আইনী অধিকার বা সরকারী ক্যাপ্রিস: অ্যাটর্নি জেনারেলকে আইনী আইনী বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত ছিল?

ইস্রায়েলের ইতিহাসে কেবল দ্বিতীয়বারের মতো এবং চার দশকে প্রথমবারের মতো ইস্রায়েল সরকার মঙ্গলবার তার অ্যাটর্নি জেনারেলকে একটি ভূমিকম্পের আইনী ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে বরখাস্ত করেছে যা সম্ভবত অফিসে জোটের মেয়াদে নাটকীয় প্রভাব ফেলবে।
বহু বছর ধরে লড়াইয়ের পরে, মন্ত্রিসভা অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারাভ-মিয়াকে অফিস থেকে বরখাস্ত করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ভোট দিয়েছিল যে তিনি এই কারণেই যে তিনি সিরিয়ালি সরকারী নীতি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রাজনৈতিক, পেশাদার নয়, কারণগুলির জন্য আইনকে অবরুদ্ধ করেছিলেন।
উচ্চ আদালত বিচারের দ্রুত বরখাস্তকে হিমশীতল করে ফেলেছিল, তবে, আবেদনগুলির ভিত্তিতে যে যুক্তি দিয়েছিল যে সরকার তাকে বরখাস্ত করার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি মূলত ত্রুটিযুক্ত ছিল।
বাহরভ-মিয়ারা বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন এই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্নগুলি যা এখন হাইকোর্টের মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।
এই বছরের মার্চ মাসে, সরকার ২০০০ সালে পাস হওয়া বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের সমাধানের শর্তাবলী বজায় রেখে ২০২২ সালে তাকে নিয়োগের জন্য ব্যবহৃত পেশাদারদের কমিটির সরকারী সুপারিশ চেয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলকে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে।
সেই আসল প্রক্রিয়াটি শুরু করার পরে এবং এটি সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে – যেহেতু এটি প্যানেলে বসতে ইচ্ছুক প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী বা অ্যাটর্নি জেনারেলকে প্রয়োজনীয় খুঁজে পেল না এবং সরকারের সমর্থক ছিলেন, তখন মন্ত্রিপরিষদটি জুনে একটি নতুন রেজুলেশন পাস করে এটি মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি গঠনের অনুমতি দেয়।
প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের নেতৃত্বে একটি কমিটির পরিবর্তে এবং অন্যান্য আইনী পেশাদার আধিকারিকদের সমন্বয়ে নতুন প্যানেলটি পুরোপুরি সরকার থেকে রাজনীতিবিদদের দ্বারা কর্মচারী হবে। (রেজোলিউশনটি অবশ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রক্রিয়া পরিবর্তন করেনি))
বাহরভ-মিয়ারা বরখাস্ত করার অভিযোগে নেতৃত্বদানকারী বিচারমন্ত্রী ইরিভ লেভিন যুক্তি দিয়েছিলেন যে সরকার এই পরিবর্তন করার অধিকারের মধ্যে ছিল, যেহেতু সরকারের ইচ্ছাকে কেবল “প্রক্রিয়াজাত” প্রযুক্তিগততার দ্বারা ব্যর্থ করা যায়নি যে এটি মূলত ম্যান্ডেটেড কমিটিতে কর্মী করতে পারে না।
তবে হাইকোর্টে আবেদনকারীদের সহ সমালোচকরা সরকারকে নতুন বরখাস্ত পদ্ধতি প্রণয়ন করে, প্রশাসনিক আইনের মূল দিকগুলি লঙ্ঘন করার জন্য এবং তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সুরক্ষিত করার জন্য “কৌতূহলী” অভিনয় করার অভিযোগ করেছেন,
কে সঠিক, এবং আদালত কীভাবে শাসন করতে পারে?
