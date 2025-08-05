۰۸: ۳۵ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব– তালেবান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ বিভাগের চারটি স্মৃতিস্তম্ভের চার টুকরো স্মৃতিসৌধ স্থানান্তরিত করে লোগার প্রদেশের আইনাক্সের প্রাচীন সাইটগুলি থেকে আবিষ্কার করা হয়েছিল বিভাগের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে।
এর মধ্যে কাদামাটি, পাথর, ধাতু, গ্লাস, হাড় এবং কাঠের পাত্রে রয়েছে, যার মধ্যে কুশানি এবং সাসানিড পিরিয়ডের মুদ্রা, শিলালিপি, জারস, কাপ, বিভিন্ন লাইট, তামা ব্রেসলেট, আলংকারিক জপমালা এবং স্পাইন্ডারগুলির মতো কাজের সরঞ্জাম রয়েছে।
তালেবানের প্রত্নতত্ত্বের প্রধান সায়েদ জাবিহুল্লাহ সাদাত প্রক্রিয়াটির পরে আফগানিস্তানের জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত করার জন্য এই কাজগুলি সাফ করা, পুনরুদ্ধার, সুরক্ষা এবং নিবন্ধকরণের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন।
এই historical তিহাসিক বস্তুগুলি, যার মধ্যে কয়েকটি 5 বছরেরও বেশি পুরানো, এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার প্রমাণ এবং অতীতের জীবন এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা সরবরাহ করে।
4 বছর থেকে, আর্চিজ কপার জমি থেকে 5 টিরও বেশি মূল্যবান কাজ আবিষ্কার করা হয়েছে; কাঠের এবং কাদা বুদ্ধের পরিসংখ্যান, কয়েন, প্রাচীরের চিত্রগুলি এবং 2 টিরও বেশি স্তূপ (ধর্মীয় ভবন) সহ। এই কাজগুলির 5 টিরও বেশি টুকরো কাবুলের আফগানিস্তানের জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অন্যান্য হাজার হাজার টুকরো সাইটের নিকটবর্তী অস্থায়ী গুদামগুলিতে রাখা হয়েছে এবং এখনও বিশ্লেষণ করা হয়নি। এই কাজগুলি প্রদর্শনের জন্য কোনও স্থানীয় যাদুঘর বা ভার্চুয়াল যাদুঘর তৈরির জন্য প্রোগ্রাম রয়েছে।
প্রাচীন স্থাপত্য শহরটি বৌদ্ধ মন্দির, প্রতিমা এবং মূল্যবান স্মৃতিসৌধ সহ 5 বছর ধরে মূল্যবান ছিল। গবেষণা দেখায় যে এই জায়গা থেকে 5 টিরও বেশি টুকরো পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং আফগান জাতীয় যাদুঘরে 5 টিরও বেশি টুকরো স্থানান্তরিত হয়েছে। যাইহোক, 6 বছরের তামা নিষ্কাশন প্রকল্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই কাজগুলির ক্ষতি সম্পর্কে উদ্বেগ রয়েছে। বর্তমান প্রোগ্রামটিতে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন জড়িত যা জায়গাটি বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে, তবে এটি কাজগুলি পুরোপুরি সুরক্ষা দেয় কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়।