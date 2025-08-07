You are Here
আইন কীভাবে মেক্সিকান কারিগরদের চৌর্যবৃত্তি থেকে রক্ষা করে?
আইন কীভাবে মেক্সিকান কারিগরদের চৌর্যবৃত্তি থেকে রক্ষা করে?

এমন একটি দেশে যেখানে সংস্কৃতি এমব্রয়ডারিড, আকার এবং আঁকা, প্রশ্নটি এখনও বৈধ: মেক্সিকান কারিগররা কি আইনত তাদের কাজ রক্ষা করতে পারে? বৌদ্ধিক সম্পত্তির সম্মিলিত অধিকারগুলি স্বীকৃতি দেয় এমন আইনগুলির অনুমোদনের পাঁচ বছর পরে, উত্তরটি হ্যাঁ, তবে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সহ।

মেক্সিকোবিশ্বের বৃহত্তম কারিগর উত্পাদন সহ তিনটি দেশের মধ্যে একটি, এটিতে 12 মিলিয়নেরও বেশি লোক রয়েছে এই কাজের জন্য উত্সর্গীকৃত। টেক্সটাইল সেক্টর, বিশেষত, সীমার মধ্যে দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইটেমটি উপস্থাপন করে। তবে বছরের পর বছর ধরে, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি চৌর্যবৃত্তির মুখোমুখি হয়েছে তাদের ডিজাইন দ্বারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড।

2019 সাল থেকে এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে কমপক্ষে 23 বিদেশী সংস্থা অনুমোদনের নকশা ছাড়াই ব্যবহার করেছে মেক্সিকান কারিগর শিক্ষক দ্বারা নির্মিত। এই সাংস্কৃতিক বরাদ্দ আইনী শূন্যতার প্রসঙ্গে ঘটেছিল, যেখানে সম্মিলিত অধিকারগুলি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বা সুরক্ষিত ছিল না।

মেক্সিকোতে আদিবাসী শিল্প চুরির বিরুদ্ধে আইন

2020 সাল থেকে দুটি আইন দেশীয় মানুষের জন্য আইনী আড়াআড়ি পরিবর্তন করেছে।

দ্য আদিবাসী এবং আফ্রোমিক্সিক জনগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের সুরক্ষা আইন তিনি স্বীকার করেছেন যে এই সম্প্রদায়ের জ্ঞান, অভিব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশগুলি অদম্য, অবিভাজ্য এবং ইমপ্রেসিলযোগ্য। এই আইনটি পূর্বের প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রয়োজন ছাড়াই তাদের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য ব্যবহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেয়।

তিনি অনুচ্ছেদ 11 এটির জন্য প্রয়োজন যে সাংস্কৃতিক বিক্ষোভের যে কোনও বাণিজ্যিক বা শিল্প ব্যবহার প্রকাশ্যে উপলভ্য নয়, শিরোনাম সম্প্রদায়ের অবাধ, পূর্ব এবং অবহিত সম্মতি থাকতে পারে। তা ছাড়া, একটি লাইসেন্স চুক্তি অবশ্যই অনুষ্ঠিত হতে হবে এর মধ্যে ন্যায্য পারিশ্রমিক, অ্যাট্রিবিউশন অধিকার এবং চুক্তির আনুষ্ঠানিক নিবন্ধকরণের জন্য সম্মান অন্তর্ভুক্ত।

দ্য আদিবাসী এবং সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য সুরক্ষার উপর ফেডারেল আইন যারা অনুমোদন ছাড়াই traditional তিহ্যবাহী ডিজাইন ব্যবহার করেন তাদের জন্য নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রতিষ্ঠা করে। জরিমানা অন্তর্ভুক্ত 10 মিলিয়ন পেসো জরিমানা y জেলচৌর্যবৃত্তি বা অনুপযুক্ত বরাদ্দের ক্ষেত্রে।

এটি কারিগরদের জন্য কী বোঝায়?

যদিও আইনী কাঠামো বিদ্যমান, তবে এর প্রয়োগ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সহজ ছিল না। সাংস্কৃতিক অধিকার বিশেষজ্ঞরা, যেমন কর্মী হালকা বৈধতাঅনেক সম্প্রদায় উল্লেখ করেছেন তারা তাদের অধিকার জোর দেওয়ার পদ্ধতিগুলি জানে নাএবং এই আইনগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গী, আইনী পরামর্শ এবং রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রয়োজন।

তবে সাম্প্রতিক কিছু মামলা পূর্বসূরীদের স্থাপন করেছে। ওক্সাকা, চিয়াপাস এবং গেরেরোতে সম্প্রদায়গুলি তারা অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ ধারা এবং জনসাধারণের স্বীকৃতি সহ তাদের ডিজাইনের নৈতিক ব্যবহারের জন্য জাতীয় ব্র্যান্ডগুলির সাথে চুক্তি অর্জন করেছে।

কর্মীরা দায়িত্বশীল ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সাংস্কৃতিক উত্সকে সম্মান করে এমন পণ্যগুলি বেছে নেওয়া এবং কারিগর বা ব্র্যান্ডগুলি থেকে সরাসরি আসে যা তাদের সাথে নৈতিকতার সাথে সহযোগিতা করে তা মেক্সিকান heritage তিহ্য সংরক্ষণকে সমর্থন করার একটি উপায়।