উচ্চ আদালতের উদ্বেগ
পিটিশনগুলির সাথে সম্পর্কিত প্রাথমিক আদালতের পদ্ধতির সভাপতিত্বকারী বিচারক নোয়াম সোহলবার্গ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আদালত বরখাস্ত প্রক্রিয়াটিতে সরকারের পরিবর্তনকে অনুকূলভাবে দেখেন না।
গত সপ্তাহে, সোহলবার্গ সরকারকে মূল বরখাস্ত প্রক্রিয়াতে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছিল, সম্ভবত এটি ইঙ্গিত করে যে প্যানেলের মেক-আপে একটি ছোট পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হতে পারে।
এবং যখন প্রাথমিকভাবে রায় দেওয়া হয়েছিল যে বরখাস্তটি তাত্ক্ষণিক প্রভাব ফেলবে না, তখন বিচারক বলেছিলেন যে তিনি “আবেদনকারীদের দ্বারা তুলে ধরা অসুবিধা” এবং “আবেদনের আপাত সম্ভাবনা” সফল হওয়ার আলোকে তিনি তা করছেন।
সোহলবার্গ একজন কট্টর রক্ষণশীল এবং বিচারিক সংযমের উকিল, সুতরাং বরখাস্ত প্রক্রিয়াতে সরকারের পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে তাঁর আপাত সংরক্ষণগুলি সরকারের অবস্থানের পক্ষে ভালভাবে অগ্রসর হয় না।
সরকারের অধিকারের মধ্যে
গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেমোক্রেসি কনজারভেটিভ মুভমেন্টের আইনী উপদেষ্টা অ্যাটর্নি জেইভ লেভ স্বীকার করেছেন যে আদালত সম্ভবত বাহরভ-মিয়ারাকে এক বা অন্য রূপে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তকে সরাসরি বা সরকারকে বিকল্প সমাধান খুঁজতে বলার মাধ্যমে অবরুদ্ধ করতে পারে।
তবে তবুও তিনি পোস্ট করেছেন যে সরকার বরখাস্ত প্রক্রিয়া পরিবর্তনের অধিকারের মধ্যে ছিল, যেহেতু অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ ও বরখাস্ত করার পদ্ধতি আইন অনুসারে নয় বরং ২০০০ সাল থেকে সরকারী রেজুলেশনে নির্ধারিত হয়েছে।
সরকারী রেজোলিউশনগুলি একটি নির্দিষ্ট নীতি বা সরকারী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের একটি ফর্ম। তবে সরকার যেমন এই জাতীয় রেজোলিউশনগুলি পাস করার ক্ষমতা রাখে, তেমনি এটি নতুনদের সাথে পূর্ববর্তী রেজোলিউশনগুলি প্রত্যাহার, সংশোধন ও বাতিল করার ক্ষমতাও রাখে।
লেভ যুক্তি দিয়েছিলেন, “যদি বরখাস্ত প্রক্রিয়াটি কোনও সরকারী রেজোলিউশন দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবে এটি পরিবর্তন করার জন্য আপনার সরকারী রেজোলিউশনের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে না,” লেভ যুক্তি দিয়েছিলেন।
তিনি স্বীকার করেছেন যে সরকার যেভাবে ট্র্যাকগুলি স্যুইচ করে বাহরভ-মিয়ারা বরখাস্ত করার চেষ্টা করেছিল, সেভাবে “বোকামির সাথে অভিনয় করেছে”, তবে বলেছিল যে এটিও নতুন প্রক্রিয়াটিকে অকার্যকর করা উচিত নয়, কারণ সরকারের একজন অ্যাটর্নি জেনারেল এটি কাজ করতে পারে বলে উল্লেখ করে এবং তাদেরকে ভাড়া ও আগুন দেওয়ার আইনের অধীনে তার অধিকার হিসাবে উল্লেখ করে।
“যেহেতু সরকার বোকামির সাথে কাজ করেছিল এবং বরখাস্ত প্রক্রিয়াটি নিয়ে জিগজ্যাগ করেছিল, তার অর্থ কি অ্যাটর্নি জেনারেলকে অবশ্যই চিরকালের জন্য তার অবস্থানে চালিয়ে যেতে হবে, কী হতে পারে, যখন প্রত্যেকে সম্মত হয় যে সরকার তার কারণে সঠিকভাবে কাজ করছে না?” লেভ দাবি করেছেন।
সরকারী ক্যাপ্রিস
রেইচম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক আইনের অধ্যাপক ইয়ানিভ রোজনাই সহজেই স্বীকার করেছেন যে অ্যাটর্নি জেনারেলের জন্য নিয়োগ ও গুলি চালানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সরকার রয়েছে।
তবে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মূল বরখাস্ত প্রক্রিয়াটির মাঝামাঝি সময়ে সরকার যে পদ্ধতিতে পরিবর্তন করেছে, প্রশাসনিক আইনের মূল নীতিগুলি লঙ্ঘন করেছে, বিশেষত এই ধারণাটি যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলি সম্ভাব্য হতে পারে না।
