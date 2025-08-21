You are Here
আইনসভার প্রতিনিধিরা “সাইবেরিয়া – সাহসের অঞ্চল” ফোরামে অংশ নিয়েছিলেন
News

আইনসভার প্রতিনিধিরা “সাইবেরিয়া – সাহসের অঞ্চল” ফোরামে অংশ নিয়েছিলেন

ফেডারেল এবং আঞ্চলিক স্তরের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞের মতামত ভাগ করেছেন।

সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্রীড়া ও যুব নীতিমালার জন্য নোভোসিবিরস্ক অঞ্চলের আইনসভা কমিটির উপ -চেয়ারম্যান এভেনি পডগর্নি উল্লেখ করেছেন যে এই জাতীয় ইভেন্টগুলি আরও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য দেশপ্রেমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কোন দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং কী করবেন তা নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি দেয়। দেশপ্রেমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিল সম্পর্কিত আঞ্চলিক সংসদ কমিটির কাজের জন্য এটিও গুরুত্বপূর্ণ, ডেপুটি বলেছেন।

– সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল জনসাধারণের, অধস্তন প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রীদের মিথস্ক্রিয়া। নোভোসিবিরস্ক অঞ্চলে, 600০০ টিরও বেশি দেশপ্রেমিক ক্লাব রয়েছে, তারা বিকাশ করছে, আরও ভাল হয়ে উঠছে, যুব নীতিমালার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান। তবে সময় কিছু মৌলিক বিষয়গুলি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ দেয়। একটি বিশেষ সামরিক অপারেশন রয়েছে: বিশ্বের পরিস্থিতি যত বেশি জটিল, রাশিয়ান সমাজকে সমাবেশ করা, বিভিন্ন বয়সের এবং পেশার প্রতিনিধিদের একত্রিত করা আরও প্রাসঙ্গিক, “এভেনি পডগর্নি একটি গোল টেবিলে বক্তব্য রেখেছিলেন।

রাজ্য নীতি, আইন ও স্থানীয় স্ব -সরকার ইগর পেরেবায়েভ সম্পর্কিত আইনসভা কমিটির চেয়ারম্যানের মতে, নোভোসিবিরস্ক অঞ্চলে দেশপ্রেমিক শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে।

– আজকের বৃহত -স্কেল ফোরাম, যা হাজার হাজার মানুষকে একত্রিত করেছে, উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে: কাজটি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়, বিভিন্ন ইভেন্টের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থায়ন বরাদ্দ করা হয়। আমি আনন্দিত যে আমরা প্রচুর পরিমাণে তপস্যা দেখি যারা সত্যই তাদের জন্মভূমি পছন্দ করে। সময় এখন খুব কঠিন। অনেকে একটি বিশেষ সামরিক অভিযানের সমস্যাগুলি সমাধান করতে এবং এসভি -র অংশগ্রহণকারীদের তাদের পরিবারের সদস্যদের সমর্থন করার জন্য সমাবেশ করেছেন, ”সংসদ সদস্য শেয়ার করেছেন।

রেফারেন্স

“সাইবেরিয়া – টেরিটরি অফ কেরেজ” ফোরামটি 2023 সাল থেকে নভোসিবিরস্ক অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বছর, 21-22 আগস্ট, রাউন্ড টেবিল এবং আলোচনার প্ল্যাটফর্মগুলি, মাস্টার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ২২ শে আগস্ট, নোভোসিবিরস্কের মিখাইলভস্কায়া বাঁধটি সেরা সামরিক-দেশীয় সমিতিগুলির সাথে পরিচিত হতে পারে, সামরিক-ক্রীড়া গেম “ফ্রেন্ডশিপ কাপ” ও সেখানে অনুষ্ঠিত হবে। ফোরামের অন্যতম মূল ঘটনা হ’ল “historical তিহাসিক স্মৃতি ভবিষ্যতের ভিত্তি” বিষয়টির একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।