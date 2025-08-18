আইনজীবী আত্মবিশ্বাসী বিদেশী বিরোধী কিউবার কানাডিয়ান কূটনীতিকদের আক্রমণ করেছিলেন

নিবন্ধ সামগ্রী
অটোয়া – কানাডিয়ান কূটনীতিকদের এবং তাদের পরিবারের একজন আইনজীবী বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তারা কিউবাতে যে রহস্যময় অসুস্থতা ভোগ করেছেন তা বিদেশী প্রতিপক্ষের কারণে হয়েছিল, যদিও এই তত্ত্বটি বরখাস্ত করে একটি ফেডারেল সরকারের প্রতিবেদন সত্ত্বেও।
বিদেশী সেবার কর্মকর্তারা এবং তাদের নির্ভরশীলরা মাথাব্যথা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মেজাজ পরিবর্তন, দৃষ্টি সমস্যা, বমি বমি ভাব এবং নাকফুলের মতো লক্ষণগুলি রিপোর্ট করতে শুরু করার আট বছর পরে, ফেডারেল আদালতে এখনও স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে অটোয়ার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা এখনও গ্রাইন্ডিং রয়েছে।
১ condary জন বাদী, যারা কয়েক মিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি খুঁজছেন, অভিযোগ করেছেন যে কানাডিয়ান সরকার তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকিয়ে রেখেছিল এবং ঝুঁকির গুরুতরতা হ্রাস করেছে। সরকার অবহেলা ও অন্যায়কে অস্বীকার করেছে।
কিউবাতে কাজ করা বেশ কয়েকজন মার্কিন কর্মী একই ধরণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি জানিয়েছেন, যা সাধারণত হাভানা সিনড্রোম নামে পরিচিত। কারণ সম্পর্কে তত্ত্বগুলির মধ্যে কীটনাশক স্প্রে করা, চিপ্পিং ক্রিকেটগুলির প্রভাব, শ্রুতিমধুর ডিভাইসগুলির ত্রুটি এবং শত্রু রাষ্ট্রের দ্বারা লক্ষ্যযুক্ত শক্তি বা সোনিক আক্রমণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কানাডিয়ান সরকার বলেছে যে এটি কোনও বিদেশী বিরোধী দ্বারা বাজে খেলার কোনও প্রমাণ খুঁজে পায়নি।
২০২৪ সালের আগস্টে সম্পন্ন একটি গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বিভাগটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অব্যক্ত স্বাস্থ্য ঘটনাগুলি “কোনও বিদেশী অভিনেতার দূষিত কাজের ফলাফল ছিল না।”
একটি আন্তঃ বিভাগীয় টাস্ক ফোর্স এবং বাহ্যিক বিশেষজ্ঞদের কাজ আঁকতে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাক-বিদ্যমান চিকিত্সা শর্ত, পরিবেশগত কারণ এবং প্রচলিত অসুস্থতা “অভিজ্ঞতার অনেক লক্ষণগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।”
প্রতিবেদনে আরও যোগ করা হয়েছে যে অনুসন্ধানগুলি “কর্মীদের সদস্য এবং তাদের নির্ভরশীলদের দ্বারা প্রতিবেদন করা লক্ষণগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে না।”
বাদীদের পক্ষে আইনজীবী পল মিলার কানাডিয়ান প্রেসকে বলেছেন যে তিনি “অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী” একজন বিদেশী অভিনেতা কানাডিয়ানদের স্বাস্থ্য অসুবিধার জন্য দোষী।
তিনি বলেন, “আমি যে লোকদের সাথে কথা বলেছি এবং তাদের সাথে দেখা করেছি তাদের সত্যই আমি বিশ্বাস করি।”
“(গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা) প্রতিবেদনে আমার একেবারেই বিশ্বাস নেই কারণ তারা তাদের পক্ষে কাজ করে এমন আখ্যানটি রাখার চেষ্টা করছে।”
2019 সালে দায়ের করা বাদী আদালতের পদক্ষেপটি অমীমাংসিত রয়ে গেছে।
তিন বছর আগে, দলগুলি এই মামলায় পরিবারের নয় জন সদস্যের দাবির মধ্যস্থতার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্মত হয়েছিল।
