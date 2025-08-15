আইনী দাবিতে লুসিয়ান গ্রেইঞ্জ দ্বারা ব্লাস্ট করা ড্রেক

রেকর্ড লেবেলের বিরুদ্ধে তাঁর বিতর্কিত মানহানির মামলা মোকাবেলার জন্য সংগীত মোগুলকে ডকুমেন্টেশন সরবরাহ করার জন্য um শ্বরের প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইউএমজি বস লুসিয়ান গ্রেইঞ্জ দ্বারা ড্রেককে বিস্ফোরিত করা হয়েছে।
ড্রাকের দাবির প্রতিক্রিয়ায় গ্রেইঞ্জ আদালতে একটি ঘোষণা জমা দিয়েছেন যে তিনি “আমাদের মতো নয়, ‘রেকর্ডিংটি কখনও শুনেন নি, বা ইন্টারস্কোপ রেকর্ডস দ্বারা প্রকাশের পরে যতক্ষণ না তাদের সাথে সম্পর্কিত কভার আর্ট বা মিউজিক ভিডিওটি কখনও দেখেনি।”
গ্রেইঞ্জ আরও বলেছিলেন: “যদিও আমার ভূমিকার অংশ হিসাবে, আমার অবশ্যই ইউএমজির বৈশ্বিক ব্যবসায়ের জন্য আর্থিক নজরদারি এবং দায়বদ্ধতা রয়েছে, আমি যে প্রস্তাবটিতে জড়িত ছিলাম, ‘আমাদের মতো নয়’ এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য খুব কম দায়বদ্ধ, বা এই উপকরণগুলির প্রচার নির্ধারণ বা পরিচালনার জন্য, এটি ভিত্তিহীন এবং প্রকৃতপক্ষে হাস্যকর।”
দীর্ঘদিনের সংগীত নির্বাহীও কানাডার র্যাপারের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রের পিছনে ড্রাকের অভিযোগের নিন্দাও করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে “আমি যে সংস্থাটি চালাচ্ছি, ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপ এনভি, তার রেকর্ডিং কেরিয়ারের জন্য দীর্ঘকালীন এবং সমালোচনামূলক আর্থিক সহায়তা, তার রেকর্ডিং ক্যাটালগের বেশিরভাগ অংশের ক্রয় এবং মালিকানা এবং তাঁর সংগীত প্রকাশনা অধিকার ক্রয় সহ কয়েক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, তার কারণে এটি কোনও অর্থবোধ করে না।”
গ্রেইঞ্জ যোগ করেছেন: “আমি ব্যক্তিগত আক্রমণে অভ্যস্ত (এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মূলত পদত্যাগ করেছি) এবং আমি আরও স্বীকৃতি দিয়েছি যে ইউএমজির মামলা মোকদ্দমা বিরোধীদের একটি ঘন ঘন কৌশল হ’ল আমার এবং ইউএমজির সময় এবং সংস্থানগুলি নষ্ট করার চেষ্টা করা যা এখানে ড্রেককে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে -” হয় কিছু প্রকারের মনোযোগ অর্জনের চেষ্টা করে বা একরকম বাণিজ্যিক রীতি কার্যকর করার চেষ্টা করে।
ইউএমজির আইনজীবীরা গ্রেইঞ্জ থেকে নথিগুলি সুরক্ষিত করার জন্য ড্রকের প্রচেষ্টাকেও বলেছিলেন “ইউএমজিকে হয়রান করার জন্য আবিষ্কারকে ব্যবহার করার স্বচ্ছ প্রচেষ্টা এবং এটিকে তেমন সময় এবং সংস্থান নষ্ট করতে বাধ্য করে”।
তারা আরও যোগ করেছে: “ড্রাকের গতির ভিত্তি – যে ইউএমজির কর্পোরেট কাঠামোর শীর্ষে কিছু কল্পনা করা গোপন ষড়যন্ত্রের পণ্য না হলে তিনি র্যাপের লড়াইয়ে হারাতে পারতেন না – এটি অযৌক্তিক।”
ইউএমজি কেন্ড্রিক লামারের রেকর্ডিং চুক্তির সাথে সম্পর্কিত আর্থিক রেকর্ডগুলি দেখার জন্য ড্রাকের দাবির বিরোধিতা করেছিল।