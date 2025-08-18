২০২৫ সালের প্রথমার্ধে, চীনের প্রায় 767 হাজার নাগরিক রাশিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন – গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। “কোমারসেন্ট” এফএসবি বর্ডার সার্ভিসের সরকারী পরিসংখ্যানগুলিতে এই তথ্যটি আবিষ্কার করেছে। এছাড়াও, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান এবং কিরগিজস্তানের নাগরিকরা সক্রিয়ভাবে রাশিয়া দ্বারা পরিদর্শন করেছেন: এই পাঁচটি দেশ থেকে, গত বছরের প্রথমার্ধের তুলনায় মোট 5.৪৮ মিলিয়ন মানুষ এসেছিল – মাত্র ২% কম। কমারসেন্টের দ্বারা জরিপ করা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে অভিবাসন আইনকে সাম্প্রতিক শক্ত করা প্রবেশের প্রবাহকে প্রভাবিত করে না, যেহেতু প্রতিবেশী দেশগুলির নাগরিকদের এখনও কাজের প্রয়োজন।
“কমারসেন্ট” 2025 সালের প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনে বিদেশী নাগরিকদের প্রবেশের তথ্য বিশ্লেষণ করেছে (এফএসবি দ্বারা একটি একক আন্তঃ বিভাগীয় তথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় প্রকাশিত)। দেখা গেল যে ২০২৪ সালের প্রথমার্ধের তুলনায় শীর্ষ পাঁচটি দেশ পরিবর্তন হয়নি-এটি হ’ল উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, চীন এবং কিরগিজস্তান। মোট, এই দেশগুলির 5.48 মিলিয়ন নাগরিক রাশিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন এবং 2024 এর প্রথমার্ধে সেখানে 5.59 মিলিয়ন লোক ছিল (হ্রাস ছিল মাত্র 2%)।
পরিসংখ্যানগুলি চীন থেকে দর্শনার্থীদের সংখ্যায় তীব্র বৃদ্ধি দেখায়: এই বছর ইতিমধ্যে 767.6 হাজার হাজার – 2024 সালের প্রথমার্ধের তুলনায় 67 হাজার লোক বেশি। যাইহোক, গত ডোপ্যান্ডেমিক ইয়ার-২০১৯-এর রেকর্ডটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন 959 হাজার চীনা রাশিয়ান ফেডারেশনে বছরে প্রথমার্ধে প্রবেশ করেছিল।
কাজাখস্তানও কিছুটা প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছিল: ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে, এদেশের 1.51 মিলিয়ন নাগরিক রাশিয়া সফর করেছিলেন এবং এই বছর তাদের মধ্যে 1.54 মিলিয়ন রয়েছে। শীর্ষ -5 থেকে থাকা বাকি দেশগুলি রাশিয়ায় প্রবেশকারী নাগরিকদের সংখ্যা হ্রাস দেখায়। সর্বাধিক তাৎপর্য হ’ল তাজিকিস্তান।
এটি লক্ষ করা উচিত যে “ভিজিটের উদ্দেশ্য” কলামে কাজাখস্তানের নাগরিকরা প্রায়শই একটি “ব্যক্তিগত দর্শন” বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি প্রায় 1 মিলিয়ন লোক দ্বারা নির্দেশিত ছিল, এবং “কাজ” – প্রায় 120 হাজার চীনা নাগরিকের সর্বাধিক জনপ্রিয় উত্তর রয়েছে – “পর্যটন” (317 হাজার), দ্বিতীয় স্থানে – “ব্যবসায়িক ট্রিপ”, তৃতীয় – “কাজ”, এবং প্রায় একই সংখ্যার “অধ্যয়ন” ইঙ্গিত করা হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শীর্ষ -5 তালিকা থেকে অন্যান্য দেশের নাগরিকরা এই সফরের উদ্দেশ্য হিসাবে “কাজ” নির্দেশ করেছিলেন।
বেশিরভাগ বিদেশি উজবেকিস্তান থেকে রাশিয়ায় এসেছিল – বছরের প্রথমার্ধে 1.82 মিলিয়ন। ইনস্টিটিউট অফ সিআইএস দেশগুলির উপ -পরিচালক আলেকজান্ডার ডোকুচাভে স্মরণ করেছেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সেখানে একটি সংগঠিত সেট বিকাশ ঘটছে, “যখন রাশিয়ার বিক্রয়কর্মীরা আসে এবং নির্দিষ্ট কিছু বস্তুর জন্য পুরো ব্রিগেড অর্জন করে।”
