আইন ও আদেশের মরসুম 27 পুরানো গার্ড ফ্যান -ফেভারিটগুলি একত্রিত করে – তবে নস্টালজিয়া বা ট্র্যাজেডির জন্য?
আইন ও আদেশের মরসুম 27 পুরানো গার্ড ফ্যান -ফেভারিটগুলি একত্রিত করে – তবে নস্টালজিয়া বা ট্র্যাজেডির জন্য?

কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় মরসুমের পরে, আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ সিজন 27 একটি বিশাল উন্নতির মতো শোনাচ্ছে।

প্রারম্ভিকদের জন্য, আমান্ডা (কেলি গিদি) পুরো সময়ের ফিরে আসবে। এটি নতুন চরিত্রগুলির একটি ঘূর্ণায়মান দরজার পরে এটি একটি দুর্দান্ত পুনরুদ্ধার করা যা বেশ জায়গায় পড়ে যায় নি।

এবং এখন, একটি বিশেষ পর্বে রিটার্নের একটি বিস্তৃত লাইন আপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাইহোক, এটি আমাদের অবাক করে তোলে যে দলটি উদযাপন করছে বা শোক করছে। ডন ক্রেজেন।

(এনবিসি / ভার্জিনিয়া শেরউড)

এটি কখন প্রচারিত হবে তা আমরা নিশ্চিত নই, তবে লাইন আপটি আইন-শৃঙ্খলার সাথে সমান বলে মনে হচ্ছে: এসভিইউর 500 তম পর্ব, এবং এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ক্রিস মেলোনি (এলিয়ট স্ট্যাবলার), ব্রায়ান ক্যাসিডি (ডিন উইন্টারস), এবং ডাঃ জর্জ হুয়াং (বিডি ওয়াং)।

যদিও ডন ক্রেজেন আইন অ্যান্ড অর্ডার: অর্গানাইজড ক্রাইম -এ উপস্থিত হয়েছে, তিনি আইন ও আদেশে উপস্থিত হননি: এসভিইউ সিজন 23 পর্ব 6, যা শোয়ের মাইলফলক 500 তম পর্ব।

ক্রেজেন সর্বদা তার দলকে পরিবারের মতো আচরণ করে, তাই এটি প্রত্যেকের জন্য, বিশেষত এই ভারী-হিটার চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকের পক্ষে তার চারপাশে কেন্দ্র করে এমন একটি পর্বের জন্য ফিরে আসার জন্য অর্থবোধ করে।

তিনি ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছেন, সুতরাং এটি কোনও অবসর দলের পক্ষে হবে না। তবুও, ক্রিস মেলোনি পোস্ট করা কয়েকটি ফটো ইনস্টাগ্রাম উদযাপন মনে হয়। এটি প্রস্তাব দিতে পারে এটি একটি মাইলফলক জন্মদিনের পার্টি হতে পারে।

(ভার্জিনিয়া শেরউড/ময়ূর)

এটি প্রিয়তম যে কাস্ট বাস্তব জীবনে ঘনিষ্ঠ, এবং আমরা তাদের আবার অন-স্ক্রিনে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে দেখার অপেক্ষা করতে পারি না।

আমরা আশা করি যে তারা সবাই তার জন্য স্মৃতিসৌধে ফিরে আসবে না, যদিও এটি সম্পূর্ণ সম্ভব। জানাজায় লোকেরা বাড়িতে আনার ঝোঁক থাকে, এমনকি তারা যোগাযোগে না থাকলেও।

এলিয়ট স্ট্যাবলার হ’ল সর্বনিম্ন আশ্চর্যজনক অতিথি তারকা।

তিনি এখনও ডন ক্রেজেনের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আসছেন: এসভিইউ তাকে তার পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এবং অলিভিয়া দেখতে দেয়।

আমরা সকলেই জানি যে তাদের তিনজনই কাছাকাছি ছিল, এমনকি ক্রেজেনের সাথে মর্মান্তিক কিছু ঘটে থাকলেও তাদের দু’জন একে অপরের দিকে ঝুঁকবে।

(এনবিসি/ স্ক্রিনশট)

ডাঃ জর্জ হুয়াং আমাকেও অবাক করে না। যদিও তিনি এক দশকে হাজির হননি, তবে তিনি মূল আইন ও শৃঙ্খলা: এসভিইউ টিমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন এবং এতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

আমি কেবল চাই যে তারা তাকে আরও প্রায়শই ফিরিয়ে আনবে, কারণ নতুন কিছু ক্ষেত্রে সত্যই একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল।

তিনি এবং অলিভিয়া যখন গতবার হাজির হয়েছিলেন তাতে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, তবে তার দলে দরকার ছিল।

আমি কখনই ব্রায়ান ক্যাসিডি ভক্ত হইনি, তাই আমি তার ফিরে আসার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, তবে আমি স্বীকার করব যে তিনি ক্যানভাসের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

(এনবিসি/ স্ক্রিনশট)

ক্রেজেনের সাথে যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তার সেখানে থাকা উচিত।

ক্যাসিডি তাকে কিছু নবাগতদের চেয়ে ভাল জানতেন।

সিরিজটি সম্প্রতি টেপিং শুরু করেছে, তাই আশা করি আমরা শীঘ্রই আরও তথ্য শুনব।

যদি আইন-শৃঙ্খলা: এসভিইউ সেরা একটি চরিত্রকে সম্মান করে এবং ফ্যান-প্রিয় রিটার্ন সংগ্রহ করে মরসুমটি শুরু করে, এই মরসুমটি দুর্দান্ত শুরু করে।

আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত হাসপাতালে বেনসন এবং রোলিনস: এসভিইউ সিজন 26 পর্ব 17আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত হাসপাতালে বেনসন এবং রোলিনস: এসভিইউ সিজন 26 পর্ব 17
(পিটার ক্র্যামার/এনবিসি)

সম্ভবত এটি অবশেষে এটি আশাব্যঞ্জক বেসিকগুলিতে ফিরে আসছে: চরিত্রের আর্কস, আরও ভাল কেস এবং সম্পর্ক গড়ে তোলা।

আপনার কাছে, আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ, ধর্মান্ধ। আপনি কি মনে করেন যে এই সমস্ত রিটার্ন উদ্বেগ ক্রেজেন? যদি তা হয় তবে এই বিশেষ পর্বের জন্য আর কে ফিরতে হবে?

মন্তব্যে আমাদের জানান।

ভালবাসা আইন ও শৃঙ্খলা: এসভিইউ? আমরাও করি – এবং আমরা এটি সম্পর্কে লেখা চালিয়ে যেতে চাই।

আপনার মন্তব্য বা ভাগ আমাদের নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে। এটি ইন্ডিকে সমর্থন করার যাদু।

