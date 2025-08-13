আইন -শৃঙ্খলা টরন্টো এয়ারিং কি: ফৌজদারী অভিপ্রায় সিডব্লিউকে সহায়তা করবে?

সিডব্লিউ তার কিশোর নাটক এবং অতিপ্রাকৃত শোগুলির উত্তরাধিকার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক।
যদিও আমরা এখনও নিশ্চিত নই যে নেটওয়ার্কটি নিজেকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে কিনা, এটি কিছু আন্তর্জাতিক সিরিজ প্রচার করে কিছুটা সাফল্য পেয়েছে, অনেকগুলি অপরাধের পদ্ধতিগত রয়েছে।
সিডব্লিউ আইন-শৃঙ্খলার দ্বি-মৌসুমের ক্রম অর্জন করে নতুন গ্রাউন্ডে পদক্ষেপ নিয়েছে: টরন্টো: ফৌজদারী অভিপ্রায়।
ডিক ওল্ফ ইউনিভার্সের মতো এটি আরও গা er ় এবং কৌতুকপূর্ণ, যা আমাদের অবাক করে তোলে যে কেন এটি পরিবর্তে এনবিসি বা ময়ূরকে যায় নি।
আইন ও শৃঙ্খলা ও আইন শৃঙ্খলা: এনবিসিতে বৃহস্পতিবার এসভিইউ এয়ার, এবং এনবিসি আইন-শৃঙ্খলা পুনরায় এয়ার করার পরিকল্পনা করেছে: রেটিংগুলি পরীক্ষা করার জন্য তাদের পরে সংগঠিত অপরাধ।
আইন শৃঙ্খলা টরন্টো: সিডাব্লুতে প্রচার করার জন্য সম্ভবত ফৌজদারী অভিপ্রায়টি অন্যতম বড় সিরিজ।
এটি একটি যথেষ্ট ঝুঁকি, এটি সিডব্লিউতে সময় নির্ধারণ করে, এটি নেটওয়ার্ককে উপকৃত করতে পারে। আইন ও অর্ডার ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি বিশাল অনুসরণ রয়েছে।
অনেক ভক্ত আইন -শৃঙ্খলা দেখতে চেয়েছিলেন: টরন্টো ফৌজদারি অভিপ্রায় যেহেতু এটি কেবল কানাডায় প্রচারিত হয়েছে।
এটি সেখানে সফল হয়েছে, আমাদের আলাদা গতিশীল দেখতে এবং প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি গ্রহণ করতে আগ্রহী করে তুলেছে।
এর নেতৃত্বে অ্যাডেন ইয়ং, যিনি সার্জেন্টকে চিত্রিত করেছেন। হেনরি গ্রাফ
ডাইহার্ড ভক্তরা প্রশংসা করবেন যে ক্যাথলিন মুনরো (সার্জেন্ট ফ্র্যাঙ্কি ব্যাটম্যান) এফবিআই এবং আইন অ্যান্ড অর্ডার: সংগঠিত অপরাধ সহ অনেক ডিক ওল্ফ প্রকল্পে হাজির হয়েছেন।
মার্কিন শ্রোতা দীর্ঘদিনের ফ্র্যাঞ্চাইজির চেয়ে টরন্টোতে সংঘটিত অপরাধের সাথে আলাদাভাবে কৌতুক করতে পারে, যেখানে নিউ ইয়র্কে অনেক অপরাধ হয়েছে।
যাইহোক, নতুন ট্রেলারটি পরামর্শ দেয় যে এই গোয়েন্দারা গভীর মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যগুলিতে ডুব দেওয়ার সাথে সাথে দুষ্ট, জঘন্য অপরাধের সাথে কাজ করবে।
যদিও এটি হিট হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত, এটি সিডাব্লু সাধারণত প্রচারিত হালকা পদ্ধতিগুলির চেয়ে আলাদা হবে।
এই সিরিজগুলি, যেমন ওয়াইল্ড কার্ড এবং ভাল পুলিশ, খারাপ পুলিশ, এটিও আন্তর্জাতিক প্রযোজনা তবে হালকা কেস এবং অন্ধকারের মতো নয়।
এই অভিনেতাদের মধ্যে অনেকে সিডব্লিউতে অভিনয় করে বড় হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন শোতে ফিরে এসেছিলেন।
সুলিভানের ক্রসিংয়ের মতো অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রযোজনার সাথেও তারা সাফল্য পেয়েছে।
এমনটি মনে হচ্ছে যেখানে নেটওয়ার্কটি ঝুঁকছে, বা ইতিমধ্যে প্রচারিত শোগুলি সম্প্রচারিত শোগুলি যেমন রয়েছে।
আইন শৃঙ্খলা টরন্টো: ফৌজদারী অভিপ্রায় সিডব্লিউকে আলাদা লিগে রাখা উচিত। এটি একটি সুপরিচিত ফ্র্যাঞ্চাইজি।
যদিও এটি একটি ভাল পদক্ষেপ?
আরও পদ্ধতিগত এবং সত্যিকারের অপরাধের প্রয়োজন কি প্রয়োজন, বা অন্য নেটওয়ার্কগুলির কি এটি কভার করা আছে?
আমি সিডব্লিউয়ের পুরানো দিনগুলি মিস করার সময়, আমি নেটওয়ার্কের জন্য এটি কী করে তা দেখে আমি আগ্রহী, বিশেষত যেহেতু তারা ইতিমধ্যে আইন ও অর্ডার টরন্টো: ফৌজদারী অভিপ্রায়টির দ্বিতীয় মরসুমের অর্ডার দিয়েছেন, যা ২০২26 সালে প্রচারিত হবে।
আপনার কাছে, আইন ও আদেশ ধর্মান্ধ। আপনি কি আইন -শৃঙ্খলা টরন্টো দেখতে আগ্রহী: অপরাধমূলক অভিপ্রায়? এটি সিডব্লিউর লাইনআপে যুক্ত করা কি নেটওয়ার্ককে উন্নত করবে, বা আপনি পুরানো দিনগুলির জন্য অপেক্ষা করছেন?
আসুন কথোপকথনটি চালিয়ে যাই – ভাল জিনিস বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় এটি।
মন্তব্যগুলিতে আইন শৃঙ্খলার এই নতুন শাখাটি সম্পর্কে কিছু বলুন, আপনি যদি সরানো হন তবে ভাগ করুন এবং পড়া চালিয়ে যান। স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর আপনার মতো পাঠকদের প্রয়োজন।