“আইনের শাসনের পুরো ধারণাটি হ’ল সরকার অজ্ঞতার পর্দার পিছনে এবং পূর্বনির্ধারিত নিয়মের অধীনে কাজ করে। অ্যাটর্নি জেনারেলের গুলি চালানোর সাথে আমাদের যা আছে তা আইনের নিয়ম নয়, এটি সরকারী ক্যাপ্রিস, কীভাবে বাহরভ-মিয়ারা থেকে সুনির্দিষ্টভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তার নিয়মগুলি পরিবর্তন করে,” রোজনাইকে জোর দিয়েছিলেন।
“অবশ্যই আপনি নিয়মগুলি পরিবর্তন করতে পারেন, তবে একবার আপনি নিজেকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবদ্ধ করে এবং এটিতে কাজ শুরু করার পরে, আপনি ফিরে যেতে পারবেন না এবং এটিকে পূর্বাবস্থায় ফেলতে পারবেন না,” তিনি আরও বলেছিলেন।
“সরকার জানত যে মূল কমিটি বাহারাভ-মিয়ারা বরখাস্ত করতে রাজি হবে না, তাই তারা এটিকে বাইপাস করার চেষ্টা করেছিল।”
প্রশাসনিক আইনের এই নীতিগুলি ইস্রায়েলি আইনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোড করা হয়নি বরং আইন ও আদালতের রায়গুলিতে রাজ্যের শুরুতে ফিরে এসেছিল, রোজনাই উল্লেখ করেছিলেন।
সম্ভবত সরকারকে মূল বরখাস্ত প্রক্রিয়াতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার সময় সোহলবার্গের এই দীর্ঘকালীন নীতিগুলি মনে ছিল।
সংযমের শেকল থেকে নিজেকে মুক্ত করছেন?
তবে রোজনাই আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে অ্যাটর্নি জেনারেলকে অপসারণের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা ইস্রায়েলের সাংবিধানিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রদত্ত সরকারী ক্ষমতার উপর স্বল্প সংখ্যক সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তার অভিযানের আরও বিস্তৃত অংশ ছিল।
অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন সরকারের জন্য আইনের আনুষ্ঠানিক দোভাষী এবং তাদের সিদ্ধান্তগুলি বাধ্যতামূলক। প্রতিষ্ঠানটি কেবল দু’জনের মধ্যে একটিও যা সরকারের ক্ষমতাকে সংযত করতে পারে, অন্যটি হাই কোর্ট।
২০০০ সাল থেকে মন্ত্রিপরিষদের রেজোলিউশনটি ১৯৯৯ সাল থেকে শামগার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ ও বরখাস্ত করার জন্য কমিটি পাঁচ সদস্যের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন আইনজীবি পেশাদারদের দ্বারা পূরণ করা হবে, অবশ্যই এই ভূমিকাটি স্বাধীন হয়েছে এবং রাজনৈতিক কৌতুকের সাপেক্ষে নয় তা নিশ্চিত করার জন্য।
কমিশন বার-অন-হেবরন কেলেঙ্কারির পটভূমির বিরুদ্ধে সুপারিশ করেছিল, যেখানে ১৯৯ 1997 সালে রনি বার-অনকে অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে শাস নেতা আরেহ ডেরিকে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি অভিযোগের বিষয়ে দর কষাকষি করার জন্য তাঁর ইচ্ছার কারণে।
“সরকার এই ভূমিকাটির প্রকৃতি পরিবর্তন করতে চায়, একটি স্বাধীন দ্বাররক্ষী থেকে ব্যক্তিগত আনুগত্যের অবস্থানে এবং সমস্ত আইনী পরামর্শদাতাদের কাছে বার্তা এবং পুরো সিভিল সার্ভিস হ’ল ‘যদি আপনি আপনাকে যা বলি তার সাথে সারিবদ্ধ না করেন তবে আপনি অফিসের বাইরে থাকবেন,” “রোজনাই জোর দিয়েছিলেন।
লেভ এই যুক্তিটিকে দৃ strongly ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, পরিবর্তে জোর দিয়েছিলেন যে বাহরভ-মিয়ারা বিভিন্ন মোড়ের যথাযথ কারণ ছাড়াই সরকারকে স্থগিত করেছে এবং তার পূর্বসূরীদের তুলনায় রেকর্ড পর্যায়ে সরকারের অবস্থানের বিরোধিতা করেছে।
লেভ বলেছিলেন যে হাইকোর্ট বাহরভ-মিয়ারা বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানেও রায় দিয়েছে যখন তিনি এবং সরকার সংঘর্ষ করেছেন তখন তিনি প্রমাণ করেন যে তিনি ভূমিকাটির প্রয়োজন অনুসারে তার নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা না করে সরকারকে বাধা দেওয়ার পথ থেকে বেরিয়ে এসেছেন।
