আইন ব্যতীত আদিবাসীদের জমি ও খাদ্য সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হুমকি দেওয়া হয়

রেপুব্লিকা.কম.আইডি, লেবাক-দ্য নুসানতারা আদিবাসী পিপলস অ্যালায়েন্স (এএমএএন) অধিকার, অঞ্চল এবং অঞ্চল এবং রক্ষার জন্য আদিবাসীদের আইনগুলির অনুমোদনের জরুরিতার উপর জোর দেয় খাদ্য সার্বভৌমত্ব আদিবাসী মানুষ। সেক্রেটারি জেনারেল আমান রুক্কা সোমবোলিংগি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে জাতীয় আইনী ছাতা ছাড়াই আদিবাসীদের অস্তিত্ব এবং পরিবেশগত টেকসইতার হুমকির মুখে পড়েছিল।
শনিবার (9/8/2025) কাসেপুহান গুরাদোগে বিশ্ব আদিবাসী পিপলস (হিমাস) 2025 এর আন্তর্জাতিক দিবসের স্মরণে রুক্কা বলেছিলেন, “আমরা এখন পর্যন্ত ১৪ বছর আগে লড়াই করেছি।”
রুক্কা মেনিলাই আদিবাসী জনগণের আইন বন, বাস্তুসংস্থান, রীতিনীতি এবং জাতীয় পরিচয় রক্ষা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হবে। তিনি আশা করেছিলেন যে হিমাস ইভেন্টে গেরিন্দ্র পার্টি, পিডিআই পারজুয়ানগান এবং গোলকার পার্টিতে তিনটি প্রধান দলের উপস্থিতি বিলটি সমর্থন করার জন্য ডিপিআরের পদক্ষেপগুলি ত্বরান্বিত করতে পারে।
“আমরা আশা করি যে তিনটি বড় রাজনৈতিক দল তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে ডিপিআর আরআই সেনায়নে আদিবাসী কমিউনিটি বিল পাস করার জন্য, “তিনি বলেছিলেন।
তাঁর মতে, পাপুয়া এবং কালিমন্তনের আদিবাসীরা সেরা বন এবং গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন, তবে তাদের অঞ্চল প্রায়শই রূপান্তরিত হয় খাদ্য এস্টেট। প্রকৃতপক্ষে, আদিবাসীদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের নিজস্ব খাদ্য সার্বভৌমত্বের পাশাপাশি তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার রয়েছে।
“আদিবাসীরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা খাদ্য সার্বভৌমত্বের জন্য প্রথাগত জমিতে পরিচালনা করে এবং কাজ করে,” রুক্কা বলেছিলেন।
আমান জাম্বি আঞ্চলিক বোর্ডের চেয়ারম্যান এন্ডাং কুসওয়ার্ডানি বলেছেন, আদিবাসী জনগণের আইন স্বায়ত্তশাসনের কর্তৃত্ব প্রদান করবে যা আদিবাসীদের কল্যাণকে শক্তিশালী করে।
তিনি বৃক্ষরোপণ সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত বন অঞ্চল থেকে বাধ্য হওয়ার কারণে তার এলাকায় ডালাম উপজাতি শিশুদের দ্বারা অভিজ্ঞ বৈষম্যকে তুলে ধরেছিলেন।
“আমরা বিশ্বাস করি আদিবাসী সম্প্রদায় বিল এটি নিশ্চিত যে এটি স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়, “তিনি বলেছিলেন।
এদিকে, উত্তর মালুকু আঞ্চলিক কাউন্সিল নোভেনিয়া আম্বুয়া প্রথাগত সম্প্রদায় আইন ব্যতীত জোর দিয়েছিল, সংঘাত এবং ভূমি দখল করার সম্ভাবনা অব্যাহত থাকবে। তাঁর মতে এই আইনী ছাতা ন্যায়বিচারের বোধের গ্যারান্টি দেবে এবং তাদের জমি পরিচালনায় আদিবাসীদের বিস্তৃত স্বায়ত্তশাসন সরবরাহ করবে।
“আমরা আশা করি যে ডিপিআর আদিবাসী কমিউনিটি বিল পাস করতে পারে, যাতে এটি আদিবাসীদের জীবন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং কোনও বিরোধ নেই,” নোভেনিয়া বলেছিলেন।
সূত্র: মধ্যে