আইনজীবী বলেছেন, এমএসজি প্রত্যাবর্তনের পরে ডিডি পরিকল্পনা

ডিডি মঞ্চটি দিয়ে করা হয়নি এবং তিনি ইতিমধ্যে তার কারাগারের মুক্তির পরে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে একটি বিশাল প্রত্যাবর্তনের পারফরম্যান্সের পরিকল্পনা করছেন … কমপক্ষে তার আইনজীবীর মতে।
ডিডির লিড অ্যাটর্নি, মার্ক অগ্নিফিলোসাথে বসেছিলাম জেরিক ডানকান উচ্চ প্রচারিত বিচারের পর থেকে তার প্রথম সাক্ষাত্কারের জন্য-আগামীকাল “সিবিএস মর্নিংস” এ প্রচারিত-যেখানে তিনি ডিডির প্রকাশ-পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে উন্মুক্ত করেছিলেন।
অ্যাগনিফিলো বলেছিলেন যে ডিডি তার পরিবারের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার এবং তার মায়ের যত্ন নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন … তবে তারপরে হাই-প্রোফাইল ডিফেন্স অ্যাটর্নি ডিডির মুক্তির পরবর্তী ক্যারিয়ারের একটি লক্ষ্যকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।
“তিনি ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ফিরে আসবেন,” অগ্নিফিলো ক্লিপটিতে বলেছেন। “এবং আমি বলেছিলাম আমি সেখানে থাকব।”
দেখে মনে হচ্ছে ডিডি যখন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন দীর্ঘকাল ধরে শুয়ে থাকার পরিকল্পনা করছে না … যখনই তা হতে পারে।
পাফ ঠিক ছিল আবার জামিন অস্বীকার করেছেন সোমবার এবং তার সাজা 3 অক্টোবর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
এমএসজি কেবল অপেক্ষা করতে হবে।