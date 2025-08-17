আইডিএফ হাজার হাজার খসড়া ডজগারদের এককালীন সাধারণ ক্ষমা প্রদান করে, জনশক্তি ঘাটতির উদ্ধৃতি দিয়ে

ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী রবিবার ঘোষণা করেছে যে তারা খসড়া ডডজারদের দেবে-যাদের মধ্যে অনেকে অতি-অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের সদস্য-এককালীন সুযোগের এককালীন সুযোগটি মরুভূমির জন্য শাস্তির মুখোমুখি না করে সামরিক বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করার এক সময়ের সুযোগ।
প্রায় ১৪,6০০ ইস্রায়েলি – পুরুষ ও মহিলা উভয়ই – আইডিএফ কর্মী অধিদপ্তর দ্বারা খসড়া ডজগার এবং মরুভূমি হিসাবে তালিকাভুক্ত রয়েছে, যারা তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তবে কখনও খসড়া তৈরি করেননি এবং যারা বর্ধিত সময়ের জন্য খসড়া আদেশ উপেক্ষা করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
তালিকাভুক্ত করতে অস্বীকার করার জন্য এঁরা সকলেই সম্ভাব্য কারাগারের মুখোমুখি হন, তবে প্রয়োগের সীমাবদ্ধ রয়েছে।
রবিবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া পাঁচ দিন ধরে, ইস্রায়েলিদের কারাগারের সময় না পেয়ে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য নিবন্ধিত হওয়ার জন্য একটি “চূড়ান্ত সুযোগ” দেওয়া হবে, আইডিএফ -এর একটি অপারেশনের অংশ হিসাবে “নতুনভাবে শুরু করা” ডাব করা হয়েছে।
সামরিক বাহিনী বলেছে যে তারা খসড়া প্রচারকারীদের কাছে নোটিশ প্রেরণ করবে, তাদের একটি এসএমএস বার্তায় একটি লিঙ্কের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে বা সেনাবাহিনীর মিতাভ ইউনিটকে কল করে, যা সৈন্যদের খসড়া তৈরির জন্য দায়ী।
সাধারণত, খসড়া প্রচারকারীদের তাদের মরুভূমির শাস্তি হিসাবে তালিকাভুক্তির পরে কারাগারের সময় কাটাতে হবে। সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি চিহ্নিত করেছে যে অনেক খসড়া ইভেডাররা কারাগারের সময় মোকাবেলা করার এবং অপরাধমূলক রেকর্ড দেওয়ার আশঙ্কায় প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছে।
অতএব, যারা বৃহস্পতিবারের মধ্যে নিবন্ধন করেন এবং ডিউটির জন্য রিপোর্ট করেন তাদের কারাগারের সময় পরিবেশন করা এবং ফৌজদারি রেকর্ড প্রাপ্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।
যদি কোনও খসড়া ডজার চুক্তির অংশ হিসাবে তালিকাভুক্ত করে, তবে তাদের শাস্তির জন্য তাদের শাস্তি স্থগিত করা হবে এবং কেবল তখনই সক্রিয় করা হবে যদি সৈনিক তাদের সামরিক সেবার শর্তগুলি যেমন নির্জন শুল্কের সাথে মেনে না নেয়।
আইডিএফ হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে তারা এই কর্মসূচিকে সামরিক চাকরি থেকে বেরিয়ে আসার এবং কারাগারের সময় এড়ানোর জন্য এই প্রোগ্রামটিকে অপব্যবহারের অনুমতি দেবে না।
যারা ডিউটির জন্য রিপোর্ট করেছেন তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের জন্য অবিলম্বে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ইন্ডাকশন সেন্টারে পৌঁছাতে হবে। কোনও বিলম্ব হবে না, এবং তাদের সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক পরিষেবা সময় পরিবেশন করতে হবে, যা বেশিরভাগ পুরুষ সেনার জন্য 32 মাস এবং মহিলাদের জন্য 24 মাস, ইউনিট এবং তাদের বয়সের উপর নির্ভর করে কিছু ব্যতিক্রম সহ।
আইডিএফ কর্মকর্তারা বলেছেন যে তারা জানেন না যে পরিকল্পনার আওতায় কতজন ডিউটির জন্য প্রদর্শিত হবে।
এই পরিকল্পনাটি এসেছে যেহেতু সেনাবাহিনী বারবার বলেছে যে এটি চলমান যুদ্ধের সময় একটি জনশক্তি ঘাটতির মুখোমুখি হচ্ছে এবং বর্তমানে প্রায় 12,000 নতুন সৈন্য দরকার – তাদের মধ্যে, 000,০০০ লড়াইয়ের সেনা।