একই সময়ে, বিদেশীরা তাদের থাকার জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলি শক্ত করার পটভূমির বিরুদ্ধে রাশিয়ায় যায়। মনে রাখবেন যে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, “নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের রেজিস্টার” চালু করা হয়েছিল, যেখানে আইন লঙ্ঘনকারীরা আনা হয়েছিল: এটি প্রবেশ করানো একজন বিদেশীকে দেশ থেকে ব্লকিং অ্যাকাউন্ট, সিম কার্ড এবং বহিষ্কারের মাধ্যমে হুমকি দেয়। ৩০ শে জুন থেকে, ভিসা -ফ্রি দেশগুলির সমস্ত দর্শনার্থীদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে রুইড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটিতে বায়োমেট্রিক ডেটা জমা দিতে হবে (আগমনের কমপক্ষে 72 ঘন্টা আগে)। এবং 1 সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানী এবং মস্কোর নিকটবর্তী অভিবাসীদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে: তাদের অবশ্যই মোবাইল আবেদনে নিবন্ধন করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকটিকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের কাছে স্থানান্তর করতে হবে। জিওলোকেশন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করার সময়, বিদেশীরা নিবন্ধে নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির মুখোমুখি হচ্ছেন। এছাড়াও, 25 জানুয়ারী থেকে, যে বিদেশীরা রাশিয়ান ফেডারেশনের একজন নাগরিককে বিয়ে করেছেন তারা রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়ার মাত্র তিন বছর পরে অস্থায়ী আবাসনের অনুমতিের জন্য আবেদন করতে পারেন। মাইগ্রেশন আইনের দীর্ঘ সিরিজের একমাত্র স্বস্তি – 1 জানুয়ারী, 2025 থেকে, ভিসা -ফ্রি দেশগুলির নাগরিকরা রাশিয়ায় বছরের মোট 90 দিন থাকতে পারে (এবং ছয় মাসের জন্য নয়, আগের মতো)।
অভিবাসী সহায়তা কেন্দ্রের প্রধান ভাদিম কোজেব নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে 2025 কে “বিপ্লবী” বলে অভিহিত করেছেন, নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের রেজিস্টারকে কেন্দ্র করে: “পূর্বে, শর্তসাপেক্ষ তাজিকের জন্য সমস্ত নিষেধাজ্ঞার পরে একটি বেতনের পরে একটি বেতন গ্রহণের পরে” ক্যান্সার হিসাবে একটি বেতন গ্রহণের পরে, “কোয়ার্সের মাধ্যমে এটি একটি বেতনের সাথে কাজ করতে পারে। এইচআইএম, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে মস্কো এবং মস্কো অঞ্চলে সিফিলিসের নির্ণয়ের সাথে ১.৪ হাজার বিদেশি ছিল, যারা “কোথাও দৌড়েছিল”। তবে এই বছরের জুলাইয়ের মধ্যে, এই তালিকা থেকে কেবল 30 জন নাগরিক রাশিয়ান ফেডারেশনে রয়েছেন, মিঃ কোজহোজভ আশ্বাস দিয়েছেন।
এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আইনটি শক্ত করার ফলে রাশিয়ায় যেতে চান এমন লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে, আলেকজান্ডার ডোকুচাভ বলেছেন, তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাদের মূল প্রয়োজনটি কাজ। “আমাদের প্রতিবেশীদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, যারা মাইগ্রেশনের প্রধান দাতা, তারা উন্নতি করছে না The সত্য যে কোনও তীব্র অবক্ষয় ছিল না তা দেখায়: লোকেরা নতুন নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করে এবং বোঝে,” তিনি বিশ্বাস করেন।