগুলি খান ইউনিসে বাস্তুচ্যুত লোকদের আশ্রয় দেওয়ার তাঁবুগুলিকে লক্ষ্য করে।
ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করার চেষ্টা করেছে এবং চাপ দেয় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।