একই সময়ে, আইডিএফ বলেছে যে তারা সামরিক সেবার জন্য রিপোর্ট করেনি তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগকে আরও তীব্র করার পরিকল্পনা করেছে।
বর্তমানে, 18 থেকে 24 বছর বয়সের মধ্যে প্রায় 80,000 হ্যারেদী পুরুষ সামরিক সেবার জন্য যোগ্য এবং তালিকাভুক্ত হননি। তাদের বেশিরভাগই আনুষ্ঠানিকভাবে খসড়া প্রচারকারী হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি, কারণ সম্প্রতি সম্প্রতি আইডিএফ তাদের তালিকাভুক্তির আদেশ জারি করেছে।
গত সপ্তাহে আইনজীবিদের সাথে কথা বলছিলেন, ব্রিগেড। আইডিএফ পার্সোনাল ডিরেক্টরেট প্ল্যানিং অ্যান্ড পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান জেনারেল শাই তাইব বলেছেন, আইডিএফের ৪,৮০০ এর লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে ২০২৪ সালে কেবল ২,৯৪০ জন আল্ট্রা-অর্থোডক্স পুরুষকে সামরিক বাহিনীর কাছে খসড়া করা হয়েছিল।
নেসেট বিদেশ বিষয়ক ও প্রতিরক্ষা কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়ে তাইয়েব বলেছিলেন যে সংখ্যাটি আগের বার্ষিক গড় 1,800 হ্যারিদি সৈন্যদের তুলনায় “অনেক বেশি”, তবে এখনও আমাদের লক্ষ্যমাত্রা থেকে 4,800 এবং এমনকি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন থেকে দূরে। “
তায়েব কমিটিকে আরও বলেছিলেন যে গত বছর তালিকাভুক্ত অতি-অর্থোডক্স পুরুষদের বেশিরভাগই হ্যারিদি সৈন্যদের জন্য বিশেষ ট্র্যাকগুলিতে তালিকাভুক্ত হননি।
তাইবের মতে, প্রায় ১,৩০০ সৈন্য বিশেষত হারেদি পুরুষদের জন্য ইউনিটে যোগদান করেছিল, অন্য 1,600 “সাধারণ” পরিষেবা ট্র্যাকগুলিতে তালিকাভুক্ত হয়েছিল।
তিনি বলেন, প্রায় ৩,০০০ হেরেদী সৈন্যদের মধ্যে মাত্র এক হাজারেরও বেশি যুদ্ধের সেনা, আল্ট্রা-গোঁড়া ইউনিটের ৪০০ সহ-নতুন হাসমনিয়ান ব্রিগেড সহ-এবং 650 জন সাধারণ যুদ্ধ ইউনিট রয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
তায়েব আইন প্রণেতাদের আরও বলেছিলেন যে সমস্ত ৮০,০০০ হেরেদী পুরুষদের নিবন্ধনের জন্য যোগ্য বলে ডাকা হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। “দুর্ভাগ্যক্রমে, (হারেদি) জনসংখ্যার মধ্যে অসহযোগের হার খুব বেশি, এবং আমরা একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেছি যা (নিবন্ধক) প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত গতিতে পরিচালিত করতে দেয়,” তিনি বলেছিলেন।
সামরিক বাহিনীতে কর্মরত অতি-অর্থোডক্স সম্প্রদায় সম্পর্কে এই বিরোধ ইস্রায়েলের অন্যতম বিতর্কিত, কয়েক দশক ধরে সরকারী ও বিচারিক প্রচেষ্টা একটি প্রস্তাব অর্জনে ব্যর্থ হয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য।
হেরেদী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুবক -যুবতীদের খসড়া করার জন্য যে কোনও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কঠোরভাবে প্রতিহত করেছিল, যারা অতীতে পরিবেশন করা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। কম্বল ছাড়ের দাবি জানিয়ে সাম্প্রতিক হাইকোর্টের রায়গুলির আলোকে এই বিষয়টি একটি প্রধান হয়ে উঠেছে এবং দীর্ঘ চলমান যুদ্ধের ফলে জনশক্তি ঘাটতির কারণে জনসাধারণের চাপ বেড়েছে।
অনেক অতি-অর্থোডক্স ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে সামরিক সেবা তাদের জীবনযাত্রার সাথে বেমানান, এবং আশঙ্কা করে যে যারা তালিকাভুক্ত করেন তাদের ধর্মনিরপেক্ষ হবে।
ইস্রায়েলিরা যারা পরিবেশন করেন তারা বলেছেন যে কয়েক দশক ধরে গণপরিষদের অবিচ্ছিন্নভাবে তাদেরকে অন্যায়ভাবে বোঝা যায়, এটি একটি অনুভূতি যা অক্টোবর ,, ২০২৩ সালের পর থেকে হামাস আক্রমণ এবং পরবর্তী যুদ্ধের পর থেকে তীব্র হয়ে উঠেছে, যেখানে প্রায় ৯০০ সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছে এবং প্রায় ৩০০,০০০ নাগরিক রিজার্ভ ডিউটিতে ডেকেছেন।