মিলার বলেছিলেন যে 2023 সালের গোড়ার দিকে দু’দিনের আলোচনা “সবে কোথাও যায় নি।”
তিনি বলেছিলেন যে তিনি মামলায় নতুন তথ্য দায়ের করার চেষ্টা করেছেন তবে কানাডা প্রমাণ আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত হিসাবে সংবেদনশীল বা সম্ভাব্য ক্ষতিকারক তথ্য প্রকাশের বিষয়ে উদ্বেগের সমাধানের জন্য এই উপাদানটিকে গোপনীয় হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রতিবেদনে সুরক্ষা, চিকিত্সা এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন সহ অসুস্থতার অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফেডারেল এজেন্সিগুলি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
আরসিএমপির নেতৃত্বে একটি বহু-এজেন্সি ইন্টিগ্রেটেড জাতীয় সুরক্ষা প্রয়োগকারী দল জুন 2017 সালে তদন্ত শুরু করেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স এবং আরসিএমপি কর্মকর্তারা দূষিত হামলার সম্ভাবনা দেখার জন্য তদন্তের অংশ হিসাবে কিউবার নিয়মিত ভ্রমণ শুরু করেছিলেন, রিপোর্টে বলা হয়েছে। কানাডিয়ান কর্মকর্তারাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিদেশী অংশীদারদের সাথে তথ্য ভাগ করেছেন।
2019 সালে, অ্যাকোস্টিক এবং রেডিয়েশন সার্জগুলির প্রমাণ সনাক্ত এবং ক্যাপচারের জন্য এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা যন্ত্রগুলি – যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ব্যারোমেট্রিক চাপ এবং ওজোন স্তরগুলি – হাভানার কানাডিয়ান কর্মীদের জীবন্ত কোয়ার্টারে ইনস্টল করা হয়েছিল।
গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স রিপোর্টে বলা হয়েছে, “যন্ত্রগুলি থেকে সংগৃহীত ডেটা লক্ষণগুলির কোনও কারণ চিহ্নিত করার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং সম্ভাব্য তথ্য সরবরাহ করে না।” “যেমন, 2022 সালে, যন্ত্রগুলি সরানো হয়েছিল।”
ইন্টিগ্রেটেড জাতীয় সুরক্ষা দলটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে “কোনও বিদেশী অভিনেতাকে এই স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি দায়ী করার কোনও অপরাধ এবং কোনও প্রমাণ ছিল না,” প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে।
“তাদের সিদ্ধান্তে, আরসিএমপি এবং অন্যান্য ঘরোয়া অংশীদার এজেন্সিগুলি মূল্যায়ন করে যে কোনও অপরাধীতা নেই, (অব্যক্ত স্বাস্থ্য ঘটনা) এর জন্য কোনও পরিচিত বৈশিষ্ট্য নেই এবং লক্ষণ, বয়স, লিঙ্গ, অবস্থান বা অন্যান্য পরিবর্তনশীল সম্পর্কিত কোনও নিদর্শন নেই।”
মার্কিন গোয়েন্দা সম্প্রদায় একটি বিদেশী প্রতিপক্ষের জড়িত থাকার সম্ভাব্য প্রমাণ, এমন সরঞ্জামগুলির সম্ভাব্যতা যা রিপোর্ট করা লক্ষণগুলির কারণ হতে পারে এবং চিকিত্সা বিশ্লেষণ উত্তরগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে কিনা তা দেখেছিল।
মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা কাউন্সিলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ১ মার্চ, ২০২৩ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই তদন্তের এই লাইনগুলি বেশিরভাগ গোয়েন্দা সম্প্রদায় সংস্থাগুলি উপসংহারে নিয়ে যায় – বিভিন্ন স্তরের আত্মবিশ্বাসের সাথে – যে আমেরিকান কর্মীদের দ্বারা প্রতিবেদন করা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির জন্য এটি “খুব অসম্ভব” ছিল।
গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স, কানাডিয়ান সুরক্ষা গোয়েন্দা পরিষেবা এবং আরসিএমপি পরবর্তীকালে মার্কিন কাউন্সিলের অনুসন্ধানগুলি নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করে।
আরসিএমপি ইঙ্গিত দিয়েছে যে “যেহেতু কোনও অপরাধই উন্মোচিত হয়নি, তাই এর ফৌজদারি তদন্ত শেষ হবে,” এবং সিএসআইএস পরামর্শ দিয়েছিল যে এটি একই কারণে তদন্তগুলিও গুটিয়ে রাখবে, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
সামগ্রিকভাবে, কানাডার প্রচেষ্টা “কানাডা সরকার কর্মীদের দ্বারা অভিজ্ঞ লক্ষণগুলির একটি স্পষ্ট সাধারণ কারণ উন্মোচিত করতে পারেনি,” প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে। “কানাডার অনুসন্ধানগুলি তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য অধ্যয়ন এবং জাতীয় গোয়েন্দা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত সুরক্ষা প্রতিবেদনের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের সাথে একত্রিত হয়েছে।”
মিলার অন্যান্য গবেষণা এবং সাক্ষ্যকে নির্দেশ করে যা এই অনুসন্ধানগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে।
আইনজীবী মার্ক জায়েদ, বেশ কয়েকজন মার্কিন কর্মীদের লক্ষণ সহ প্রতিনিধিত্ব করে, ২০২৪ সালের মে মাসে একটি কংগ্রেসনাল শুনানিতে বলেছিলেন, সেখানে গোয়েন্দা, বৈজ্ঞানিক ও চিকিত্সার প্রমাণ ছিল অসাধারণ স্বাস্থ্য ঘটনার রিপোর্টকে সমর্থন করে এবং কিছু বিদেশী প্রতিপক্ষের কারণে হয়েছিল।
জায়েদ, যিনি গোপন বিবরণে অ্যাক্সেসের অনুমোদন দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে “শ্রেণিবদ্ধ অঙ্গনে বিদ্যমান প্রমাণগুলি জনসাধারণের সিদ্ধান্তের সাথে সরাসরি বিরোধিতা করে” মার্কিন ফেডারেল এজেন্সিগুলির দ্বারা স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলির কারণ সম্পর্কে সরবরাহ করা হয়েছিল।
গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স বলছে যে এটি তার 2024 এর প্রতিবেদনের অনুসন্ধানে দাঁড়িয়েছে।
বিভাগের মুখপাত্র জন বাবকক বলেছেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রক কানাডার কূটনীতিক এবং তাদের নির্ভরশীলদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।
“গোপনীয়তা এবং সুরক্ষার কারণে, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা চলমান তদন্ত, পৃথক মামলা বা নির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মন্তব্য করতে পারে না,” তিনি প্রশ্নগুলিতে ইমেল করা প্রতিক্রিয়াতে বলেছিলেন।
“আদালতের আগে যেমন রয়েছে তেমন আমরা এই বিষয়ে আরও মন্তব্য করতে পারি না।”
অভ্যন্তরীণ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স নোটস – বিভাগের প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গত বছর প্রস্তুত – বলুন যে অব্যক্ত স্বাস্থ্য ঘটনাগুলি “বিদেশে অপ্রত্যাশিত সঙ্কটের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কূটনীতিক এবং তাদের পরিবারকে প্রতিক্রিয়াশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরেছে।”
অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত নোটগুলি বলেছে যে বিভাগটি কর্মীদের জন্য বিভাগের বিদেশী স্বাস্থ্য কর্মসূচির একটি “পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা” শুরু করেছিল এবং বিশ্বজুড়ে মিশনে তাদের নির্ভরশীলদের জন্য তাদের নির্ভরশীলদের জন্য একটি “পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা” শুরু করেছিল।
