আইডিএফ হিজবুল্লাহ অপারেটিভের উপর পূর্বের ধর্মঘটের পরে দক্ষিণ লেবাননে অস্ত্র ডিপোকে লক্ষ্য করে

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেলকে গুলি করে যাঁর এজেন্সি ট্রাম্পকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিরোধিতা করেছিল
মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এমন এক জেনারেলকে বরখাস্ত করেছেন যার এজেন্সিটির প্রাথমিক গোয়েন্দা মূল্যায়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরানি পারমাণবিক সাইটের ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রেগে গেছে, সিদ্ধান্তের সাথে পরিচিত দু’জন এবং হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
লেঃ জেনারেল জেফ্রি ক্রুস আর মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসাবে কাজ করবেন না, যারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন, কারণ তারা প্রকাশ্যে এটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুমোদিত ছিল না।
গুলি চালানো, প্রথম দ্বারা রিপোর্ট ওয়াশিংটন পোস্টসামরিক নেতৃত্ব এবং দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মধ্যে সর্বশেষতম উত্থান এবং এটি মিডিয়াতে ফাঁস হওয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের বিশদ বিবরণ দেওয়ার কয়েক মাস পরে আসে।
এই মূল্যায়নে দেখা গেছে যে ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর কাছ থেকে এই দাবির বিরোধিতা করে বোমা হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল কয়েক মাস ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ইস্রায়েল ১৩ ই জুন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, ক্ষেপণাস্ত্র উত্পাদন ও সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বোমা হামলা অভিযান শুরু করে বলেছিল যে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রকে ইহুদি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য তার অভিজাত পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে বাধা দেওয়ার জন্য এই অভিযানটি প্রয়োজনীয় ছিল। পরবর্তী 12 দিনের যুদ্ধের সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিনটি মূল ইরানী পারমাণবিক সাইটকে আঘাত করেছিল।
মার্কিন ধর্মঘটের পরে একটি সংবাদ সম্মেলনে হেগসেথ মিডিয়া রিপোর্টকে নিন্দা জানিয়েছিল যে ট্রাম্পের মতো ধর্মঘটগুলি ততটা সফল ছিল না এবং প্রতিরক্ষা সচিবকে সামরিক বিরোধী পক্ষপাত হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলে প্রেসকে লম্পট করেছিলেন। তবে হেগসেথ ইরান পারমাণবিক উত্পাদন সুবিধা ধ্বংসের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়নি।
এই সপ্তাহের শুরুতে, পেন্টাগন ঘোষণা করেছিল যে মার্কিন বিমান বাহিনীর শীর্ষ ইউনিফর্ম অফিসার জেনারেল ডেভিড অলভিন দু’বছর আগে অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এবং জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের কার্যালয় – যা ডিআইএ সহ ১৮ টি গোয়েন্দা সংস্থার কাজের সমন্বয় করার জন্য দায়বদ্ধ – ঘোষণা করেছে যে এটি তার কর্মী এবং বাজেটকে স্ল্যাশ করবে।
টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।