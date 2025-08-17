You are Here
আইনজীবীদের আদেশ আগুনের শিকারদের বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করবে ন্যায়বিচার

বার অ্যাসোসিয়েশন গ্রামীণ আগুনের শিকারদের আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বৃত্তি তৈরি করছে যা দেশের অংশকে জর্জরিত করে, ব্যক্তি বা সংস্থাগুলির সাথে ডিল করে।

“এই ট্র্যাজেডির মানবিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মাত্রা দেওয়া, বার অ্যাসোসিয়েশন বিবেচনা করে যে আইনী সমর্থন অসাধারণ দুর্বলতার এই সময়ে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ,” প্রতিষ্ঠানটি এক বিবৃতিতে বলেছে। বেস্টোনারি জোও ম্যাসানো যোগ করেছেন যে সমাজের সেবায় আইনজীবী হওয়ায় তিনি এই মহাকর্ষের কোনও পরিস্থিতিতে অবহেলিত হতে পারবেন না: “উদাসীন হতে পারে না।”

এই অর্থে, বার অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউনিসিপালিটিস এর সভাপতি প্রধানমন্ত্রী লুয়েস মন্টিনিগ্রো অফিসে এর অভিপ্রায় জানিয়েছে। সামাজিক গণতান্ত্রিক সংসদীয় বেঞ্চের নেতাও অবহিত করা হয়েছিল।

জোও ম্যাসানো ব্যাখ্যা করেছেন, এই ধারণাটি হ’ল মারিয়া ল্যাসিয়া অমরালের নেতৃত্বে মন্ত্রকের চূড়ান্ত সমন্বয়ের অধীনে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের ব্যক্তিগতকৃত সমর্থন করার জন্য পৌরসভা নেটওয়ার্ক এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সুবিধা গ্রহণ করা।

একই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্বেচ্ছাসেবী আইনজীবীরা “বীমা সম্পর্কিত সমস্যা এবং ক্ষতিপূরণ থেকে উপলব্ধ জনসাধারণের সহায়তায় অ্যাক্সেসের জন্য জটিল প্রশাসনিক পদ্ধতির নেভিগেশনে সহায়তার জন্য ব্যাপক আইনী সহায়তা প্রদান করবেন”, একই বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

বার অ্যাসোসিয়েশন সরকারী সত্তাদের জমিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে: “ন্যাশনাল মিউনিসিপালিটিস অ্যাসোসিয়েশন এবং সরকার থেকে সবুজ আলো থাকায় আমরা যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাব,” জোও ম্যাসানো অব্যাহত রেখেছেন, যারা আশঙ্কা করেন না যে এই উদ্যোগে এই উদ্যোগটি যুক্ত করবেন না। তারা করেছিল এবং উল্লেখযোগ্যভাবে, যখন ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের শরণার্থীরা পর্তুগালে পৌঁছেছিল। এছাড়াও সেই সময়ে অভিন্ন সংহতির একটি ক্রিয়া চালু করা হয়েছিল।

আগুনে ক্ষতির ক্ষতিগুলি “বৈষয়িক ক্ষতি এবং গ্যারান্টিগুলিতে অ্যাক্সেসের সীমাবদ্ধতাও বুঝতে পারে”, এ কারণেই আইনজীবীদের আদেশের জন্য এই সংস্থানগুলি সবচেয়ে অভাবী সম্প্রদায়ের সেবায় রাখার জন্য এটি জরুরি।

রাষ্ট্রপতি নিশ্চিত নন যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ইনসেনডিয়ারের জন্য জরিমানার বৃদ্ধি হ’ল আতশবাজি রোধের সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়, এবং উদাহরণ হিসাবে ইংল্যান্ড কীভাবে সকার গুন্ডাদের সাথে একটি অভিন্ন সমাধানের পরামর্শ দিচ্ছে: “তাদের এই প্রবণতা রয়েছে এবং উদাহরণস্বরূপ, স্থগিত শাস্তি পরিবেশন করার জন্য।” যারা মানসিক অসুস্থতায় কাজ করে তাদের থেরাপিউটিক সঙ্গী ভুলে না গিয়ে। অন্যদিকে, জোও ম্যাসানো যুক্তি দেখিয়েছেন, সেট ফায়ার সম্পর্কিত আইনী কার্যক্রমে জরুরি চরিত্র থাকা উচিত, যা আদালতে দ্রুত কার্যক্রমের অনুমতি দেয়, যাতে দায়মুক্তির অনুভূতি ইনস্টল না হয়।

পরিশেষে, আইনজীবীদের সর্বাধিক প্রতিনিধি যে অনুকরণ প্রভাবের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যা শেষের দিকে, টেলিভিশনগুলির মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ আগুনের চিত্রগুলিতে সংক্রমণ সময় থাকতে পারে, যারা তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাদের কারও প্রতি মুগ্ধতা সৃষ্টি করে এবং যারা এই অপরাধ করেছে তাদের প্রতি গর্ব, যখন শিখার উত্সটি উদ্দেশ্যমূলক হয়। “আমি জানি না যে চিত্রগুলির এই বিস্তৃত বিস্তার হ্রাস করা উচিত নয়,” জোও ম্যাসানো বলেছেন।

