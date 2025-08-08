আইডিএফ সৈন্য, পরিবারগুলিতে ট্রমা ক্রমবর্ধমান প্রভাব | জেরুজালেম পোস্ট
আইডিএফ সৈন্যদের মানসিক স্বাস্থ্য যুদ্ধ চলাকালীন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সরকার এবং আইডিএফকে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং তাদেরকে মর্যাদাবোধ করতে হবে না।
ইস্রায়েলি সৈন্যরা গাজা স্ট্রিপের একটি আইডিএফ অপারেশন থেকে ফিরে আসে, তারা যে মানসিক ক্ষতিগুলির মুখোমুখি হয়েছিল, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, 17 অক্টোবর, 2007; চিত্রণমূলক।