“আমার কাছে 60০ টি সরকারী সিদ্ধান্ত এবং প্রক্রিয়াগুলির তালিকা রয়েছে যা অ্যাটর্নি জেনারেল অবরুদ্ধ করেছে।
“একদিকে আপনি বলতে পারেন যে এটি ইস্রায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে বেআইনী সরকার, তবে তিনি আদালতে রেকর্ড সংখ্যাও হারিয়েছেন।”
লেভ যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি সরকারী নীতি অবরুদ্ধ করা অ্যাটর্নি জেনারেলের কাজ নয় – সবচেয়ে চরম পরিস্থিতি ব্যতীত – বরং সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা এবং এটির লক্ষ্যগুলি এগিয়ে নিতে সহায়তা করা।
“যদি কিছু সমস্যাযুক্ত হয় তবে আদালত এর বিরুদ্ধে রায় দিতে পারে,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন।
লেভ বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যেখানে তিনি সরকারের অবস্থানের বিরোধিতা করার সময় বাহরভ-মায়রার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, যেমন দ্বিতীয় কর্তৃপক্ষের সাময়িক প্রধানকে ব্রডকাস্ট মিডিয়া রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের নিয়োগের বিরোধিতা; একজন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভিস কমিশনার নিয়োগ; সিভিল সার্ভিস কমিশনার এবং আরও বেশ কয়েকটি মামলার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত শুনানির বিরোধিতা।
বিশেষত দ্বিতীয় কর্তৃপক্ষের মামলায়, বাহরভ-মিয়ারা আদালত দ্বারা তীব্রভাবে তিরস্কার করেছিলেন, যা কেবল এই রায় দেয়নি যে এই নিয়োগটি বৈধ ছিল তা নয়, তবে এটিও নির্ধারিত হয়েছিল যে আদালতে সরকারের প্রতিনিধিত্বের অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে তার অস্বীকার করার কোনও আইনী ভিত্তি ছিল না।
“আমি সর্বত্র দেখেছি এবং এই মানটি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি কোনও আইনী ভিত্তি খুঁজে পাইনি … বা এমনকি এই স্ট্যান্ডার্ডের একটি রেফারেন্স,” সোহলবার্গ তাকে সেই সময় তিরস্কার করেছিলেন।
লেভ বলেছিলেন যে এবং অন্যান্য মামলাগুলি প্রমাণ করেছে যে বাহরভ-মিয়ারা আইনের সীমানার মধ্যে সরকারকে তার নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য কাজ করছে না, তবে এর বিরুদ্ধে কাজ করছে: “এটি সত্য নয় যে তিনি যে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, এবং যখন তিনি প্রায়শই আদালতে হেরে যায় তখন আমরা এটি দেখতে পাই।”
অন্যরা অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে বাহরভ-মিয়ারা সর্বাধিক আইনী ও সাংবিধানিকভাবে ফলস্বরূপ সহ সরকারের বিরোধিতা করার সময় হাইকোর্টে পৌঁছেছে এমন বেশিরভাগ মামলা জিতেছে।
এর মধ্যে রয়েছে যুক্তিযুক্ততার বিচারিক মানকে বাতিল করার জন্য সরকারের আইন, যা হাইকোর্টকে আঘাত করেছিল; শিন বেট চিফ রোনেন বারকে বরখাস্ত করার সরকারের সিদ্ধান্ত; এবং লেভিনের নতুন হাইকোর্টের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে বিচারিক নির্বাচন কমিটি আহ্বান করতে অস্বীকার করেছেন।
বাহরভ-মিয়ারাও বলেছিল যে অ্যাটর্নি জেনারেলকে তার নতুন বরখাস্ত প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে বরখাস্ত করার সরকারের সিদ্ধান্তটিও বেআইনী ছিল, শীঘ্রই নিজেই সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারে।
“অ্যাটর্নি জেনারেল পূর্ববর্তী সরকারগুলির তুলনায় এই সরকারে আরও বেশি লাল পতাকা উত্থাপন করেছেন, এটি সত্য, তবে এটি এই সরকার যে প্রশ্নবিদ্ধ পদক্ষেপ নিয়েছে তার সংখ্যার প্রতিফলিত হয়েছে,” রোজনাই দাবি করেছেন।
“এটি একটি জনগোষ্ঠী সরকার যা তার ক্ষমতা সম্পর্কে যে কোনও চেক অপসারণ করতে চায় এবং একটি রাবার স্ট্যাম্প ছাড়া (একজন অ্যাটর্নি জেনারেল) ছাড়া আর কিছুই নিষ্পত্তি করবে না।”