আইডিএফ মার্চ থেকে হাউথিস দ্বারা চালু করা ইয়েমেন থেকে মিসাইলটি মিসাইল
আইডিএফ মার্চ থেকে হাউথিস দ্বারা চালু করা ইয়েমেন থেকে মিসাইলটি মিসাইল

ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হাউথিস মঙ্গলবার ভোরে ইস্রায়েলে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, যার ফলে মধ্য ইস্রায়েল এবং জেরুজালেম-অঞ্চল শহরে সাইরেন শব্দ হয়।

ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী বলেছে যে ক্ষেপণাস্ত্রটি বিমান প্রতিরক্ষা দ্বারা সফলভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল। প্রভাব বা আঘাতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

হাউথিস এক বিবৃতিতে বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরকে লক্ষ্যবস্তু করেছে বলে দাবি করেছে।

১৮ ই মার্চ থেকে, যখন আইডিএফ সেখানে যুদ্ধবিরতি পতনের পরে গাজা স্ট্রিপে হামাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছিল, তখন ইয়েমেনের হাউথিস ইস্রায়েলে 68৮ টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং কমপক্ষে ১৮ টি ড্রোন চালু করেছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র খুব কম পড়েছে।

রবিবার হাউথিস ইস্রায়েলের উপর ড্রোন হামলার চেষ্টা করার পর থেকে মঙ্গলবারের আক্রমণই এই প্রথম ঘটনা।

রবিবার এক বিবৃতিতে হাউথিস ইস্রায়েলে তিনটি ড্রোন চালু করেছে বলে দাবি করেছে, তেল আভিভ, আশ্কেলন এবং হাইফায় “জায়নিস্ট শত্রু সামরিক লক্ষ্য” লক্ষ্য করে।

আইডিএফের মতে, কেবল একটি ড্রোন ইস্রায়েলে পৌঁছেছিল এবং এটি বিমান বাহিনী দ্বারা মিশরীয় সীমান্তের উপরে, বেনি নেটজারিমের সম্প্রদায়ের নিকটে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, যেখানে সাইরেনগুলি বাজিয়েছিল।

অন্য দুটি ড্রোন সম্ভবত দেশে পৌঁছানোর আগে ছোট হয়ে গেছে।

শুক্রবার, হাউথিস ইস্রায়েলে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল, যা আইডিএফ বলেছিল যে সফলভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

ইয়েমেনিস ব্র্যান্ডিশ অস্ত্র এবং ফিলিস্তিনিদের সাথে সংহতি এবং ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দায় সমাবেশের সময় হুথী-পরিচালিত রাজধানী সানায় 25 জুলাই, 2025-এ (মোহাম্মদ হুওয়াইস / এএফপি) এর নিন্দা করার সময়।

গত মাসে ইস্রায়েলি বিমান বাহিনীর ড্রোনগুলি ইরান-সমর্থিত গ্রুপের অব্যাহত হামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইয়েমেনের হাতি-নিয়ন্ত্রিত হোদিডা বন্দরে আঘাত করেছিল।

হাউথিস – যার স্লোগানটি “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু, ইস্রায়েলের মৃত্যু, (এবং) ইহুদিদের উপর অভিশাপ দেওয়ার” আহ্বান জানিয়েছে – October অক্টোবর হামাস গণহত্যার এক মাস পরে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ইস্রায়েল ও সামুদ্রিক ট্র্যাফিক আক্রমণ শুরু করে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি যখন পৌঁছেছিল তখন হাতিরা তাদের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই মুহুর্তে তারা ইস্রায়েলে ৪০ টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং কয়েক ডজন আক্রমণকারী ড্রোন এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বরখাস্ত করেছিল, যার মধ্যে একজন বেসামরিক লোককে হত্যা করেছিলেন এবং ইস্রায়েলের প্রথম ধর্মঘটে ইস্রায়েলের প্রথম ধর্মঘটকে ইয়েমেনকে আহত করেছিলেন।

